供应链可视性软件和解决方案

供应链可视性是利益相关者访问与订单流程、库存、交付和潜在供应链中断有关的实时数据的能力。

缺少 B2B 交易和库存可见性是一个艰难的挑战。 但是，来自 EDI 数据的实时洞察可让 IBM AI 实现不同系统间的关联，因而业务用户可以更快地进行交易查询，以加速解决装运和订单问题。 嵌入式 AI 功能所提供的实时情报和切实可行的建议已帮助 IBM 客户将中断缓解时间从几天缩短到几小时。 而数据驱动的全新洞察可以发现商机来提升效率，降低成本。 IBM 还可以借助区块链帮助您安全地扩展对供应链贸易伙伴、供应商和客户的共享、实时可视性，因而支持可跟踪性，确保真实性。