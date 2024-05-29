主页 供应链 Sterling Order and Fulfillment IBM Sterling 订单和履行套件

完整的订单管理平台，旨在实现智能化、可扩展的无缝商务体验

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功能全面的综合性套件，助您应对商务和供应链面临的各种挑战

IBM® Sterling 订单和履行套件是领先的订单管理系统 (OMS)，利用生成式 AI 和机器学习来助力确保订单准确性并提高盈利能力。该套件被 IDC 和 IHL 的分析师评为 OMS 领域的行业领导者，支持 B2B 和 B2C 模式，能够服务于任何规模、任何行业的企业，并可与各种云供应商和部署选项集成。

该套件提供了多种现成的工具和可定制的组件，能够增强购买体验、简化购买流程、提升供应链弹性，并为一线员工配备卓越的库存和订单管理工具。您可以根据自己的业务需求，单独选择产品或组合使用产品。
    阅读这些分析师排名报告，了解为什么 IDC 和 IHL 将 IBM Sterling OMS 评为行业领导者： IHL：2023 年零售业高管咨询计划研究报告 IDC MarketScape：2023 年全球零售业订单统筹和履行应用程序 IDC MarketScape：2023 年全球制造业订单统筹和履行 IDC：通过全渠道订单履行重塑 B2C 和 B2B 客户体验
    产品 IBM Sterling Order Management

    单点管理全渠道订单履行，实时跟踪库存，并提供以客户为中心的多样化交付选项。

     IBM Sterling Intelligent Promising

    跨不同渠道即时了解库存水平，并提供清晰、灵活的购买选项，从而建立客户信任度和满意度。

     IBM Sterling 配置、定价和报价

    利用直观的平台，实现跨所有销售渠道的准确定价和配置，从而简化复杂产品的购买流程。
    IBM Sterling Order Management 的附加组件 IBM Sterling Supply Chain Resiliency IBM Sterling Call Center IBM Sterling Store Engagement
    优势 加速即插即用型创新

    以可组合的方式与整个企业中的一流应用程序整合，更快地收获创新成果。

         扩大用户体验的选择范围

    利用业务服务架构以及不断扩充的服务库（其中包含预构建的服务和合作伙伴主导的服务），为客户打造全新的数字和物理体验。

         行业领先的性能

    无论采用哪家云供应商、哪种许可模式，您都可以随时随地部署我们业界领先的软件，来确保实现出类拔萃的性能、可扩展性和安全性，最大限度促进业务增长并降低成本。

         低代码或无代码用户界面体验

    该套件具有低代码或无代码用户界面，增强了包容性并简化了工作流，让用户无论自身能力如何，都能定制自己的体验，并最大限度降低 IT 依赖性。

         利用透明的 AI 推动可信的操作

    利用透明的 AI 建立信任，此类 AI 可通过双向反馈进行学习和调整，从而提供对底层逻辑和决策的清晰洞察。

         可持续型商务

    通过优化对环境的影响并助力消费者做出更环保的选择，来促进可持续的供应链运营，从而实现环境、社会和治理目标

    成功案例

    Eileen Fisher 时尚零售品牌 Eileen Fisher 通过全渠道订单管理提供始终如一的优质客户体验。 阅读成功案例
    Pandora Pandora 通过基于云的订单管理优化电子商务履行，为客户提供个性化的数字体验。 阅读成功案例
    hagebau 家居装修零售商 hagebau 借助集成式订单管理系统提高客户满意度。 阅读成功案例
    Parker Hannifin Parker Hannifin Corporation 利用全球统筹框架，将供应网络的复杂性转变为竞争优势。 阅读成功案例
    Follet Higher Education Follet Corporation 是一家教育服务和产品提供商，使用 IBM Sterling 软件统一了 1,200 家在线商店。 阅读成功案例
    Sally Beauty Sally Beauty Holdings 在短短三周内实现了门店发货功能，以应对不断增长的 DIY 需求。 阅读成功案例
    产品评论
    资源 IBM 供应链可持续性体验

    这一交互式体验将探讨领导者在供应链可持续性方面所面临的挑战，以便他们在将可持续发展融入供应链时做出更明智的决策。

     IBM Sterling Intelligent Promising 试用

    试用 30 天免费试用版，了解 IBM® Sterling Intelligent Promising 如何助力零售商提升数字转化率、改善全球库存实时可见性、提高店内销售额和全渠道盈利能力。

     每次都能完美履行订单

    在这个自定进度的演示中，探索全渠道实现的新标准，抓住非凡客户体验的核心要素。
    采取后续步骤

    与 IBM 专家洽谈，配置最适合您的解决方案，并了解贵组织可通过 IBM Sterling 订单和履行套件获得哪些优势。