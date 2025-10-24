Dig +trace 会完整追踪所查询域名的委托链。它可以从根名称服务器，到顶级域 (TLD) 服务器，再到权威名称服务器。Dig +trace 有助于团队排查 DNS 解析问题。

最显而易见的问题是根本无法连接到某个域或子域，其表现为出现故障提示页面。另一种 DNS 解析问题是延迟，它可能使查询时间超出人类正常的忍耐限度。

平均 DNS 查找时间以毫秒 (MSEC) 计，通常在 20 毫秒到 120 毫秒之间。优化工作旨在进一步缩短这些查询时间。