澄清可观测性误区第一部分：为何不能跳过监控而仅依赖日志

IT 自动化
2025 年 7 月 25 日

Ajuma Bella Salifu

DevOpsSRE、平台、ITOps 以及开发团队都面临着压力，需要在保持应用性能的同时，比以往任何时候都运作得更快、更智能。近年来取得显著进步的领域之一是可观测性。它彻底改变了 IT 团队处理事故预防的方式。

但是，一些过时的概念仍然存在，限制了现代软件工程团队的工作效率和成功。

在这篇博客中，我们将揭示一个关于可观测性的常见误区：“可以跳过监控，直接依赖日志”。

在我们的博客系列中，截至目前已澄清以下可观测性误区：

为什么说这是一种理解误区？

简而言之，由于日志的手动处理特性，它们可能繁琐、易出错且耗时。尽管日志长期被用于理解系统行为，但当团队需要解决问题或进行实时调整时，其作用往往有限。例如，在生产、QA 或预发布环境中，运行调试模式会给日志管理带来挑战。若未在精确位置预先配置包含必要数据的监测机制，则无法实现实时变更或动态观测。这意味着需要投入大量人工精力，不仅涉及代码实现，还需要在审查实际代码的同时重构运行上下文。

日志成本

使用日志追踪独立事务（例如单体式网络服务器请求日志的处理方式）通常意味着需要统筹考虑以下成本：应用程序事务速率、所有微服务、网络与存储开销，以及数周的数据保留需求。当然，这一切都意味着高昂的成本。

事实表明：单纯依赖日志会导致技术迭代进程迟缓

当有高级可观测性解决方案可以为问题提供精确的路线图时，您无需盯着日志。

归根结底：仅依赖日志会导致进展效率低下。监控系统至关重要，现今先进的解决方案能提供实时监控能力，完美融合监控数据、链路追踪与日志信息。这些解决方案不仅能吸纳所有关键信息，还可自动捕获其他一切必要数据。实时可观测性消除了海量日志记录的必要性，解决了调试和精准定位问题根因等多重挑战。此外，存储事务日志的成本高昂，需要大量分析工作才能理解全部数据。

虽然日志监控工具曾被视为追踪独立事务的基础手段，但在微服务环境中却面临重大挑战。IBM 自动化价值服务副总裁 Chris Farrell 最近在他的 LinkedIn 文章“Logging is the New Floppy”中描述了可观测性领域的演变方式。

实时可观测性是什么？为何它才是更现代化的应用健康管理方案？

实时可观测性已成为推动高效开发、主动式故障排除和有效监控的关键因素。通过从广泛依赖日志转向实时观测，企业能够释放显著效益。先进的可观测性平台有选择地提取关键数据，直接从被监控的系统中利用性能指标、配置数据和事件。

实时监控提供了传统日志分析无法提供的洞察分析。实施实时流和分析解决方案有助于通过实现及时监控和警报来增强可观测性。

实时是指即时捕获和处理数据、提供即时洞察分析和可视化的能力。在可观测性的背景下，实时功能提供了一种更现代的方法，具有许多优势。

实时可观测性的优势

虽然指标、日志和追踪是重要组成部分，但它们仅是宏观战略中的实施细节。因此，我们需要将注意力转向高效利用多类型数据，并探索可观测性的新维度。实时可观测性能够显著优化开发流程并提升运维成效。通过采用这种方法，组织可以体验到以下几点：

  • 巨大的效率提升：实时可观测性使开发人员能够收回宝贵时间，潜在效率提升可高达 50%。通过省去为调试而重构代码所需的手动工作，团队能更专注于实际开发任务，从而加速生产力提升。
  • 强化监控与快速故障排除：实时可观测性提供更强大的监控信息，即时洞察系统性能表现。故障排除变得更快、更高效，能够实现问题的快速识别与解决。这简化了运营并最大限度地减少了停机时间。
  • 开发与运维团队协同增效：借助实时可观测性，开发 (Dev) 与运维 (Ops) 团队能够实现更高效的协同。实时洞察弥合了团队间的协作鸿沟，促进跨职能合作，保障项目更顺畅地执行。这种协同效应可带来更优的整体成果，并提升服务交付质量。
  • 成本削减：实时可观测性消除了传统方案常见的高昂季度数据采集与存储费用。通过采集指标与追踪数据，并仅辅以少量日志数据，企业即可实现全面可观测性，同时避免不必要的成本支出。

是时候重新定义可观测性，利用实时洞察力推动创新并实现卓越运营

IBM Instana 用数据诠释可观测性

IBM 的可观测性解决方案 IBM Instana，专为云原生构建，能自动持续提供高保真数据（如秒级粒度与端到端追踪），并呈现移动端、Web、应用程序及基础设施间的逻辑与物理依赖关系全景。我们的客户通过实时可观测性已获得切实成果。

  • 秒级实时洞察Rebendo 利用 Instana 实现秒级粒度的实时可视化，助力精准追踪隐匿低效问题。
  • MTTR 缩短 56.6%：ExaVault 最大限度地延长了正常运行时间，并实现了 MTTR 缩短。

未来有哪些发展愿景？

敬请期待我们的下一篇博客，我们将继续剖析关于可观测性的另一个常见误解。这一次，我们将破除“可观测性仅对站点可靠性工程师 (SRE) 有价值”的固有认知。请做好准备，探索即将呈现的更广泛效益与应用场景。

 
全栈自动化可观察性

快速识别并修复问题根源。 实时、高保真的数据提供了动态应用程序和基础设施环境的完整可见性。

AIOps 咨询

使用生成式 AI 增强 IT 自动化和运营，将 IT 基础设施的每个方面与业务优先事项保持一致。

IBM SevOne Network Performance Management

IBM SevOne Network Performance Management 是一款监视和分析软件，可提供对复杂网络的实时可见性和洞察。

