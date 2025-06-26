尽管在应用程序现代化上花费了数十亿美元，并在新的企业解决方案和云迁移上投入了大量资金，但 CIO 在提取可操作的洞察分析方面仍然面临着持续的挑战。
毫无疑问，单独投资可以带来出色的结果。例如，SAP 和 Salesforce 使许多组织实现了转型。同时，这些新解决方案可能导致信息隔绝。随着各图块都加入到业已无序延展的庞大拼图中，整合工作通常是事后才想到的。
整合解决方案通常起到补丁的作用，多个供应商处理不同的整合主题；有时，也会有多个供应商处理同一问题（例如应用程序和数据整合、服务编排、API 和事件管理、企业对企业、托管文件传输、大型机整合等）。原本旨在降低复杂性的解决方案却增加了复杂性。
在业务飞速发展的同时，CIO 也必须迎头赶上。平台战略可以为寻求实现敏捷性并为未来业务做好准备的 CIO 带来显著的竞争优势。
全球动力传输和自动化专家 Bonfiglioli 展示了这些现实世界的商业问题。由于有多个旧版 IT 系统，发布和共享数据来创建新服务既昂贵又缓慢。
“我们有一个老式的集成层，”Bonfiglioli 的整合架构师 Fabio Zoboli 说。“它的运行状态很不错，但速度很慢，而且每次添加新内容时都需要解决兼容性问题。它完全没有为云原生部署、API 的创建或与第三方的实时数据共享做好准备，更不用提那些我们要在多云、多用户环境中成功实现数字化转型所需的其他各种功能了。”
这些挑战在各个部门都很普遍。Hellmann Worldwide Logistics 需要连接并分析散布在多个本地部署、混合环境和云环境中的隔绝数据，共涵盖逾 750 个系统和应用程序。这种基础设施包括运输、仓储和 ERP 系统、数据和流程的复杂组合，Hellmann 的安全性、可用性、稳健性和性能都依赖于这些系统和流程。
多年来，这种整合挑战一直被视为一个常规问题。但随着 AI 彻底改变行业，人们需要获取连贯、整理过的数据。企业正在痛苦地发现，缺乏整合战略成为了业务的关键弱点。
尽管 AI 渗透到各行各业，但持续的 IT 革命仍在继续。云迁移正在狂飙，混合云正在增长，私有云正在蓬勃发展，应用程序现代化正在推进，新的应用程序正在涌现。
典型的企业 IT 环境包括大量不同的解决方案、平台、协议、策略、短期修补方式、废弃项目等。处理旧版系统是标准，管理眼下的危机是常态，而规划明天则是明天的任务。
根据 Forrester 2023 年的一份报告：“旧版操作系统难以满足现代业务需求，但淘汰和更换往往成本过高。以业务接口为中心的适当整合架构提供了一条前进的道路。API、事件代理和集成平台即服务 (iPaaS) 等中间件是构建旨在创建有效方法来实现旧版系统现代化的架构的关键工具。”
然而，来自多个供应商的中间件导致了“复杂性对复杂性”的时代。如果中间件本身由许多片段组成，那么每次更新或使用新版本都可能因为意想不到的设计变更而影响可靠性。这样拼接起来的中间件不仅性能低下，而且维护成本高昂。
另一种选择是构建整合的平台视图，使用通用的技术架构，使组件能够以结构化、标准化的方式添加到共用的中间件环境中。通用平台可以通过单一界面实现简化的集中管理和控制。通过向现有骨干添加组件，可以扩展解决方案功能。
这种方法意味着从短期修复转变为长期解决。战略中间件平台必须能应对混合云和 AI 的挑战，并且必须可扩展到数十亿个事务。为避免增加复杂性，核心平台必须作为统一、标准化、集中式的整合解决方案得到快速采用。
平台视图消除了互操作性方面的挑战，简化了运营并带来顺畅的体验。端到端平台的集成功能由按照共享标准设计的特定模块提供，可创建高产的中间件层；该中间件层可以快速扩展，而不会受到复杂性的掣肘。
此外，单一平台可能会移除六到十个供应商解决方案，并用生产率和效率更高的一致工作方式取而代之。一些企业拥有多达 15 个整合领域，每个领域需要不止一个工具，这意味着当他们转向单一平台方法时，可以实现更大幅度的节省。
Bonfiglioli 和 Hellman 都使用单一平台方法，选择了 IBM® webMethods 并取得了巨大成功。
“虽然我们的 IT 团队相对较小，但 webMethods 能力非常强，它使我们能够完全独立工作，”Fabio Zoboli 说。“它易于使用，安装配置过程仅花费了数月。现在，我们可以自己管理所有事情，包括在几天内创建自己的复杂 API。新的集成平台可以与我们的 Salesforce、Microsoft 365 和其他 SaaS 服务很好地配合，webMethods 微服务运行时可以部署在云原生基础设施中，包括我们的战略云平台 Microsoft Azure。WebMethods 满足了我们所有的集成需求。”
Hellman IT 治理、IT 支持功能和平台主管 Peter Schenk 表示：“WebMethods 整合帮助我们的物流公司为未来做好充分准备。该平台是我们公司、客户和合作伙伴所需的数据和流程整合的高性能和可扩展基础，也是我们全球价值链数字化的基础。”
正如平台整合战略可以帮助企业为 AI 做好准备一样，该平台也可以为其自身的 AI 能力促成一致的战略。
在单一集成平台上，所有模块都受益于可靠、一致、透明的 AI 功能和企业级治理。例如，随着智能体式 AI 的成熟，每个整合领域都可以启用相同的能力，从而避免返工并最大限度地提高现有 AI 资产的价值。
整合作为平台战略的可组合性（包括 AI、API、事件等）可实现企业扩展、企业治理、企业敏捷性和企业效率。借助适用于所有整合领域的统一控制平面，CIO 和 IT 团队甚至可以管理最复杂的混合云、本地部署、大型机和第三方环境，并获得每个组件的端到端可见性。
企业战略逐渐发生变化，然后发生重大转变。历史证明，单体式旧版应用程序能带来巨大的优点和生产力优势，但这种方法已发展成为今天组件化的“即服务”战略。
在这个过程中，中间件和整合服务在很大程度上被忽视了。软件供应商继续发布（并且企业继续部署）隔绝信息的单一解决方案。无法轻松有效地集成企业数据，已成为创新和成功的主要障碍。
整合作为一个平台解决了复杂性难题，并引入了新水平的功能和性能。通过选择能够支持所有整合类型的平台，企业可以迁移到能够降低运营成本、简化管理并能够更快地部署以满足业务需求的架构。
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