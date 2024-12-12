网络安全产品

通过情报分析、欺诈保护和移动安全解决方案帮助保护您的组织
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坐在一排台式电脑后面的人

数据安全

了解有关数据安全的更多信息
IBM Guardium Data Security Center

保护您的数据免受当前和新兴风险（包括 AI 和加密攻击）的侵害，并获得一致的体验
IBM Guardium AI 安全

管理敏感 AI 数据和 AI 模型的安全风险。
IBM Guardium 量子安全

了解您的加密态势。评估密码漏洞并确定其优先级，以确保关键数据的安全。
IBM Guardium 数据合规性

以程序化的方式简化数据监管需求、增强可见性，并简化监控。
IBM Guardium DDR

利用即用型整合，保护您的数据，助力您的 SOC 在噪声中定位信号。
IBM Guardium DSPM

在多个云和 SaaS 环境中自动发现、分类和保护您的数据。

身份和访问权限管理 (IAM)

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IBM Verify Customer Identity

跨所有应用程序和系统提供顺畅无阻的体验旅程，提高消费者满意度和用户注册率
IBM Verify 员工队伍身份

通过现代、安全且防网络钓鱼的身份验证方法，确保所有组织资源安全无虞
Verify Identity Protection

深入了解我们的身份威胁检测和响应 (ITDR) 和身份安全状况管理 (ISPM) 解决方案，这些解决方案可为您提供跨混合环境的用户活动的端到端可见性
IBM Verify Governance

利用生命周期、合规和身份分析功能，提供、审计并报告关于用户访问情况与活动的信息。在本地解决方案中使用业务活动或职责分离 (SoD) 风险模型快速查找违例者。
IBM Verify Privilege Manager

以最低权限和应用程序控制阻止利用恶意软件发起的攻击，这对于 IT 支持团队来说易如反掌，同时也会提供无缝的使用体验。

IBM Verify Trust

将风险信心注入 IAM 系统，在平衡授权需求的同时抵御恶意主体的攻击行为。

移动安全

阻止任何设备上的移动安全威胁。

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hybrid UI illustration for MaaS360 for medium leadspace
IBM MaaS360

通过全面的企业移动管理解决方案保护企业对数据和应用程序的移动访问，助您保护所有移动设备、应用程序和内容。

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威胁检测和响应

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IBM QRadar SIEM

启用智能安全分析，获取切实可行的洞察成果，从容应对各类最严重威胁。

IBM QRadar® SOAR

准备并帮助您的组织有效协调对网络威胁的响应。

IBM QRadar EDR

使用智能自动化和人工智能 (AI) 近乎实时地检测并修复已知和未知威胁。

欺诈保护

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IBM Trusteer Pinpoint Detect

提供无缝、安全的客户体验，具有多个安全层，有助于防范金融网络犯罪。

IBM Trusteer Pinpoint Assure

识别并评估创建新数字帐户的欺诈意图。

IBM Trusteer Mobile

访问本机移动 Web 应用程序的嵌入式安全库。

IBM Trusteer Rapport

通过检测并防止金融机构中的恶意软件感染和发起网络钓鱼攻击，以保护零售和商业客户。

大型机安全

在高度安全的平台上帮助保护云、移动和大数据应用程序。

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 IBM  zSecure Admin

增强 IBM RACF 的安全管理、用户管理和合规性。

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 IBM zSecure Alert

监控大型机的外部和内部安全威胁，减少安全管理操作并增强系统可用性。

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 IBM zSecure Audit

衡量并验证大型机安全策略的有效性，以减少错误并提高服务质量。

 探索 zSecure Audit

IBM zSecure CICS Toolkit

将大型机安全管理功能添加到 CICS 环境中。

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 IBM zSecure Command Verifier

提供额外的安全层，有助于在处理之前将每个 IBM RACF 命令与安全策略进行比较。

 探索 zSecure Command Verifier

 IBM zSecure Manager for RACF z/VM

自动审核、最大限度地降低威胁并验证 IT 合规性，以简化虚拟机环境中固有的复杂网络安全管理。

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IBM zSecure Visual

检测并报告大型机上的安全性事件和暴露。

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IBM Z Multi-Factor Authentication

通过向 z/OS 登录过程添加认证因子，帮助降低风险并保护数据。

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采取后续步骤

探索 IBM 网络安全产品的灵活付款计划，帮助您更快启动项目并提高投资回报率。

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