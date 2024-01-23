韵达是一家货运服务提供商，总部设在中国上海。截至 2021 年底，韵达已有超过 32,441 个网点和 200,000 名快递员。韵达的货运量十分庞大，2021 年处理的包裹量多达 184.02 亿件。与此同时，韵达每天要处理海量的个人信息。面对如此大的业务覆盖面，该公司已将安全性作为其业务的关键组成部分。作为个人信息保护和客户满意度的佼佼者，韵达建立了广泛的安全系统，以保障业务免受威胁，同时确保符合国内和国际要求。

然而，随着业务需求增加，安全解决方案变得更加复杂和散乱。为持续满足新增业务需求，并创建强大的安全屏障，韵达部署了众多不同的平台、数据系统和应用程序。韵达的 IT 员工管理着大量防火墙、端点和业务链，以及大量设备库存。

韵达的人员数量和流程如此繁多，让数据安全变得各自孤立，开发流程也更难控制。为了解决这些问题，韵达和 IBM 携手创建了整合的安全架构和统一的数据平台。