总体而言，区块链数据可以通过至少五种特定方式为数据科学家提供帮助。

确保信任（数据完整性）

记录在区块链上的数据值得信赖，因为它们必须经过确保其质量的验证过程。它还提供了透明度，因为区块链网络上发生的活动和交易可以追踪。

去年，联想展示了区块链技术在检测欺诈性文档和表格方面的用例。这些电脑巨头使用区块链技术来验证用数字签名编码的物理文档。数字签名由计算机处理，文档的真实性通过区块链记录进行验证。

大多数情况下，当有关数据块的来源和交互的详细信息存储在区块链上，并在对其进行操作之前自动确认（或验证）时，数据完整性就能得到保证。

防止恶意活动

因为区块链使用共识算法来验证交易，所以单个单元不可能对数据网络构成威胁。可以很容易地识别出行为异常的节点（或单元），并将其从网络中删除。

由于网络分布广泛，因此任何一方几乎不可能产生足够的计算能力来改变验证标准并允许系统中存在不需要的数据。要改变区块链规则，必须汇集大多数节点才能达成共识。这对于单个不良行为者是不可能实现的。

做出预测（预测性分析）

就像其他类型的数据一样，可以对区块链数据进行分析，以揭示对行为、趋势的洞察分析，因此可用于预测未来的结果。此外，区块链可以提供从个人或各个设备收集的结构化数据。

在预测性分析中，数据科学家基于大量数据，非常准确地确定与企业相关的社会事件的结果，例如客户偏好、客户终身价值、动态价格和客户流失率。然而，这并不局限于商业洞察分析，因为通过正确的数据分析几乎可以预测任何事件，无论是社会情绪还是投资标的。

由于区块链的分布式特性及其提供的巨大计算能力，即使在规模较小的组织中，数据科学家也可以开展广泛的预测性分析任务。这些数据科学家可以利用数千台连接在区块链网络上的计算机的计算能力作为基于云的服务，以一种原本无法实现的规模分析社会结果。

实时数据分析

正如金融和支付系统所展示的那样，区块链可以实现实时跨境交易。由于区块链能够快速（实际上是实时）结算巨额资金且不受地域限制，因此许多银行和金融科技创新者现在都在深入了解区块链。

同样，需要对大规模数据进行实时分析的组织可以调用支持区块链的系统来实现。借助区块链，银行和其他组织可以实时观察数据的变化，从而能够快速做出决策，无论是阻止可疑交易还是跟踪异常活动。

管理数据共享

在这方面，从数据研究获得的数据可以存储在区块链网络中。这样，项目团队就不会重复其他团队已经执行的数据分析，也不会错误地重复使用已经使用过的数据。此外，区块链平台可以帮助数据科学家通过交易存储在区块链平台上的分析结果来实现他们的工作变现。