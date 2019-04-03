利用区块链帮助政府登记系统提高效率和信任

选民在向政府提供信息时，遇到挫折的频率有多高？
“我必须给不同的部门打电话，才能做出和你刚才一样的改变？”
“为什么我要等 30 分钟才能提供你已掌握的相同信息？”
“效率太低了！”
政府面临着为其所有利益相关者（公众、企业和员工）改善用户体验的压力。应用“一次到位”原则（电子政务概念，即仅向政府实体提供一次标准信息）将为政府和利益相关者带来效率提升。
欧洲互操作性框架是数字单一市场战略的一部分，它对公共管理部门、企业和公民都采用了“一次到位”原则。尤其相关的是改善国家和跨境获取政府登记数据的举措。
政府登记数据通常是有关个人、地点或事物的权威数据源。然而，尽管努力实现数字化，重复的登记表数据仍然“隐藏”在多个孤立的机构中，造成了难以协调的冲突，并且缺乏单一可信信息源。
通过区块链技术增强的登记系统可以补充现有的传统系统，从而提高效率、信任度和用户体验。各国政府可以加快采用“一次到位”原则，同时保留对其拥有的权威数据和管理登记表的旧版系统的投资。
畅享一下这样的未来：
准确且易于访问的登记系统对于建立政府的信任和透明度至关重要。在国内和跨国提供经许可的政府登记数据访问和共享，可以使想象中的未来成为现实。
基于区块链的登记平台 — 以政府、企业和中介机构作为节点 — 提高了透明度，简化了登记数据共享的流程。
基于区块链的登记平台并不意味着政府必须彻底推翻并替换现有的旧版系统。一个“影子”登记平台（从现有的、孤立的旧版系统中提取数据）可以提供即时和增量价值。
区块链通过为开发具有模块化架构和组件（例如共识、会员服务和智能合约）的解决方案提供底层基础，从而实现这种敏捷的方法。这种方法以更低的成本加快部署速度，从而加快实现价值的时间。
IBM 奉行的“胸怀大志，从小做起，快速扩张”的原则，在这里也完全适用。在各国政府努力实现登记制度合理化的同时，可以利用敏捷方法和应用程序编程接口 (API) 来建立可共享的登记平台，并提供安全、可选择的权限访问。这种敏捷方法还可以通过记录登记数据、登记数据接口以及协调其机会，为政府的战略工作增添价值。
具有前瞻性的政府已经认识到区块链技术在提高登记数据的透明度、信任度和效率方面的潜力，并正在采取行动加以利用。虽然土地登记引起了早期的大部分关注，但对商业登记的探索也很多。
迪拜 Unified Commercial Registry 计划将存储公司的登记信息，以简化企业开办和运营流程、贸易许可证的发放以及确保合规性。
法国 National Council of Clerks (NCC) 在全国范围内成功部署了一个基于区块链的解决方案，致力于通过改善与公司生命周期相关的法律交易的管理来提高透明度和效率。
对于领导者来说，问题不在于是否要探索将区块链应用于政府登记系统，以改善用户体验、提高政府效率和重建信任，而在于何时。