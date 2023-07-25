DevOps、SRE、平台、ITOps 以及开发团队都面临着压力，需要在保持应用性能的同时，比以往任何时候都运作得更快、更智能。近年来取得显著进步的领域之一是可观测性。它彻底改变了 IT 团队处理事故预防的方式。

但是，一些过时的概念仍然存在，限制了现代软件工程团队的工作效率和成功。

在这篇博客中，我们将揭示一个关于可观测性的常见误区：“可以跳过监控，直接依赖日志”。

在我们的博客系列中，截至目前已澄清以下可观测性误区：