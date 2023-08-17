CBDC 是一种数字形式的法定货币，由央行发行。它旨在成为国家或地区的实体货币的数字表征。与比特币、以太坊等加密货币不同，CBDC 享有政府信用背书且具备法定清偿地位。CBDC 的目标在于提升支付效率，降低实体货币的印制、存储及流通成本。

CBDC 运行于安全透明的区块链网络，利用该技术构建不可篡改的交易记录体系。所有交易均记录于去中心化账本，确保数据不可修改或篡改。

另一方面，区块链使用分布式账本技术 (DLT)，可以安全透明地记录交易。它由一个去中心化的计算机网络组成，每个计算机都维护一个分类账的副本。每当向账本中添加一笔新交易时，计算机网络都会使用复杂的加密算法来验证该交易，并将其添加到现有的交易链中，以确保账本的完整性。

区块链技术的特点是透明、安全且不可篡改。区块链上记录的交易对所有网络参与者可见，形成高度透明的运行机制。这项技术在金融服务、供应链管理、投票系统等领域具有广阔应用前景。它被视为一项很有前途的技术，可以提高透明度，减少欺诈，并实现无需中介机构的安全点对点交易。