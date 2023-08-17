区块链技术通过实现去中介化的点对点交易，为金融领域带来革命性变革。央行数字货币 (CBDC) 的推出为区块链技术增添了新的维度，正在重塑企业与个人支付的未来。
此前，各国银行与政府已开始关注数字资产在运营及经济体系中的应用。美国总统签署的《负责任发展数字资产》行政令，正是公开倡导审慎发展数字资产的典型例证。相较于加密货币，CBDC 具备更高安全性，因此正成为各国银行与政府的探索方向。
CBDC 是一种数字形式的法定货币，由央行发行。它旨在成为国家或地区的实体货币的数字表征。与比特币、以太坊等加密货币不同，CBDC 享有政府信用背书且具备法定清偿地位。CBDC 的目标在于提升支付效率，降低实体货币的印制、存储及流通成本。
CBDC 运行于安全透明的区块链网络，利用该技术构建不可篡改的交易记录体系。所有交易均记录于去中心化账本，确保数据不可修改或篡改。
另一方面，区块链使用分布式账本技术 (DLT)，可以安全透明地记录交易。它由一个去中心化的计算机网络组成，每个计算机都维护一个分类账的副本。每当向账本中添加一笔新交易时，计算机网络都会使用复杂的加密算法来验证该交易，并将其添加到现有的交易链中，以确保账本的完整性。
区块链技术的特点是透明、安全且不可篡改。区块链上记录的交易对所有网络参与者可见，形成高度透明的运行机制。这项技术在金融服务、供应链管理、投票系统等领域具有广阔应用前景。它被视为一项很有前途的技术，可以提高透明度，减少欺诈，并实现无需中介机构的安全点对点交易。
CBDC 有可能改变支付体系的未来形态。它可以用来创建可编程货币，只能用于特定用途。例如，政府可以发布一项刺激经济方案，其资金只能用于购买某些商品和服务。这将确保资金按计划使用，降低欺诈风险。
此外，CBDC 还能提高金融普惠。世界银行的数据显示，约有 17 亿人无法获得基本金融服务。CBDC 通过智能手机即可使用的数字货币形态，打破银行账户依赖。
当 CBDC 持有者使用手机作为交易媒介时，其数字身份与所用设备之间建立强关联至关重要。这一环节对于确保正确的一方参与交易、降低欺诈风险和提高数字金融生态系统的信任度至关重要。也就是说，CBDC 和数字身份识别可以共同提高金融普惠。以下是需要考虑的一些要点：
此外，CBDC 可以降低洗钱和恐怖主义融资的风险。区块链技术可以用来创建所有交易的不可篡改记录，从而更容易追踪资金流动并识别可疑活动。
是金融领域一个相对新兴的发展，它的出现在市场上催生了诸多机遇：
CBDC 有望成为支付体系的未来形态，随着更多的央行开始探索和采用这项技术，市场将如何演变值得关注。它有可能通过提供更高效、安全和透明的数字货币来彻底改变金融世界。
