IBM 可助力组织从 AI 探索演变为高影响力的端到端供应链转型

IBM 已在内部展示智能体式 AI 的潜力，且现在已准备好与客户一起进行扩展和复制。借助“咨询科学”，我们采用了一个结构化框架，以使结果可重复、目的明确且非偶然。

凭借数十年的经验和全球布局，IBM 可帮助客户在规划、执行和履行方面简化复杂性并加快现代化进程。这一点十分重要，尤其是在当今复杂的环境下，因为众多企业在对供应链的某些部分进行现代化改造，却发现很难将这些活动统一到端到端的转型中。