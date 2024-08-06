大多数 ExaVault 客户正在执行从系统到系统文件的自动化传输，例如将数据从销售点系统移至分析平台或库存管理系统。ExaVault 的 API 平均每分钟可以处理 35,000 个请求，每天可以处理超过 5000 万次调用。即使文件传输已实现自动化，传输双方仍然依赖这些自动化流程来做出业务决策。

Ordal 表示：“一旦我们倒下，我们的客户就会开始赔钱。”

单个 ExaVault 客户面临的风险较高，因为每位客户使用 ExaVault 的方式略有不同，通常使用开发人员 API 创建自定义功能。ExaVault 的整个客户群并未受到所有问题的影响，事实上，通常只有一个客户遇到降速问题。但如果发生这种情况，ExaVault 团队需要充分了解客户遇到的情况，并调试问题。

在转向 IBM Instana Observability 解决方案之前，ExaVault 使用的监控系统几乎不可能获取客户专有的详细信息。ExaVault 高级后端工程师 Tom Fite 表示：“我们无法通过用户 ID 标记事务，然后筛选出特定的客户问题。”平均值统计可能会掩盖某些客户特定的问题 - 如果某个客户遇到降速问题，则该问题不会显示在监控系统中，因为监控系统通常只提供整体视图。