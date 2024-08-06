ExaVault Inc. 首席执行官 (CEO) David Ordal 表示：“我们为许多公司提供任务关键型解决方案。”该公司的解决方案每年帮助迪士尼、Adobe、Xerox 和 Zillow 等客户实施 20 亿次文件传输。
大多数 ExaVault 客户正在执行从系统到系统文件的自动化传输，例如将数据从销售点系统移至分析平台或库存管理系统。ExaVault 的 API 平均每分钟可以处理 35,000 个请求，每天可以处理超过 5000 万次调用。即使文件传输已实现自动化，传输双方仍然依赖这些自动化流程来做出业务决策。
Ordal 表示：“一旦我们倒下，我们的客户就会开始赔钱。”
单个 ExaVault 客户面临的风险较高，因为每位客户使用 ExaVault 的方式略有不同，通常使用开发人员 API 创建自定义功能。ExaVault 的整个客户群并未受到所有问题的影响，事实上，通常只有一个客户遇到降速问题。但如果发生这种情况，ExaVault 团队需要充分了解客户遇到的情况，并调试问题。
在转向 IBM Instana Observability 解决方案之前，ExaVault 使用的监控系统几乎不可能获取客户专有的详细信息。ExaVault 高级后端工程师 Tom Fite 表示：“我们无法通过用户 ID 标记事务，然后筛选出特定的客户问题。”平均值统计可能会掩盖某些客户特定的问题 - 如果某个客户遇到降速问题，则该问题不会显示在监控系统中，因为监控系统通常只提供整体视图。
ExaVault 的MTTR 降低了 56.6%
而且它的可用性达到了 99.99%
当 ExaVault 开始寻找新的监控解决方案时，首要任务是能够按帐户细分指标，并查看客户遇到的“边缘用例”。成本和用户界面是另外两个首要考虑因素，二者一直是过去供应商的痛点。
Fite 表示：“一些 APM 供应商的售价奇高，令人望而却步。尤其是当客户提到需要扩展应用程序，并且在多个盒子上运行监控时。”
ExaVault 考虑了堆栈跟踪、数据库调用、吞吐量、数据保留策略和基础设施监控等因素。此外，一个易于理解的图形用户界面对于非技术用户来说也是选择 Instana 的一个重要原因。
Fite 表示：“我喜欢好的用户界面。但这也可以帮助我向团队中的其他成员，尤其是那些技术水平不如我的成员解释，我们已经解决了一个问题。”
ExaVault 使用 Instana 来监控 API 性能，并执行错误跟踪、调试和警报。ExaVault 日常关注的最重要指标是等待时间。Fite 表示：“我们需要确保每位客户都能获得良好的体验。如果客户等待时间超过几秒钟，他们可能会离开。”
但是，有了 Instana，Fite 就不再需要整天盯着仪表板。相反，如果出现任何异常情况，Instana 会向专用 Slack 通道发送警报。
在帐户级监控方面，ExaVault 使用 Instana 软件开发套件 (SDK) 将元数据分配给接入的每个 API 调用。因此，Fite 可以对大批变量进行过滤。不过，最常见的使用情况是按账户甚至账户中的单个用户进行过滤。Fite 表示：“如果用户碰到了我们在高层未察觉的问题，只需查看相关用户信息，我们便能深入了解并真正排除故障。”
自 ExaVault 使用 Instana 以来，导致客户受影响的错误的平均修复时间 (MTTR) 下降了 56.6%。此外，平台的降速和停机时间也大幅减少。以往的运行时间为 99.51%，如今已达到 99.99%。Fite 表示：“我们正在实现我们设定的目标。我们之所以能够做到这一点，是因为我们对自己的问题有了进一步的可见性。”
应用 Instana 之前，ExaVault 甚至在某些情况下未察觉某些错误的存在。在安装 Instana 后的几天内，ExaVault 发现了一个软件错误，该错误导致频繁的内存缓存查询以及无法正确保存。修复先前未察觉的错误，立即减少了应用程序服务器的负载。
ExaVault 的营销主管 Eddie Castillo 表示：“我们的技术负债减少了，因为我们能够更快地完成工作。我们的团队能够腾出更多的时间开发新功能和规划路线图，而不是整天修复错误。”
有几个重大项目即将到来。如果没有 Instana 进行强大的内部测试，Fite 会更担心在部署 API 改进时可能出现错误。Fite 表示：“Instana 有助于确保这些更改比当前版本更好。”
ExaVault 还支持从本土容器编排系统迁移到 Kubernetes。最后，ExaVault 很高兴开始使用 Instana 的部署跟踪服务，在未来对部署前后的性能指标进行比较。
Castillo 表示：“在即将推出的路线图中，如果没有这些工具，我们就无法密切关注我们的技术堆栈。Tom 曾经在桌面上打开过一百万个终端窗口。有了这些工具，我们可以从事多元化经营、增加整体架构复杂性时保持可见性。
ExaVault（ibm.com 外部链接）为 100 多个国家/地区各种规模的企业提供 FTP 和文件共享解决方案。解决方案通过现代界面增强了传统 FTP/SFTP 协议，并实现跨平台和时区的安全协作和共享。ExaVault 成立于 2009 年，总部位于加利福尼亚州圣拉蒙。
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2021 年 11 月在美国制作。
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