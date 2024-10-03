“电子商务业务”的概念已经不合时宜，它是闯入数字领域涉及在网页上复制产品描述并将其称为电子商务商店的遗留问题。在网上购物的早期，电子商务品牌被归类为网上商店或同时经营电子商务网站和实体店的“多渠道”企业。亚马逊等大型在线市场、eBay 等电子商务平台，以及 Facebook 市场等社交媒体平台上进行的消费者对消费者交易，定义了这个时代。

早期，电子商务营销战略宣传免税、在线零售的新颖性，鼓励消费者选择在线渠道，既方便又有更好的价格选择。这些营销活动侧重于搜索引擎优化 (SEO) 和类似的搜索相关战略，以提高关注度和销售额。电子商务网站上的个性化可能涉及零售商记住您以前的订单或您的名字。

在这类电子商务销售和接触点所决定的世界里，有效的电子商务策略可能会优先考虑在社交媒体的早期迭代中发布新产品，或通过电子邮件营销活动在营销渠道中重新定位消费者。后来，影响者营销和社交媒体营销等策略鼓励针对特定渠道发布信息，但仍将零售商的数字业务与现场活动区分开来。

但模式已经发生了转变。无穷无尽的选择让消费者疲惫不堪，不良商家的形象又让消费者深受其害，因此，如今的消费者期待更多。现代购物者希望通过多种渠道实现统一、无缝的购买过程。分立销售渠道的理念已经瓦解，必须创造流畅、动态的体验，以满足客户的需求。

这意味着，每家企业，无论其属于哪个行业或有何规划，都需要优先考虑优秀商业化体验策略的三大支柱：信任、相关度和便捷性。体验是影响客户转化的关键因素。通过发展这三大支柱，无论是小型企业还是跨国公司，任何零售商都可以改善客户体验并提升与客户的相关度，从而保持竞争力。