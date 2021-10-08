从头开始构建应用程序时，采用一致的标准化软件堆栈至关重要。使用一组协同工作的工具构建后端可以缩短开发时间并提高资源效率。

然而，堆栈领域正变得越来越拥挤。从 LAMP 到 Ruby on Rails，有很多选择。每个堆栈都有其优点和缺点，并且适用于不同的项目。对于开发来说，没有一种万能的堆栈。

MEAN 是一个开源 Web 堆栈，主要用于创建云托管应用程序。MEAN 堆栈应用程序灵活、可扩展且易于扩展，使其成为云托管的完美选择。

这款堆栈具备自己的 Web 服务器，因此可以轻松部署，并且可以根据需要扩展数据库，以适应临时的使用高峰。MEAN 应用程序经过优化后进入世界，以利用云技术的所有成本节省和性能改进。

JavaScript 长期以来一直是前端 Web 开发的流行语言，因为它灵活、动态且易于使用。但近几年来，它仅作为后端和数据库开发的一个选项，允许开发人员创建使用端到端 JavaScript 的应用程序。由于 MEAN 的每个部分都使用相同的语言，因此可以精简开发团队。

MEAN 消除了聘请不同专家来开发应用程序每个部分的需求。相反，您可以使用单个 JavaScript 开发人员池，随时随地按需开展适应性工作。标准化 JavaScript 还提供了在整个应用程序中重用代码的机会，减少了不必要的改造。