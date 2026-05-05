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如果您的 S&S 服务已过期，且您仍在使用旧版软件，您将无法使用智能体式 AI 增强功能、自动化、安全及易用性相关能力，同时也无法获取关键补丁与 IBM 支持服务。
如果您尚未安装以下产品的最新版本或发行版，可查看错失的各项能力。
IBM MAS 9.1 用户可在统一界面统筹管理资产、设施及投资规划，借助 watsonx.ai 驱动的全新生成式 AI 助手提升团队工作效率。
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IBM Db2 12.1 推出 AI 驱动智能体，可简化管理流程、加快故障排除，并优化关键业务数据工作负载性能。增强的安全功能可提供更高等级的管控与合规能力。
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IBM Cognos Analytics 12.1.2 搭载融入 AI 的自助服务能力，简化并加快数据准备、分析与报表制作流程。此外，12.1.2 提供可随处部署的容器化平台版本。
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利用 IBM® Db2 数据管工具，无缝识别和管理数据库健康状态。Db2 工具助力企业管理数据库，优化查询性能，实施备份/恢复、迁移，以及克隆企业数据库。提高生产力，降低成本，同时保持企业数据的机密性、安全性和完整性。
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IBM Planning Analytics 2.1 集成了生成式 AI 与智能体式 AI，可实时呈现数据视图，助力预算、预测、报表及分析工作自动化开展。
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IBM ELM 7.2.0 在易用性、安全性与性能方面完成了升级；集成的 AI 智能体可简化开发工作流，加快高质量复杂系统的交付进度。
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IBM 业务自动化 25.0 提供端到端 AI 驱动自动化平台，助力快速解决运营难题、缩短客户等待时长、加快业务流程并降低合规风险。
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IBM App Connect Enterprise 13.0 配备简化用户界面与 AI 驱动能力，新增自动化升级功能以加快价值落地，并强化集成环境的整体管控能力。
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针对已超过”基础支持完成日期“的产品版本或发行版提供的软件支持选项，为您预留更多时间升级至全新 VRM 版本。
针对通过 IBM Passport Advantage 购买、且所有版本和发行版均已超过“基础支持完成日期”的产品提供的软件支持选项。
针对通过 IBM Passport Advantage 购买的产品提供的支持选项，适用于需要比标准“订阅和支持”更高优先级案例处理和更短响应时间的客户。
续订 IBM 软件订阅和支持 (S&S) 是保障软件投资回报极具性价比的方式之一。此外，您还可以灵活选择合适时机进行现代化改造，包括迁移至 SaaS 服务模式。访问 TechXchange，查看近期订阅和年金 (S&A) 现代化主题网络研讨会。
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