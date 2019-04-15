区块链的固有特性是目前其他任何类型的技术都难以模仿的，这也是为什么它常常被视为一项革命性技术的原因。当区块链的去中心化、不可篡改、透明性和安全性特性结合在一起时，就创造了“无信任”这一概念。区块链技术的应用，使得我们无需再像过去那样必须信任供应商才能进行交易。

区块链是一种去中心化的技术，这意味着它不依赖于中心控制点。相反，它依赖于网络中各节点之间的共识协议来确认在网络上执行的任何交易。在这种情况下，网络上的所有参与者必须一致同意添加一个新区块，并且在确保其完整性的前提下进行操作。

不可篡改是区块链的另一个重要特性。它指的是数据在区块链上记录和处理后保持不变，这意味着数据也受到保护，不会受到任何修改或攻击。这是为什么？因为修改一个数据块上的数据需要大量的计算能力。每个区块还存储了前一个区块的哈希值，从而形成一条一直追溯到第一个区块的链。因此，记录是永久性的，无法修改。

因此，这消除了传统集中式机构所需的信任，并从本质上使系统更安全。用户可在无需中心化机构担保交易完整性的生态中，实现自由且安全的交互。任何企业都可以确保其自身信息和客户信息将安全无损，且不受黑客侵害。网络安全领域也能从区块链的优点中受益。