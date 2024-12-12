深入了解我们的身份威胁检测和响应 (ITDR) 和身份安全状况管理 (ISPM) 解决方案，这些解决方案可为您提供跨混合环境的用户活动的端到端可见性
利用生命周期、合规和身份分析功能，提供、审计并报告关于用户访问情况与活动的信息。在本地解决方案中使用业务活动或职责分离 (SoD) 风险模型快速查找违例者。
阻止任何设备上的移动安全威胁。
通过全面的企业移动管理解决方案保护企业对数据和应用程序的移动访问，助您保护所有移动设备、应用程序和内容。
在高度安全的平台上帮助保护云、移动和大数据应用程序。
IBM zSecure Admin
增强 IBM RACF 的安全管理、用户管理和合规性。
IBM zSecure Alert
监控大型机的外部和内部安全威胁，减少安全管理操作并增强系统可用性。
IBM zSecure Audit
衡量并验证大型机安全策略的有效性，以减少错误并提高服务质量。
IBM zSecure CICS Toolkit
将大型机安全管理功能添加到 CICS 环境中。
IBM zSecure Command Verifier
提供额外的安全层，有助于在处理之前将每个 IBM RACF 命令与安全策略进行比较。
IBM zSecure Manager for RACF z/VM
自动审核、最大限度地降低威胁并验证 IT 合规性，以简化虚拟机环境中固有的复杂网络安全管理。
IBM zSecure Visual
检测并报告大型机上的安全性事件和暴露。
IBM Z Multi-Factor Authentication
通过向 z/OS 登录过程添加认证因子，帮助降低风险并保护数据。