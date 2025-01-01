供应链可视性软件和解决方案

实现智能化、端到端的可视性和透明度
供应链可视性是利益相关者访问与订单流程、库存、交付和潜在供应链中断有关的实时数据的能力。
缺少 B2B 交易和库存可见性是一个艰难的挑战。 但是，来自 EDI 数据的实时洞察可让 IBM AI 实现不同系统间的关联，因而业务用户可以更快地进行交易查询，以加速解决装运和订单问题。 嵌入式 AI 功能所提供的实时情报和切实可行的建议已帮助 IBM 客户将中断缓解时间从几天缩短到几小时。 而数据驱动的全新洞察可以发现商机来提升效率，降低成本。 IBM 还可以借助区块链帮助您安全地扩展对供应链贸易伙伴、供应商和客户的共享、实时可视性，因而支持可跟踪性，确保真实性。
借助 AI 支持的警报和来自周期预测的可行见解，在供应链中融入灾备能力，这些预测利用机器学习、模式检测和历史趋势来识别交易数据中隐藏的异常并预测未来事件。
让容易出错的手动流程实现数字化，同时使用嵌入式 AI 和区块链功能对企业内外的数据进行更多处理，进而实现更高水平的供应链可视性，并减少代价高昂的产品交付中断情况。
通过使用分布式共享账本安全跟踪和追踪产品，超越供应链的可追溯性，为所有参与者创建单一版本的事实，并为您提供近乎实时的运营洞察。
将供应链流程转变为智能工作流程，提高整个供应链的可视性。 IBM 专家可帮助您构建适应性强、安全永续的供应链。
安排与专家进行一对一咨询，帮助您利用 AI 支持的解决方案，实现更加智能化的供应链。
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