随着越来越多的组织进一步推进数字化转型以获得竞争优势，客户和员工对便捷且个性化的数字交互（包括自助服务）的需求也日益增加。将自动化作为数字化流程的基石，企业可以创建并重新设计流程，从而提高生产力、准确性和满意度。

决策管理是将机器学习与业务规则相结合，帮助组织了解在流程中应采取的适当行动。通常，公司会将决策管理作为更大规模的业务自动化方法的一部分，应用于业务运营中。

在确定了哪些流程需要自动化后，组织会创建工作流来概述这些流程。当需要决定工作流中的下一步操作时，您可以创建决策模型来帮助确定接下来要做什么。

决策管理的核心特征在于由软件代替人类来做决策。因此，决策管理通过对数字化任务进行决策建模，可以有效模仿人类的决策过程，尤其是那些有明确作业指导方针的任务。通过使用决策管理，您可以将多个决策与自动化任务结合起来，创建端到端的自动化业务流程。

例如，如果您要实现新员工入职流程的自动化，其中一个步骤就是设置对 IT 资源的访问权限。然而，不同职位的流程有所不同，具体取决是现场办公、远程办公还是混合办公。您可以使用决策管理来访问员工记录，这些记录有助于确定个人的 IT 需求，无需人工干预。然后，软件会根据个人 IT 需求启动相应的工作流，例如提供所需的网络访问权限、向员工及其经理发送电子邮件、将实体设备运送到员工的家庭地址，或者创建工作单以便将设备交付到他们的现场工作站。

通过使用决策管理进行数字化决策，您可以近乎实时地从各种来源收集数据，而人类执行任务时通常无法实现这一点。例如，系统可以使用多方内容服务、智能信息提取、第一方数据和第三方消费者数据。