使用分布式计算的 10 个行业

虽然对于分布式计算系统的构成并没有硬性规定，但即使是最简单的分布式计算形式通常也包含至少三个基本组件：

主系统控制器： 主系统控制器控制着分布式系统内的一切，并监视和跟踪该系统内发生的一切。其最主要的任务是管理和处理进入系统的每一个服务器请求。

主系统控制器控制着分布式系统内的一切，并监视和跟踪该系统内发生的一切。其最主要的任务是管理和处理进入系统的每一个服务器请求。 系统数据存储： 系统数据存储通常位于磁盘库中，是系统所有共享数据的存储库。在“非混乱”系统中，共享数据可能存在于一台或多台计算机上，但是系统中使用的所有计算机都需要访问数据存储。

系统数据存储通常位于磁盘库中，是系统所有共享数据的存储库。在“非混乱”系统中，共享数据可能存在于一台或多台计算机上，但是系统中使用的所有计算机都需要访问数据存储。 数据库：分布式计算系统将所有数据存储在关系数据库中。完成此操作后，用户组就可以共享数据。关系数据库可以让所有工作人员即时获取相同信息。

除了这些核心组件之外，每个分布式计算系统都可以根据组织的需求进行定制。使用分布式计算系统的一大优势是可以通过增加更多机器来扩展系统，从而提高其可扩展性。另一个显著优势是增加冗余，因此，如果网络中有一台机器因任何原因发生故障，系统仍会继续运行而不受故障影响。

分布式计算系统的目标是使分布式计算网络像单个系统一样运行。这种协调是通过各组件之间复杂的消息传递系统实现的。

通信协议规范了这些组件的消息交互，并在其之间建立一种称为“耦合”的关系。这种关系有以下两种表现形式：

松散耦合： 两个松散耦合组件之间的连接足够弱，对一个组件的更改不会影响另一个组件。

两个松散耦合组件之间的连接足够弱，对一个组件的更改不会影响另一个组件。 紧密耦合：紧密耦合组件中的同步和并行级别非常高，以至于称为“集群”的过程使用冗余组件来确保系统的持续可用性。

容错是另一个关键概念——一种纠正过程，它允许操作系统在系统继续运行时响应并纠正软件或硬件中的故障。

分布式计算还可处理“并行”的正面和负面影响，即同时执行多个操作指令序列。其主要优点之一是并行支持共享资源和多进程线程的并行计算。（尽管不应将并行计算与并行处理混淆，后者是将运行时任务分解为多个小任务的过程。）

与并行相关的负面影响包括延迟增加，甚至出现流量瓶颈，即传输的数据量超过了正常的建议带宽。