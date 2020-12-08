主页 安全性 Page Title AWS 信赖 IBM 保护企业 AWS Cloud
借助 IBM Security 软件加速实现 AWS Cloud 现代化并增强信心
获取 2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数
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概述

不断增多的威胁、工具和数据阻碍了安全运营。无论要迁移到 AWS Cloud 还是已经在运营 AWS Cloud，IBM Security 在云安全方面都值得信赖，不仅提供领先的安全解决方案来保护 AWS Cloud 或多云部署，还提供专家服务来开发、实施和扩展持久的安全策略，同时补充 AWS 原生控件和服务。

IBM Security 是市场领导者，拥有 9,000 多名安全专业人员，为《财富》美国 100 强所有企业提供保护，每天监测超过 1500 亿个安全事件。
可适应业务发展的安全性

除软件解决方案外，IBM 还提供指导开发、实施和扩展持久性安全策略的专家服务，补充您现有的 AWS 本机控制和服务并与之集成

用例 利用一流解决方案保护关键的云用例 IBM Security QRadar Log Insights

具有快速数据摄取、快速搜索和强大的可视化功能，且已经过优化，可以更高效地对大量数据进行分析，更快地提供洞察。

 阅读有关 AWS 上的 IBM Security QRadar Log Insights 的简介 深入了解 IBM Security QRadar Log Insights on AWS Marketplace IBM Security® QRadar® SIEM（安全信息与事件管理）

通过使用自动化和高级安全分析，简化并集中管理跨 AWS 和混合云环境的威胁检测。

 阅读 IBM Security QRadar SIEM on AWS 简介 深入了解 IBM Security QRadar SIEM on AWS Marketplace IBM Security® QRadar® SOAR（安全编排、自动化和响应）

利用 AWS 云和混合云环境中的自动化智能响应，简化您的安全运营中心 (SOC)。

 阅读 IBM Security QRadar SOAR on AWS 简介 深入了解 AWS Marketplace 上的 IBM Security QRadar SOAR IBM Security® QRadar® EDR（扩展检测和响应）

利用人工智能驱动的自动化智能功能保护端点。

 阅读 IBM Security QRadar EDR on AWS 简介 深入了解 IBM Security QRadar EDR on AWS Marketplace IBM Security® Guardium® Insights SaaS

在整个数据安全生命周期中获得全面的可见性、合规性和保护。

 阅读 IBM Security Guardium Insights on AWS 简介 深入了解 IBM Security Guardium Insights on AWS Marketplace IBM Security® Guardium® Data Protection

了解并监测复杂 AWS Cloud 环境中的活动，以识别风险、响应威胁并确保合规。

 深入了解 IBM Security Guardium Data Protection on AWS Marketplace IBM Security® Verify

为 Web、移动和云端应用程序提供简易、安全的身份验证，从而增强 AWS 的本机安全功能。

 深入了解 AWS Marketplace 上的 IBM Security Verify IBM® Security MaaS360

使用 MaaS360（一种 AI 驱动的统一端点管理 SaaS 解决方案）从单个控制台快速管理和保护您的设备、用户和数据。

 阅读 IBM Security MaaS360 on AWS 简介 深入了解 IBM Security MaaS360 on AWS Marketplace
安全服务 保护 AWS Cloud 以加速实现业务现代化 深入了解 IBM Security Services for AWS 针对 AWS Cloud 的安全策略

评估您的成熟度，并制定安全路线图，以加快迁移速度。

IBM 针对 AWS 的安全策略服务通过将安全和监管策略映射到云控制和运营来评估您的云安全状况，然后制定实现成熟的混合云运营模型的策略。

 了解我们的云安全策略服务 深入了解我们的 Rapid Cloud Security Assessment 安全设计的 AWS 基础

利用安全的 AWS 基础实现现代化。

IBM 通过实施预构建的体系结构模式来优化安全成熟度、克服风险并实现合规，帮助您加速 AWS 迁移。降低云配置错误的风险，从而充分利用 AWS 原生安全元素。

 阅读安全的 AWS 基础解决方案简介 针对 SAP Solutions on AWS 的安全性

为企业 SAP 转型项目设计、监测和自动实现安全性。

监控整个 SAP 环境的安全控制，并获得基于 SAP S/4HANA 构建的可重复交付成果。IBM Security 自动化云服务可帮助您减少手动任务、维护合规性并保护 AWS 云上的 SAP 工作负载 。

 阅读 IBM Security Services for SAP Solutions on AWS 简介 深入了解针对 SAP Solutions on AWS、自动实现的安全性 针对 AWS 的托管安全服务

激活 AWS 和混合环境的安全监控和管理。

24x7 全天候监测、管理和响应高级威胁和风险，并为满足合规需求提供支持。IBM 拥有丰富的 AWS 原生安全经验，可以帮助组织满足复杂的监管要求。

 了解有关 AWS 1 级 MSSP 计划的更多信息 了解有关 IBM 企业云安全服务的更多信息

成功案例

全球食品和饮料分销业务 阅读案例
大型电信企业

该电信提供商扩大了服务领域和产品线，并提高了托管服务能力。组织安全需要一个可以为客户进行管理的合规平台，同时遵循行业标准政策和云安全最佳实践。

 IBM 战略合作伙伴 Adaptive Systems

Adaptive Systems 与一些客户合作，将数据部署在混合多云方案中。对于此类客户，Adaptive 需要一个可跨环境工作的数据保护与合规解决方案，并且安全团队可从单个仪表板管理数据。

 Smarttech247

随着越来越多的客户工作负载迁移到云端，Smarttech247 利用 QRadar 与云原生服务的广泛集成来保护这些环境，并重点关注 AWS，从而全面集中地了解不同网络、用户和端点的风险和威胁。

资源

白皮书：使用新的 IBM Security QRadar Suite 加速响应

IBM Security QRadar Suite 将核心检测和响应功能扩展到混合多云环境中。这个新平台旨在提高组织在现代威胁预测、预防和响应方面的敏捷性。

报告：数据安全是业务加速器吗？

深入了解一流首席数据官成功背后的数据安全实践和原则。行动指南提供了短期和长期建议，助您加速获得组织的数据价值。

白皮书：IBM Security Guardium on AWS：混合多云世界中的数据合规

确保多云、混合云世界的安全具有挑战性，但又必不可少。AWS 上的 IBM Security Guardium Data Protection 和 Guardium Insights 将可见性和合规性见解集中在灵活且可扩展的数据安全平台中。

 白皮书：保护 AWS Cloud 上的数据

了解 AWS 和 IBM Security 如何构建一个全面的解决方案，通过 AWS Native Services 和 IBM Security Guardium 为您的 AWS Cloud 提供全面的零信任数据保护。

 网络研讨会：利用 IBM Guardium 保护您在 AWS 上的数据并获得更深入的见解

了解如何全面了解数据风险状况，保护 AWS、混合和本地环境中的数据，同时自动满足合规报告要求。

 白皮书：安全、自信地加速 AWS Cloud 之旅

阅读 IDG – CIO 的白皮书，了解 AWS 和 IBM 如何帮助组织安全地在云端创新。

常见问题解答

无论要迁移到 AWS Cloud 还是已经在运营 AWS Cloud，IBM Security 在云安全方面都值得信赖，提供领先的安全解决方案来保护 AWS Cloud 或多云部署。IBM Security 还提供专家服务来开发、实施和扩展持久的安全策略，同时补充 AWS 原生控件和服务。

AWS Cloud Threat Management Assessment 可识别您的 AWS 云安全状况中的漏洞，还提供一个集成了托管安全服务、漏洞管理、人工智能和事件响应功能的计划。我们的 AWS Cloud Threat Management Assessment 将包括关于以下内容的高级审查和报告：

  • 漏洞管理
  • 威胁检测、分类和响应
  • 事件响应
  • AWS 资源库存可见性
  • AWS 最佳实践监控 
  • 合规态势管理 
  • 托管网络 IDS/IPS
  • 托管主机和端点安全
  • DDoS 防御
  • WAF 和应用程序安全

IBM Cloud Migration Services 可为您处理企业的云迁移，让您可以专注于其他方面的工作。我们的服务可提升云采用与转型的速度、性能、可伸缩性和安全性；我们的专家将帮助企业设计最佳迁移策略和路线图，提供可重复且可伸缩的云迁移安全路径。

IBM Security 服务和软件通过利用 Amazon GuardDuty、Amazon CloudTrail、Amazon CloudWatch、AWS Security Hub、AWS Network Firewall 等帮助组织集成 AWS 原生服务。

IBM Security 凭借安全软件和服务能力，被 AWS 评为 1 级 MSSP 能力合作伙伴、顶级服务合作伙伴。IBM Security 提供市场领先的咨询和系统集成、集成式威胁管理、应急、云安全以及与 NIST CSF 一致的托管安全服务，帮助您以编程方式实现发展和企业安全运营转型。
采取后续步骤

开始安全状况免费评估：预约与 IBM 专家的 30 分钟免费咨询，讨论该产品可如何满足您的特定业务需求。