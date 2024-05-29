IBM® Sterling 订单和履行套件是领先的订单管理系统 (OMS)，利用生成式 AI 和机器学习来助力确保订单准确性并提高盈利能力。该套件被 IDC 和 IHL 的分析师评为 OMS 领域的行业领导者，支持 B2B 和 B2C 模式，能够服务于任何规模、任何行业的企业，并可与各种云供应商和部署选项集成。

该套件提供了多种现成的工具和可定制的组件，能够增强购买体验、简化购买流程、提升供应链弹性，并为一线员工配备卓越的库存和订单管理工具。您可以根据自己的业务需求，单独选择产品或组合使用产品。