IBM 可助力组织从 AI 探索演变为高影响力的端到端供应链转型

IBM 在 2025-2026 年 IDC MarketScape 供应链服务的全部四个类别中均被评为领导者。
我们相信，此举可凸显我们能力的广度和深度，而无论我们的客户依赖于哪个生态系统。我们坚信，无论是在 Oracle、SAP 及其他主流平台中运行，还是在不同环境下进行集成，IBM 都能提供全面的下一代产品与服务的组合，而这些组合旨在让供应链变得更智能、更具弹性且更可持续。
IBM 已在内部展示智能体式 AI 的潜力，且现在已准备好与客户一起进行扩展和复制。借助“咨询科学”，我们采用了一个结构化框架，以使结果可重复、目的明确且非偶然。
凭借数十年的经验和全球布局，IBM 可帮助客户在规划、执行和履行方面简化复杂性并加快现代化进程。这一点十分重要，尤其是在当今复杂的环境下，因为众多企业在对供应链的某些部分进行现代化改造，却发现很难将这些活动统一到端到端的转型中。
IBM 在 AI、分析与自动化方面的长期投资，外加其在自身运营中应用这些功能的经验，可帮助客户建立更具响应速度的洞察分析驱动型供应链。IBM 可提供整合的方法论、加速器以及特定于领域的知识产权，从而支持客户提升可见性、加快决策速度，并创建更具适应性和弹性的运营模型。
作为 AI 与新兴技术领域的先行者，IBM 长期以来一直专注于将 AI 专门应用于各种供应链用例。其功能涵盖优化、智能履行、可追溯性及预测性洞察分析—而这些功能均会通过 IBM 方法来提供，并与 Oracle 平台紧密集成。
IBM 强调可信、受治理的 AI，以便助力企业从实验迈向可靠且可投入生产环境的能力。我们基于“感知与响应”智能所构建的自我纠正供应链的愿景可帮助组织在日益动荡的环境中提高弹性、响应能力和决策能力。
在 IDC MarketScape 发布的《2025-2026 年全球供应链 Oracle 生态系统服务供应商评估》中，IDC MarketScape 提到 IBM 针对 Oracle 的特有优势包括：
IDC 报告称：“IBM 拥有一套完整的供应链转型能力，且几乎涵盖所有供应链产品套件，并可通过 IBM 应用程序得到增强。”“该公司最近重新调整了其资源配置，以提供面向未来的供应链所需的技能包、功能和流程专业知识。”
此外，该报告强调：“IBM 是 AI 及其他新兴技术领域的早期投资者，尤其是与供应链相关的技术。它还提供了一系列利用全部资源的能力，其中包括 IBM 的专有方法，以及行业与 SAP 专业知识和技术能力。IBM 专注于创新和提供创新解决方案，以实现可量化的业务成果，包括通过构建感知与响应功能来实现自我纠正式供应链的概念。它可为数百个客户带来成熟的专业知识、工具、敏捷方法、成功的优化措施以及解决方案管理。IBM 还有一份精心挑选的 SaaS 合作伙伴名单，可帮助解决供应链中的特定用例。”
IBM 的科技背景以及对先进技术的专注有时可能会与潜在客户的准备情况不匹配。其他挑战则有成本，以及客户对较小范围的技术更新而非更广泛的业务转型的偏好。为了解决技术准备情况这一问题，IBM 一直在其运营中开展了概念验证。
所有行业和地理区域的制造商在寻找跨多个供应链产品供应商的合作伙伴（包括 Oracle 和 SAP）时，都应考虑 IBM；因为凭借强大的技术能力，IBM 能在全球范围内推动实现 SCM 价值和供应链转型。某些客户会赞赏 IBM 利用自己的供应链作为其方法的试验场的举动。
了解更多有关《整体生态系统服务》报告的信息。
了解更多有关《Oracle 生态系统服务》报告的信息。
IDC MarketScape：2025–2026 年全球供应链 Oracle 生态系统服务供应商评估，#US53932925，2025 年 12 月
IDC MarketScape：2025–2026 年全球供应链整体生态系统服务供应商评估，#US53932825，2025 年 12 月
IDC MarketScape：全球供应链 SAP 生态系统服务，#US53932725，2025 年 12 月
IDC MarketScape：全球供应链所有其他生态系统服务，#US53933125，2025 年 12 月