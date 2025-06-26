尽管在应用程序现代化上花费了数十亿美元，并在新的企业解决方案和云迁移上投入了大量资金，但 CIO 在提取可操作的洞察分析方面仍然面临着持续的挑战。

毫无疑问，单独投资可以带来出色的结果。例如，SAP 和 Salesforce 使许多组织实现了转型。同时，这些新解决方案可能导致信息隔绝。随着各图块都加入到业已无序延展的庞大拼图中，整合工作通常是事后才想到的。

整合解决方案通常起到补丁的作用，多个供应商处理不同的整合主题；有时，也会有多个供应商处理同一问题（例如应用程序和数据整合、服务编排、API 和事件管理、企业对企业、托管文件传输、大型机整合等）。原本旨在降低复杂性的解决方案却增加了复杂性。

在业务飞速发展的同时，CIO 也必须迎头赶上。平台战略可以为寻求实现敏捷性并为未来业务做好准备的 CIO 带来显著的竞争优势。