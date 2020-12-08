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白皮书：IBM Security Guardium on AWS：混合多云世界中的数据合规 确保多云、混合云世界的安全具有挑战性，但又必不可少。AWS 上的 IBM Security Guardium Data Protection 和 Guardium Insights 将可见性和合规性见解集中在灵活且可扩展的数据安全平台中。

白皮书：保护 AWS Cloud 上的数据 了解 AWS 和 IBM Security 如何构建一个全面的解决方案，通过 AWS Native Services 和 IBM Security Guardium 为您的 AWS Cloud 提供全面的零信任数据保护。

网络研讨会：利用 IBM Guardium 保护您在 AWS 上的数据并获得更深入的见解 了解如何全面了解数据风险状况，保护 AWS、混合和本地环境中的数据，同时自动满足合规报告要求。