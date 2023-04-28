加强数据隐私保护，建立客户信任并推动业务发展
不仅仅满足于实现监管合规的组织，可以赢得客户的信任，并从竞争对手中脱颖而出。 IBM Security® 解决方案提供一套全面的、自适应型的数据隐私方法，帮助您打造可信的客户体验并且推动业务发展；这套数据隐私方案以零信任原则 和业已验证的数据隐私保护为基础。
评估数据的使用情况和风险，确定是否履行了对客户的责任以及监管责任。
采用安全控件保护个人数据，交付值得信赖的体验。
高效响应，缓解风险，减轻不合规所导致的危害，大幅降低扩展难度。
IBM Security 与 1touch.io 合作，为您提供隐私和安全的数据发现服务。
IBM Security™ Guardium® 软件提供集成的、可扩展的高级数据安全防护。
IBM Security™ Verify 提供具备隐私感知功能的用户身份和访问管理。
IBM Security™ SOAR 能够加速网络恢复弹性，并自动执行重复任务。
IBM Cloud Pak® for Security 将现有数据源连接起来，并通过自动化加速获取洞察。
IBM 提供一套可以降低数据复杂性、加速人工智能并且实施合规管理的统一方法。
访问隐私服务，帮助您制定处理和使用受保护信息的规则。
与数据安全专家协作，保护您最敏感的数据。
通过与数据隐私顾问合作，管理您的安全风险和合规需求。