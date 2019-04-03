利用区块链帮助政府登记系统提高效率和信任

选民在向政府提供信息时，遇到挫折的频率有多高？

“我必须给不同的部门打电话，才能做出和你刚才一样的改变？”

“为什么我要等 30 分钟才能提供你已掌握的相同信息？”

“效率太低了！”

政府面临着为其所有利益相关者（公众、企业和员工）改善用户体验的压力。应用“一次到位”原则（电子政务概念，即仅向政府实体提供一次标准信息）将为政府和利益相关者带来效率提升。

欧洲互操作性框架是数字单一市场战略的一部分，它对公共管理部门、企业和公民都采用了“一次到位”原则。尤其相关的是改善国家和跨境获取政府登记数据的举措。

政府登记数据通常是有关个人、地点或事物的权威数据源。然而，尽管努力实现数字化，重复的登记表数据仍然“隐藏”在多个孤立的机构中，造成了难以协调的冲突，并且缺乏单一可信信息源。



通过区块链技术增强的登记系统可以补充现有的传统系统，从而提高效率、信任度和用户体验。各国政府可以加快采用“一次到位”原则，同时保留对其拥有的权威数据和管理登记表的旧版系统的投资。