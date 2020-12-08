不断增多的威胁、工具和数据阻碍了安全运营。无论要迁移到 AWS Cloud 还是已经在运营 AWS Cloud，IBM Security 在云安全方面都值得信赖，不仅提供领先的安全解决方案来保护 AWS Cloud 或多云部署，还提供专家服务来开发、实施和扩展持久的安全策略，同时补充 AWS 原生控件和服务。
IBM Security 是市场领导者，拥有 9,000 多名安全专业人员，为《财富》美国 100 强所有企业提供保护，每天监测超过 1500 亿个安全事件。
除软件解决方案外，IBM 还提供指导开发、实施和扩展持久性安全策略的专家服务，补充您现有的 AWS 本机控制和服务并与之集成
具有快速数据摄取、快速搜索和强大的可视化功能，且已经过优化，可以更高效地对大量数据进行分析，更快地提供洞察。
通过使用自动化和高级安全分析，简化并集中管理跨 AWS 和混合云环境的威胁检测。
利用 AWS 云和混合云环境中的自动化智能响应，简化您的安全运营中心 (SOC)。
利用人工智能驱动的自动化智能功能保护端点。
在整个数据安全生命周期中获得全面的可见性、合规性和保护。
了解并监测复杂 AWS Cloud 环境中的活动，以识别风险、响应威胁并确保合规。
为 Web、移动和云端应用程序提供简易、安全的身份验证，从而增强 AWS 的本机安全功能。
使用 MaaS360（一种 AI 驱动的统一端点管理 SaaS 解决方案）从单个控制台快速管理和保护您的设备、用户和数据。
评估您的成熟度，并制定安全路线图，以加快迁移速度。
IBM 针对 AWS 的安全策略服务通过将安全和监管策略映射到云控制和运营来评估您的云安全状况，然后制定实现成熟的混合云运营模型的策略。
利用安全的 AWS 基础实现现代化。
IBM 通过实施预构建的体系结构模式来优化安全成熟度、克服风险并实现合规，帮助您加速 AWS 迁移。降低云配置错误的风险，从而充分利用 AWS 原生安全元素。
为企业 SAP 转型项目设计、监测和自动实现安全性。
监控整个 SAP 环境的安全控制，并获得基于 SAP S/4HANA 构建的可重复交付成果。IBM Security 自动化云服务可帮助您减少手动任务、维护合规性并保护 AWS 云上的 SAP 工作负载 。
激活 AWS 和混合环境的安全监控和管理。
24x7 全天候监测、管理和响应高级威胁和风险，并为满足合规需求提供支持。IBM 拥有丰富的 AWS 原生安全经验，可以帮助组织满足复杂的监管要求。
该电信提供商扩大了服务领域和产品线，并提高了托管服务能力。组织安全需要一个可以为客户进行管理的合规平台，同时遵循行业标准政策和云安全最佳实践。
Adaptive Systems 与一些客户合作，将数据部署在混合多云方案中。对于此类客户，Adaptive 需要一个可跨环境工作的数据保护与合规解决方案，并且安全团队可从单个仪表板管理数据。
随着越来越多的客户工作负载迁移到云端，Smarttech247 利用 QRadar 与云原生服务的广泛集成来保护这些环境，并重点关注 AWS，从而全面集中地了解不同网络、用户和端点的风险和威胁。
IBM Security QRadar Suite 将核心检测和响应功能扩展到混合多云环境中。这个新平台旨在提高组织在现代威胁预测、预防和响应方面的敏捷性。
深入了解一流首席数据官成功背后的数据安全实践和原则。行动指南提供了短期和长期建议，助您加速获得组织的数据价值。
确保多云、混合云世界的安全具有挑战性，但又必不可少。AWS 上的 IBM Security Guardium Data Protection 和 Guardium Insights 将可见性和合规性见解集中在灵活且可扩展的数据安全平台中。
了解 AWS 和 IBM Security 如何构建一个全面的解决方案，通过 AWS Native Services 和 IBM Security Guardium 为您的 AWS Cloud 提供全面的零信任数据保护。
了解如何全面了解数据风险状况，保护 AWS、混合和本地环境中的数据，同时自动满足合规报告要求。
阅读 IDG – CIO 的白皮书，了解 AWS 和 IBM 如何帮助组织安全地在云端创新。
无论要迁移到 AWS Cloud 还是已经在运营 AWS Cloud，IBM Security 在云安全方面都值得信赖，提供领先的安全解决方案来保护 AWS Cloud 或多云部署。IBM Security 还提供专家服务来开发、实施和扩展持久的安全策略，同时补充 AWS 原生控件和服务。
AWS Cloud Threat Management Assessment 可识别您的 AWS 云安全状况中的漏洞，还提供一个集成了托管安全服务、漏洞管理、人工智能和事件响应功能的计划。我们的 AWS Cloud Threat Management Assessment 将包括关于以下内容的高级审查和报告：
IBM Cloud Migration Services 可为您处理企业的云迁移，让您可以专注于其他方面的工作。我们的服务可提升云采用与转型的速度、性能、可伸缩性和安全性；我们的专家将帮助企业设计最佳迁移策略和路线图，提供可重复且可伸缩的云迁移安全路径。
IBM Security 服务和软件通过利用 Amazon GuardDuty、Amazon CloudTrail、Amazon CloudWatch、AWS Security Hub、AWS Network Firewall 等帮助组织集成 AWS 原生服务。
IBM Security 凭借安全软件和服务能力，被 AWS 评为 1 级 MSSP 能力合作伙伴、顶级服务合作伙伴。IBM Security 提供市场领先的咨询和系统集成、集成式威胁管理、应急、云安全以及与 NIST CSF 一致的托管安全服务，帮助您以编程方式实现发展和企业安全运营转型。