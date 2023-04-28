数据隐私解决方案

加强数据隐私保护，建立客户信任并推动业务发展
阅读《2023 年 X-Force 威胁情报指数》报告 阅读电子书
商业区现代摩天大楼上方的蓝天（仰视图）
保护数据以及您的组织

不仅仅满足于实现监管合规的组织，可以赢得客户的信任，并从竞争对手中脱颖而出。 IBM Security® 解决方案提供一套全面的、自适应型的数据隐私方法，帮助您打造可信的客户体验并且推动业务发展；这套数据隐私方案以零信任原则 和业已验证的数据隐私保护为基础。
理解数据风险

评估数据的使用情况和风险，确定是否履行了对客户的责任以及监管责任。
确保数据共享安全

采用安全控件保护个人数据，交付值得信赖的体验。
事件响应自动化 ​

高效响应，缓解风险，减轻不合规所导致的危害，大幅降低扩展难度。

IBM Security Discover and Classify

IBM Security 与 1touch.io 合作，为您提供隐私和安全的数据发现服务。

 了解有关该平台的更多信息
全面的数据保护

IBM Security™ Guardium® 软件提供集成的、可扩展的高级数据安全防护。

 立刻探索 Guardium 许可管理

IBM Security™ Verify 提供具备隐私感知功能的用户身份和访问管理。

 探索 Verify 提高事件响应速度

IBM Security™ SOAR 能够加速网络恢复弹性，并自动执行重复任务。

 探索 SOAR 为企业混合云提供全面隐私保障
IBM Hyper Protect Data Controller 为企业数据提供基于策略的隐私保护——无论这些数据传输至任何地方。
探索 Hyper Protect Data Controller 开放且集成的安全平台

IBM Cloud Pak® for Security 将现有数据源连接起来，并通过自动化加速获取洞察。

 了解 IBM Cloud Pak for Security 端到端数据隐私框架

IBM 提供一套可以降低数据复杂性、加速人工智能并且实施合规管理的统一方法。

探索数据隐私和人工智能保护
Satellite view of city lights in several major European and Nordic cities, including Stockholm Sweden; Osly, Norway; Helsinki, Finland, and Reykjavik, Iceland.
数据隐私政策服务

访问隐私服务，帮助您制定处理和使用受保护信息的规则。

探索隐私服务
Business people working in server room
数据安全服务

与数据安全专家协作，保护您最敏感的数据。

 探索数据安全服务
Businessman and woman with laptop and tablet in bright office
风险和合规服务

通过与数据隐私顾问合作，管理您的安全风险和合规需求。

 探索风险服务

切实有效的经济影响 一家总部位于美国的能源和公用事业公司需要对其多样化的孤立数据环境进行整合。 IBM Security™ Guardium 帮助公司降低了成本和风险，提高了生产力和战术效率。 请参阅 Forrester Research 对此做出的完整财务分析。
X-Force 威胁情报指数
借助威胁态势的全局视图，了解您面临的网络攻击风险。
运维化保障隐私
在 5 项关键技术中找到一套应对《通用数据保护条例》(GDPR) 等诸多法规的平衡控制措施。
监管方面的新挑战
监管方面的挑战始于欧盟的《通用数据保护条例》，它引发的连锁反应促成了其他数据隐私法规的诞生。
数据隐私最佳实践
专家们围绕 《加州消费者隐私法案》(CCPA) 和其他数据隐私法规展开讨论，分享有关最佳实践的各种观点。
Forrester 战略指南
依据指南报告中的三部框架，对控制和保护数据相关的挑战进行分类。
实施许可管理
用户需要知道谁在控制他们的数据，以及数据的使用方式。
后续步骤

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为何数据隐私如此重要

构建强大的数据隐私方案所需的重要洞察和注意事项

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数据隐私领域的主要发展趋势及其对安全专业人士的影响

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