了解 LAMP 堆栈和 MEAN 堆栈的区别、优点以及它们在网络应用程序开发方面的优势。

LAMP 和 MEAN 是流行的开源网络堆栈，用于开发高性能的企业级网络和移动应用程序。与其他网络堆栈一样，它们结合了各种技术（操作系统、编程语言、数据库、库和应用框架），开发人员可以通过堆栈开发，高效可靠地创建、部署和管理功能齐全的网络应用程序。

LAMP 和 MEAN 的不同之处在于，它们为开发人员提供了网络应用程序在所有前端界面、网络和后端服务器活动中运行所需的不同技术层（或“堆栈”）。例如，基于网络的银行应用程序可能依赖 LAMP 堆栈或 MEAN 堆栈来解释用户查看银行活动的请求，检索必要的数据并将其显示在用户界面上。

 

什么是 LAMP 堆栈？

LAMP代表以下堆叠技术：

  • L：Linux（操作系统）
  • A：Apache（网络服务器）
  • M：MySQL（使用 SQL 的关系数据库管理系统，或 RDBMS）
  • P：PHP（编程/脚本语言）

Linux 操作系统使整个网络应用程序能够在特定硬件上正常运行。Apache 网络服务器会翻译用户的请求，然后通过 HTTP（超文本传输协议）检索信息并向用户“提供”信息。MySQL 数据库（关系数据库管理系统）存储数据（如银行对账单档案、财务活动、图像文档、CSS 样式表），网络服务器可根据用户的具体请求检索和提供这些数据。PHP 编程语言与 Apache 协同工作，从 MySQL 数据库中检索动态内容并将其呈现给用户。HTML 可以显示静态内容（例如，如何无论数据都会保留在界面上的标题），而根据用户交互而变化的动态内容则依赖于 PHP。LAMP 架构中也可以使用 PERL 和 Python 编程语言。作家 Michael Kunze 在 1998 年为德国一家计算机杂志发表的一篇文章中首次使用了 LAMP 堆栈的缩写。

图 1：如何在 LAMP 堆栈中处理用户请求。

 

什么是 MEAN 堆栈？

MEAN 代表以下堆叠技术：

  • M：MongoDB（非 RDBMS NoSQL 数据库）
  • E：Express.js（后端网络框架）
  • A：AngularJS（构建用户界面的前端框架）
  • N：Node.js（开源后端运行时环境）

AngularJS 框架处理传入的用户请求。然后，Node.js 会解析请求，并将其转换为网络应用程序可以理解的输入。Express.js 使用这些翻译后的输入来决定调用 MongoDB（一种非关系型 NoSQL 数据库）的内容。一旦 MongoDB 提供了必要的信息，Express.js 就会将数据发送回 Node.js，Node.js 再将数据发送给 AngularJS 框架，以便在用户界面上显示所请求的信息。

虽然 AngularJS 前端框架可以用 React.js 等其他框架替代，但 Node.js 环境对 MEAN 堆栈至关重要，不可替代。这是因为 Node.js 支持全栈 JavaScript 开发，这一关键优势使得使用 MEAN 堆栈开发和管理应用程序变得非常高效。当 AngularJS 框架被 React.js 取代时，该堆栈被称为 MERN。MEAN 堆栈的缩写由 MongoDB 开发人员 Valeri Karpov 于 2013 年首次使用。

图2展示了一个高级示例，说明网络应用程序如何跨 MEAN 技堆栈响应用户信息请求：

图 2：网络应用程序如何跨 MEAN 堆栈做出响应以完成请求。

LAMP 堆栈开发的优点和缺点是什么？

LAMP 的优点

以下是使用 LAMP 创建、部署和管理应用程序的一些优点：

  • 广泛的支持和信任：由于 LAMP 技术早在 20 世纪 90 年代就已存在，并被用于各种软件开发，因此得到了开源社区的普遍信任和支持。例如，许多托管服务提供商支持 PHP 和 MySQL。
  • 开源技术：LAMP 技术是开源的，这意味着开发人员可以随时免费使用这些技术。LAMP 还具有高度的灵活性，因为它采用了开源技术，开发人员可以自由地使用对特定网络应用程序最有意义的组件。例如，PHP 可以使用 Zend 或 Laravel 等多个编译器运行时引擎。LAMP 还可以使用任意数量的开源数据库，如 PostgreSQL
  • Apache：Apache 网络服务器被视为具有可靠、快速、安全的特点。它还采用模块化设计，可高度定制。
  • 安全：LAMP 堆栈具有企业级安全架构和加密功能。
  • 效率：由于易于定制，使用 LAMP 堆栈可以缩短应用程序的开发时间。例如，程序员可以从 Apache 模块开始，根据需要修改代码，而不是完全从头开始开发代码。
  • 可扩展性：使用 LAMP 堆栈构建、部署和管理的网络应用程序具有高度的可扩展性，而且由于其无阻塞结构，开发速度极快。
  • 低维护性：LAMP 堆栈生态系统非常稳定，几乎不需要维护。
  • 可理解性：由于 PHP 和 MySQL 比较容易理解，LAMP 堆栈开发对于初学者来说是一个不错的选择。

LAMP 的缺点

使用 LAMP 创建、部署和管理网络应用程序的缺点如下：

  • 多语言：LAMP 不被视为“全堆栈”，因为它在开发过程中需要使用多种语言。PHP 用于服务器端编程，而客户端编程则使用 JavaScript。这意味着需要一名全栈开发人员或多名开发人员。
  • 操作系统支持有限：LAMP 仅支持 Linux 操作系统及其变体，例如 Oracle Linux。
  • 单体架构：虽然 LAMP 可以说比云计算更安全，但它比基于云的架构更单一（云架构的可扩展性更强，更经济实惠，通过 API 返回数据也更快）。

MEAN 堆栈开发有哪些优点和缺点？

MEAN 的优点

使用 MEAN 创建、部署和管理网络应用程序的优点如下：

  • 使用单一语言：MEAN 被视为“全堆栈”，因为它使用 JavaScript 作为唯一的语言。这使得在客户端和服务器端编程之间切换变得方便高效。例如，一名 JavaScript 开发人员表面上可以构建整个网络应用程序。
  • 实时更新和演示：MEAN 堆栈中的技术使向已部署的网络应用程序推送实时更新成为可能。开发人员还可以快速演示正在开发的网络应用程序的功能。
  • 云兼容性：MEAN 堆栈中的技术可与现代网络服务中基于云的功能（如调用 API 进行数据检索）配合使用。
  • JSON 文件：MEAN 允许用户将文文档另存为 JSON 文件，这些文件旨在实现跨网络的快速数据交换。
  • 效率：开发人员可以利用公共存储库和库中的资源，缩短应用程序开发时间。这使得 MEAN 堆栈开发成为一种经济高效的选择，可能会吸引初创公司。
  • 运行环境快且易于维护：Node.js 运行时快速、响应速度高，而 Angular.js 框架易于维护和测试。
  • 跨平台支持：MEAN 是一个跨平台堆栈，这意味着其应用程序可以在多个操作系统上运行。

MEAN 的缺点

以下是使用 MEAN 创建、部署和管理网络应用程序的一些缺点：

  • 潜在的数据丢失：由于 MongoDB 需要过多内存来存储数据，大型应用程序可能会出现数据丢失。此外，MongoDB 不支持事务函数。
  • 加载时间和不兼容性：在某些设备上，尤其是旧设备或低端设备上，JavaScript 加载网站或应用程序的速度可能会很慢。如果在设备上禁用 JavaScript，网络应用程序甚至可能无法运行。此外，MEAN 可能很难在现有架构中实现，因为旧版应用程序不太可能使用 JavaScript。
  • 维护成本高：MEAN 堆栈中的技术经常更新，这意味着需要经常维护网络应用程序。

MEAN 与 LAMP：哪个更好？

这两种堆栈本身并无优劣之分。不过，LAMP 堆栈或 MEAN 堆栈可能更适合特定的网络开发用例。

对于具有以下特征的网络应用程序或网站，LAMP 堆栈通常是更好的选择：

  • 范围大、静态（即不需要实时更新）、工作流程繁重且流量激增
  • 生命周期较短
  • 属于服务器端性质
  • 使用 WordPress 等内容管理系统

相反，MEAN 堆栈是具有以下特征的网络应用程序或网站的更好选择：

  • 利用现代云技术，如 API 和微服务
  • 生命周期较长
  • 范围较小，流量始终可预测（降低数据丢失的可能性）
  • 客户端需要大量逻辑

LAMP 堆栈、MEAN 堆栈和 IBM

回归技术本质而言，LAMP 堆栈能让您更贴近网页服务的底层实现原理。数据库、脚本语言与客户端服务机制——这三者便构成了 LAMP 堆栈的核心要素。

如果您想了解使用 LAMP 或 MEAN 堆栈进行云端应用程序开发与部署的便捷程度，IBM 提供以下教程参考：

