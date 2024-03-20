组织使用网站监控来帮助减少或避免停机、延迟 和安全漏洞等问题。 快速、可访问的网站有助于提供更加无缝的最终用户体验，而缓慢或响应迟缓的网站和服务可能会导致糟糕的客户体验。糟糕的网站体验会削弱组织的品牌声誉，并可能严重影响其盈利。

随着企业通过网站为更多客户提供服务，网站监控（也称为网站性能监控）变得越来越重要。理想情况下，这些实践超越了监控，扩展到可观测性，或者根据其输出来衡量系统内部状态的能力。

随着新技术的出现，网站功能变得更加复杂。例如，许多组织现在使用机器学习和其他 AI 工具来服务客户，并使用 API 与外部来源的内容进行交互和整合。复杂性的增加意味着可能出错的地方更多，问题的影响也会更大。

此外，网络安全攻击呈上升趋势，给组织带来了更多潜在的陷阱。现代组织需要实时了解其网站的性能，以确保能够为客户提供快速、安全的服务。深度可见性还可以在事件和问题产生更实质性的影响之前对其进行适当的故障排除。

