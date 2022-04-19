加密货币虽常被描绘成摆脱法定货币与传统银行的途径，却已成为银行与政府持续关注的焦点。美国总统最新的行政命令只是政府仔细考虑如何处理加密货币的一个例子。面对所有这些新闻报道，人们很容易忽视货币政策和货币的基本原理，以及为什么加密货币不太可能成为法定货币的替代品。

2021 年，国际清算银行（由央行拥有并为央行提供金融服务）委托开展了一项题为“不信任还是投机？美国加密货币投资的社会经济动因。”的学术研究。研究发现，加密货币投资者更有可能是数字银行用户、男性、年轻人和受过良好教育的人。更令人惊讶的是，研究发现，加密货币投资者和用户并非出于对传统银行和支付服务的不信任。比特币和其他早期加密货币所宣称的这种存在理由似乎是一个神话。

加密货币作为一种支付方式的局限性

当然，加密货币的流行部分源于高估值和高波动性，吸引了交易者、媒体和公众的关注。但这种波动性使得加密货币不太适用于支付。特斯拉和亚马逊等公司最初表示他们会接受一些加密货币作为货币，但后来又改变了立场。他们为什么要接受一种每天都会出现大幅价值波动的货币？

的确，为什么有人会这样做？加密货币会进入主流支付系统，还是仍然是一种投机性投资？答案很大程度上取决于对政府、监管机构和中央银行如何保护本国经济和民众的理解。为什么要“保护”？让我们通过简要了解央行的作用来深入探讨这个问题。

不稳定的加密货币价格对央行带来哪些挑战

对于任何国家或地区的中央银行，其主要职责都是：

维护经济及其体系的安全、稳健和稳定运行（国家或地区赋予此项权力的权限有所不同，但就本文而言，这是一个足够概括的说法）。 通过控制通货膨胀，帮助确保国家或地区成为长期投资的安全之地

控制通货膨胀和货币相对价值的最直接方法是设定商业银行在中央银行的存贷款利率。这在很大程度上决定了商业银行向其存款人和借款人提供的利息，而利息又直接影响支出和储蓄等经济行为。

一些中央银行设定了公开的通货膨胀目标：例如，加拿大银行自 1991 年以来就设定了通货膨胀目标，并且每五年与联邦政府共同重置该目标。一些政府和中央银行通过设定法定货币与美元或欧元之间的固定汇率，将经济与另一个经济体挂钩。无论哪种方式，目标都是通过管理货币价值来控制通货膨胀。中央银行控制法定货币的权力主要来源于其所在国家或地区的主权，以及支撑经济、银行体系和治理结构的纳税人口。

如果作为中央银行无法控制民众所用货币的价值，就无法控制通胀，也无法控制经济和金融体系的安全性、稳定性和健全性。加密货币并不会直接受到任何特定国家或地区利率的影响，至少其价值波动受利率因素的影响程度，并不比其他诸多导致其价格剧烈起伏的因素更显著。

对于中央银行来说，如果参与货币估值和分配的行为主体不受控制，那么实际上是将货币政策的控制权让渡于这些行为主体及其活动。该体系将很容易受到快速通货膨胀或通货紧缩的影响。同样单位的加密货币今天可以购买智能手机，明天只能购买三明治。个人和企业将开始不信任该体系，经济将受到影响。

央行支持型稳定币的潜力

这并不意味着加密货币所使用的技术不能被央行用来为其所保护的民众和经济体提供、监管或监控稳定的数字货币。中央银行和政府，包括美联储，目前正在探索中央银行数字货币 (CBDC)。其中一些已与商业银行合作多年。当前，这一议题已成为众多金融体系相关立法者与官员关注的核心。2021 年 1 月，美国货币监理署发布了关于区块链技术在金融体系中应用的监管指南，同时部分中央银行也已开展了央行间概念验证实践。美国近期发布的总统行政令，以及众议院与参议院分别提交的两项法案，同样体现了政府对数字资产与货币的高度关切，并试图通过确立统一的标准定义与保护框架。许多人认为，货币变得纯数字化只是一个时间问题。

CBDC 的行为将与现有最主流的加密货币不同：如果它们直接绑定于法定货币，比如“稳定币”，其价值将保持与法定货币一样稳定。如果可以很容易地从一个用户追踪到另一个用户，它们就不再适用于洗钱、地下经济行为或资助其他非法活动。尽管加密货币用于非法目的的情况可能被夸大（现金在犯罪活动中的使用仍更为普遍），但对于中央银行和政府而言，吸引合法加密用户并降低难以追踪的加密货币价值，仍具有显著吸引力。

如果不考虑专家的众说纷纭，美国总统最近发布的行政令实则是敦促对如何监管数字资产进行深入考虑。关于加密货币，政府正面临两难局面：由于大量民众（其中不乏投入毕生积蓄者）已投资加密货币或其他数字资产，政府不得不审慎考量如何保障公民权益。如果政府不采取任何措施来监管加密货币市场，并指示或允许央行发行自己的 CBDC，这对加密货币造成的影响在某些方面可能是灾难性的，并可能对整个经济产生影响。这种影响可能会促使选民对政府做出特定抉择，即便民众期待的有时是政府能保护他们免受自身冲动之害。如果政府对加密货币采取强硬监管手段，导致其估值下降，那么对个人和经济的影响可能是灾难性的，并且可能左右选民的投票意向。

尽管存在加密货币监管问题，银行通过追踪货币流动和使用情况还能获得其他优势。当然，它可以帮助央行实现监测和影响经济增长的目标。

这将对当前数千种加密货币产生什么影响？只有时间会证明一切。如果您喜欢投机性的风险投资，加密货币可能适合您，但请谨慎选择。也许有一天，当肩负捍卫本国经济与市场使命的监管者采取行动时，某些加密货币将变得无足轻重或价值有限，最终仅能作为爱好者和历史学家手中的时代遗存。