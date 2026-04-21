IBM MQ 10.0 长期支持版 (LTS) 于 2026 年 4 月 21 日正式发布，并将于 6 月 16 日全面可用（MQ for z/OS 为 6 月 19 日），标志着这一业界最值得信赖的消息传递平台迎来重要革新。
IBM MQ 10.0 旨在助力企业实现集成架构现代化，同时不牺牲业务所依赖的可靠性。该版本融合数十年验证成熟的消息处理能力，并引入支持混合云、事件驱动架构与云原生部署的全新功能。这不仅是一次渐进式升级，更是企业消息传递能力的跃迁式革新。
随着组织加速向混合云、事件驱动架构及实时决策演进，消息系统所承载的期望已发生根本性转变。曾经“足够可靠”的系统，如今必须做到始终在线、安全内建，并在生态体系中实现无缝集成。
安全要求持续升级，对停机的容忍度已接近于零。这一变化也向企业管理者提出关键问题：您的消息平台是否已为未来做好准备？消息系统一旦失效，可能引发交易不一致、系统中断及合规风险，尤其是在强监管行业中更为严重。
IBM MQ 10.0 通过四大战略支柱的创新应对上述挑战：
原生高可用与跨区域复制能力，保障分布式环境下的业务连续性。即使发生故障，系统依然保持运行，满足现代企业“始终在线”的要求。
通过支持后量子密码学与现代认证机制，IBM MQ 10.0 帮助企业领先应对新兴威胁，同时保障传输中敏感数据的安全。
增强的可观测性与 AI 辅助运维能力，优化团队对消息系统的监控、管理与故障排查，降低运营复杂度并加快问题处理速度。
从 Kafka 集成到 Kubernetes 原生部署，IBM MQ 10.0 实现跨混合架构的无缝通信，打通传统系统与现代应用。
IBM MQ 10.0 不只是一次功能升级，更代表着消息系统支撑现代混合架构方式的战略转型。
消息传递的角色正在发生演变。它已不再只是连接系统，而是支撑企业范围内持续、实时且可信的数据流动。IBM MQ 10.0 正是这一转变的体现。它在提供企业所信赖的可靠性的同时，兼具现代集成所需的灵活性，使企业无需在稳定性与创新之间取舍。因为在当今环境中，两者缺一不可。
IBM MQ 10.0 LTS 将于 2026 年 6 月 16 日全面可用（MQ for z/OS 为 6 月 19 日），为现代消息传递与混合集成奠定坚实基础。了解 IBM MQ 如何助力构建具备高弹性、安全性且面向未来的集成平台。