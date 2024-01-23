韵达速递副总裁杨周龙指出：“企业所处的业务环境瞬息万变，网络安全威胁无处不在。越来越多的中国客户将安全性视为企业数字化转型策略的重中之重。”
韵达是一家货运服务提供商，总部设在中国上海。截至 2021 年底，韵达已有超过 32,441 个网点和 200,000 名快递员。韵达的货运量十分庞大，2021 年处理的包裹量多达 184.02 亿件。与此同时，韵达每天要处理海量的个人信息。面对如此大的业务覆盖面，该公司已将安全性作为其业务的关键组成部分。作为个人信息保护和客户满意度的佼佼者，韵达建立了广泛的安全系统，以保障业务免受威胁，同时确保符合国内和国际要求。
然而，随着业务需求增加，安全解决方案变得更加复杂和散乱。为持续满足新增业务需求，并创建强大的安全屏障，韵达部署了众多不同的平台、数据系统和应用程序。韵达的 IT 员工管理着大量防火墙、端点和业务链，以及大量设备库存。
韵达的人员数量和流程如此繁多，让数据安全变得各自孤立，开发流程也更难控制。为了解决这些问题，韵达和 IBM 携手创建了整合的安全架构和统一的数据平台。
凭借 IBM 安全解决方案，对安全事件的响应速度比之前加快了六倍
保护超过 20 万名快递员的关键数据，实时阻止不当行为
韵达和 IBM 制定了一项计划，将这家货运公司的安全孤岛整合到一个统一的安全控制中心。韵达实施了在容器和混合云平台（包括 Red Hat® OpenShift® 容器平台）上运行的 IBM Cloud Pak® for Security 和 IBM® QRadar® 解决方案。IBM Cloud Pak for Security 是一个开放式平台，可帮助韵达快速集成现有的安全工具，并深入了解不同环境中的威胁。该平台提供全套流程，长期支持合规报告和认证，并根据各种监管要求执行隐私法规。韵达可以快速搜索威胁，编排操作并自动执行响应，所有这些都无需移动数据。
借助提供态势感知和合规支持的网络安全管理平台 QRadar，韵达建立了自动警报系统。合适的人员可以访问相应的数据，分析和检测异常的网络访问，充分保护关键数据的安全，并实时阻止不当行为。
杨周龙表示：“借助 IBM 的安全解决方案，我们大大提升了效率。”事实上，韵达现在对安全事件的响应速度提升了六倍。
韵达的安全人员可以监控整个业务的安全操作，并能立即响应安全请求和事件。通过此解决方案，韵达能够主动应对威胁，积极保护客户的个人信息，并安全运营其业务。
韵达希望继续推动其数字化转型和云采用进程，以便为客户提供最具创新性和安全性的服务，同时简化业务流程。杨周龙解释说：“随着运营的改进，韵达的安全人员可以更专注于高价值的战略工作。IBM 安全解决方案提供的这些功能，让我们能够真正削减企业成本，同时提升效率。”
韵达成立于 1999 年，总部位于上海，致力于成为业界领先的综合速递物流服务提供商。该公司于 2016 年 12 月 23 日在深圳证券交易所 (SZSE) 上市（股票缩写：韵达股份；股票代码：002120）。截至 2022 年 6 月，韵达的服务网络已覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，并延伸至全球超过 266 个国家和地区，为国内外客户提供优质的生活方式体验。2021 年，韵达交付的包裹量超过 184.02 亿件，复合年增长率超过 30.1%，市场份额接近 16.99%。在大型速递公司中，韵达在快递时限和客户满意度方面表现十分出色。
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2022 年 11 月在美国制作。
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