LAMP 和 MEAN 是流行的开源网络堆栈，用于开发高性能的企业级网络和移动应用程序。与其他网络堆栈一样，它们结合了各种技术（操作系统、编程语言、数据库、库和应用框架），开发人员可以通过堆栈开发，高效可靠地创建、部署和管理功能齐全的网络应用程序。

LAMP 和 MEAN 的不同之处在于，它们为开发人员提供了网络应用程序在所有前端界面、网络和后端服务器活动中运行所需的不同技术层（或“堆栈”）。例如，基于网络的银行应用程序可能依赖 LAMP 堆栈或 MEAN 堆栈来解释用户查看银行活动的请求，检索必要的数据并将其显示在用户界面上。