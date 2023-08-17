央行数字货币与区块链技术共绘支付未来新图景

一位用户使用手机的非接触式功能通过信用卡支付，背景是无数如释重负的排队人群。

区块链技术通过实现去中介化的点对点交易，为金融领域带来革命性变革。央行数字货币 (CBDC) 的推出为区块链技术增添了新的维度，正在重塑企业与个人支付的未来。

此前，各国银行与政府已开始关注数字资产在运营及经济体系中的应用。美国总统签署的《负责任发展数字资产》行政令，正是公开倡导审慎发展数字资产的典型例证。相较于加密货币，CBDC 具备更高安全性，因此正成为各国银行与政府的探索方向。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

数字货币与区块链技术共筑完整性与效率基石

CBDC 是一种数字形式的法定货币，由央行发行。它旨在成为国家或地区的实体货币的数字表征。与比特币、以太坊等加密货币不同，CBDC 享有政府信用背书且具备法定清偿地位。CBDC 的目标在于提升支付效率，降低实体货币的印制、存储及流通成本。

CBDC 运行于安全透明的区块链网络，利用该技术构建不可篡改的交易记录体系。所有交易均记录于去中心化账本，确保数据不可修改或篡改。

另一方面，区块链使用分布式账本技术 (DLT)，可以安全透明地记录交易。它由一个去中心化的计算机网络组成，每个计算机都维护一个分类账的副本。每当向账本中添加一笔新交易时，计算机网络都会使用复杂的加密算法来验证该交易，并将其添加到现有的交易链中，以确保账本的完整性。

区块链技术的特点是透明、安全且不可篡改。区块链上记录的交易对所有网络参与者可见，形成高度透明的运行机制。这项技术在金融服务、供应链管理、投票系统等领域具有广阔应用前景。它被视为一项很有前途的技术，可以提高透明度，减少欺诈，并实现无需中介机构的安全点对点交易。

IBM Blockchain Services：成功设计

IBM Blockchain

我们的客户对区块链将如何改变他们的业务满怀憧憬，而我们也有办法让这一切成为现实。让我们携手打造成功且不断增长的业务网络。
了解区块链解决方案

CBDC 与安全、普惠的支付未来

CBDC 有可能改变支付体系的未来形态。它可以用来创建可编程货币，只能用于特定用途。例如，政府可以发布一项刺激经济方案，其资金只能用于购买某些商品和服务。这将确保资金按计划使用，降低欺诈风险。

此外，CBDC 还能提高金融普惠。世界银行的数据显示，约有 17 亿人无法获得基本金融服务。CBDC 通过智能手机即可使用的数字货币形态，打破银行账户依赖。

当 CBDC 持有者使用手机作为交易媒介时，其数字身份与所用设备之间建立强关联至关重要。这一环节对于确保正确的一方参与交易、降低欺诈风险和提高数字金融生态系统的信任度至关重要。也就是说，CBDC 和数字身份识别可以共同提高金融普惠。以下是需要考虑的一些要点：

  • 可靠的身份识别：数字身份提供了一种可靠地识别金融交易参与者的方法。通过将一个人的唯一数字身份与其 CBDC 钱包相关联，央行可以验证其身份，并构建数字支付系统信任基础。
  • 获取金融服务：许多人，尤其是身处偏远或服务欠缺地区的人群，仍无法获得传统银行服务。通过移动设备进行 CBDC 交易，个人无需实际银行账户即可接入正规金融体系。这使得金融服务扩展到没有银行账户或银行服务不足的人群，促进了金融普惠。
  • 安全交易：通过设备认证与数字身份保护双重机制，CBDC 交易变得更加安全。它确保只有获得授权的个人才能在手机上访问和使用 CBDC 钱包，从而降低身份盗用和欺诈的风险。这种安全性建立了对系统的信任，鼓励个人采用 CBDC 并参与数字金融交易。
  • 包容性数字生态系统： 当 CBDC 与数字身份相结合时，它可以实现各种数字金融服务之间的互操作性。它允许个人将其 CBDC 钱包接入电子商务、数字借贷或保险等其他数字平台。这种集成创造了一个包容性的数字生态系统，使个人能够方便、安全地获得一系列金融服务。

此外，CBDC 可以降低洗钱和恐怖主义融资的风险。区块链技术可以用来创建所有交易的不可篡改记录，从而更容易追踪资金流动并识别可疑活动。

CBDC 为金融行业带来重大机遇

是金融领域一个相对新兴的发展，它的出现在市场上催生了诸多机遇：

  • 改进支付系统：CBDC 可以通过提供安全、快速和低成本的支付方式来改进支付系统。它有望以一种可在各方间轻松流转的数字货币，替代成本更高的现金（其制造和管理费用更为高昂）。
  • 提高效率：CBDC 减少了支付流程中的中介机构，从而降低了交易成本并提高了速度。
  • 强化货币政策：CBDC 允许央行直接调控货币供应量与流通速度，并使央行能够看到支付流动情况，从而更好地控制货币政策。央行可以通过实时经济行为来评估绩效，而不是依靠滞后指标来评估经济运行状况。
  • 新的业模式：CBDC 的引入可以创建新商业模式（如数字钱包和全渠道支付解决方案），为消费者和企业创造价值。

CBDC 有望成为支付体系的未来形态，随着更多的央行开始探索和采用这项技术，市场将如何演变值得关注。它有可能通过提供更高效、安全和透明的数字货币来彻底改变金融世界。

作者

Ayman Abi Karam

相关解决方案

IBM Support for Hyperledger Fabric

IBM Blockchain Platform 的 Hyperledger Fabric 支持版本为 Hyperledger Fabric 提供 SLA 和 24x7 全天候企业支持，Hyperledger Fabric 是 Linux 基金会企业区块链平台的事实标准。

 深入了解 Hyperledger Fabric
供应链的区块链解决方案

IBM Blockchain 帮助供应链合作伙伴通过许可的区块链解决方案分享可信数据，提高透明度和信任度。

 深入了解区块链服务
业务咨询服务

IBM Consulting 是一家全球咨询公司，始终与客户并肩协作，以便设计、打造和运营高绩效业务。

 咨询服务
采取后续步骤

借助 IBM Blockchain 构建弹性、透明且值得信赖的供应链，通过行业领先的解决方案助您实现业务运营转型、简化流程并增强信任。

 了解区块链解决方案 深入了解区块链咨询服务