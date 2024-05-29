IBM® Sterling 订单和履行套件是领先的订单管理系统 (OMS)，利用生成式 AI 和机器学习来助力确保订单准确性并提高盈利能力。该套件被 IDC 和 IHL 的分析师评为 OMS 领域的行业领导者，支持 B2B 和 B2C 模式，能够服务于任何规模、任何行业的企业，并可与各种云供应商和部署选项集成。
该套件提供了多种现成的工具和可定制的组件，能够增强购买体验、简化购买流程、提升供应链弹性，并为一线员工配备卓越的库存和订单管理工具。您可以根据自己的业务需求，单独选择产品或组合使用产品。
单点管理全渠道订单履行，实时跟踪库存，并提供以客户为中心的多样化交付选项。
跨不同渠道即时了解库存水平，并提供清晰、灵活的购买选项，从而建立客户信任度和满意度。
利用直观的平台，实现跨所有销售渠道的准确定价和配置，从而简化复杂产品的购买流程。
以可组合的方式与整个企业中的一流应用程序整合，更快地收获创新成果。
利用业务服务架构以及不断扩充的服务库（其中包含预构建的服务和合作伙伴主导的服务），为客户打造全新的数字和物理体验。
无论采用哪家云供应商、哪种许可模式，您都可以随时随地部署我们业界领先的软件，来确保实现出类拔萃的性能、可扩展性和安全性，最大限度促进业务增长并降低成本。
该套件具有低代码或无代码用户界面，增强了包容性并简化了工作流，让用户无论自身能力如何，都能定制自己的体验，并最大限度降低 IT 依赖性。
利用透明的 AI 建立信任，此类 AI 可通过双向反馈进行学习和调整，从而提供对底层逻辑和决策的清晰洞察。
通过优化对环境的影响并助力消费者做出更环保的选择，来促进可持续的供应链运营，从而实现环境、社会和治理目标。