随着应用程序、架构和业务流程越来越复杂，了解这些动态组件的运行状况变得至关重要。本系列博客文章探讨了应用程序现代化、云迁移以及可观测性如何帮助组织确保产品持续稳定地为客户运行。在第一部分中，我们解释了应用程序现代化的定义以及它如何成为提升用户体验的关键。第二部分讨论了应用程序现代化选项以及 CI/CD 管道。在第三部分中，我们将确定应用程序迁移到云过程中的关键步骤。
无论使用公有云、私有云、混合云还是多云，将应用程序迁移到云时都会面临诸多挑战。尽管如此，大势已定。Synergy Research Group 的研究发现，2020 年云基础设施支出首次超过本地部署支出，而且差距显著。
研究还显示，2020 年企业在云基础设施服务上的支出持续快速增长，增幅为 35%，达到近 1300 亿美元。与此同时，企业在数据中心硬件与软件上的支出下降了 6%，降至不足 900 亿美元。
这意味着仍有大量应用程序正在迁移。当然，其中很多是新应用程序，但也有很多是正在重构或重新托管的现有应用程序。所有应用程序都面临挑战，但与传统技术紧密结合的应用程序最具挑战性。
下述五个迁移步骤构成了一套成功实现云迁移的最佳实践。规划是成功云迁移的关键环节，缺乏规划往往会导致意外失败。
上述迁移步骤已尽可能详尽严谨，避免涉及不同环境的具体问题。为确保迁移成功，您可能还需执行更多步骤。这份列表本质上是迁移框架，您可在此基础上制定迁移方案。换言之，可以增加步骤，但不能再少了。
应用程序迁移需要周密规划与执行的复杂过程，涉及现有基础设施评估、迁移策略选择、迁移后应用测试验证及性能监控等一系列工作。采用正确方法，企业可顺利将应用迁移至现代化平台，从而运用最新技术提升业务敏捷性。
IBM® Instana 是应用程序迁移过程中的一种实用工具。Instana 提供应用性能管理 (APM) 解决方案，使组织能够实时监控应用程序的性能。借助 Instana，企业可清晰了解应用程序的运行状况与性能，识别迁移过程中可能出现的问题，并确保迁移完成后的应用程序仍能继续保持最佳性能。将 Instana 纳入组织的应用程序迁移战略可最大限度地降低风险，减少停机时间，有利于平稳过渡到现代化平台。
