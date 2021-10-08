一个相对较新的堆栈，MEAN 代表 MongoDB、Express.js、AngularJS 和 Node.js。MEAN 是一个端到端的 JavaScript 堆栈，主要用于云应用程序。它在现代 Web 应用程序开发中越来越受欢迎。
了解为什么要使用它、确定何时使用它的示例并深入研究各个组件，可以帮助企业最大限度地发挥 MEAN 在软件开发方面的价值。
从头开始构建应用程序时，采用一致的标准化软件堆栈至关重要。使用一组协同工作的工具构建后端可以缩短开发时间并提高资源效率。
然而，堆栈领域正变得越来越拥挤。从 LAMP 到 Ruby on Rails，有很多选择。每个堆栈都有其优点和缺点，并且适用于不同的项目。对于开发来说，没有一种万能的堆栈。
MEAN 是一个开源 Web 堆栈，主要用于创建云托管应用程序。MEAN 堆栈应用程序灵活、可扩展且易于扩展，使其成为云托管的完美选择。
这款堆栈具备自己的 Web 服务器，因此可以轻松部署，并且可以根据需要扩展数据库，以适应临时的使用高峰。MEAN 应用程序经过优化后进入世界，以利用云技术的所有成本节省和性能改进。
JavaScript 长期以来一直是前端 Web 开发的流行语言，因为它灵活、动态且易于使用。但近几年来，它仅作为后端和数据库开发的一个选项，允许开发人员创建使用端到端 JavaScript 的应用程序。由于 MEAN 的每个部分都使用相同的语言，因此可以精简开发团队。
MEAN 消除了聘请不同专家来开发应用程序每个部分的需求。相反，您可以使用单个 JavaScript 开发人员池，随时随地按需开展适应性工作。标准化 JavaScript 还提供了在整个应用程序中重用代码的机会，减少了不必要的改造。
虽然 MEAN 堆栈并不适合每个应用程序，但它在许多用途中表现出色。由于其可扩展性和管理并发用户的能力，它是开发云原生应用强有力的选择。AngularJS 前端框架还令其成为开发单页应用程序 (SPA) 的理想选择，此类应用程序在单个页面上提供所有信息和功能。以下是几个使用 MEAN 的示例：
MongoDB 是一种专为云应用程序设计的开源 NoSQL 数据库。它使用面向对象的组织方式，而不是关系模型。
在 MEAN 堆栈中，MongoDB 可存储应用程序的数据。由于应用程序和数据库均使用 JavaScript，因此在对象从应用程序传输到数据库并返回时无需进行转换。该应用程序可以在后端和数据库之间推送和拉取对象，而不会错过任何一个节拍。
MongoDB 因其在存储和性能方面的可扩展性而受到称赞。可以向数据库添加字段而无需重新加载整个表，MongoDB 因能够在不影响数据访问的情况下管理大量数据而闻名。只需单击几下，就可以扩展数据库可用的资源，非常适合偶尔活动量会增加的应用程序。
要更深入地了解 MongoDB，请参阅“MongoDB：基础指南”。
Express 是 Node.js 的 Web 应用程序框架。它不仅简单易用，还提供完整的功能集。
Express 构成了 MEAN 堆栈的后端，负责处理前端和数据库之间的所有交互，以便向用户顺利传输数据。它适合与 Node.js 一起使用，并在整个堆栈中继续一致地使用 JavaScript。
Express 是极简主义，旨在高效处理流程，而不会让您的应用程序变得混乱。但不要将极简主义与毫无特色混淆。Express 可提供出色的错误处理和模板功能，以便帮助您进行开发。
Express 还可以保护您免受损害，因为它使用 CommonJS 模块标准来防止无意中覆盖共享命名空间内的变量。您无法意外重新定义之前创建的变量。强制执行 JavaScript 闭包有助于防止出现耗时且代价高昂的错误。
AngularJS（Google 的 JavaScript 前端框架）并不是唯一在使用的前端框架，但非常流行。它实际上是前端 JavaScript 开发的默认设置。如果使用 JavaScript 开发 Web 应用程序，则就是在使用 AngularJS。
MEAN 堆栈包括 AngularJS，可帮助开发人员构建应用程序中面向用户的方面。由于后端、前端和数据库都基于 JavaScript 构建，因此，应用程序的所有部分之间都有顺畅的信息流。
AngularJS 成为最流行的 JavaScript 前端框架并非偶然。它能够同时开发面向桌面和移动设备的应用程序，具有优化的性能和易于使用的模板，是构建云原生应用程序的理想前端。
Node.js 是一个开源 JavaScript 框架，使用异步事件同时处理多个连接。它是基于云的应用程序的理想框架，因为它可以毫不费力地按需扩展请求。您可能会发现，大多数知名 Web 应用程序背后都有 Node.js 的影子。
Node.js 是 MEAN 堆栈的支柱。Express 专为在 Node.js 上工作而构建，而 AngularJS 可无缝连接到 Node.js 以实现快速数据服务。Node.js 配有集成的 Web 服务器，可以轻松将 MongoDB 数据库和应用程序部署到云。
Node.js 的最大优势在于其可扩展性。当云应用程序能够在使用量激增时做出快速响应时，效果最佳。如果几乎无限的处理能力在用户超时后才可用，那它有什么用呢？
通过根据需要扩展资源，可以为更多用户提供服务。同时，该框架的单线程架构允许应用程序在众多连接之间有效地提供流畅的用户体验。Node.js 可支持多达一百万个并发连接。
请记住，与资源密集型请求相比，Node.js 更适合处理大量对资源要求较低的请求。虽然单个线程可以防止进程死锁，但它也不能避免大型进程冻结所有客户端的系统。
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