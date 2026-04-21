随着组织加速向混合云、事件驱动架构及实时决策演进，消息系统所承载的期望已发生根本性转变。曾经“足够可靠”的系统，如今必须做到始终在线、安全内建，并在生态体系中实现无缝集成。

安全要求持续升级，对停机的容忍度已接近于零。这一变化也向企业管理者提出关键问题：您的消息平台是否已为未来做好准备？消息系统一旦失效，可能引发交易不一致、系统中断及合规风险，尤其是在强监管行业中更为严重。

IBM MQ 10.0 通过四大战略支柱的创新应对上述挑战：