“我的父母非常重视回收利用、堆肥和其他绿色实践，这对我的成长产生了巨大的影响，”他说道。“同样的理念扎根于我的内心，随着时间的推移只会历久弥深。”

如今，Pandey 在墨尔本的 EY Oceania 担任高级技术顾问，他的团队负责帮助 EY 客户解决业务问题，他认为这项活动既具有挑战性，又能带来实质性的回报。当他听说 EY 和 IBM 共同赞助了另一种类型的挑战赛，也就是致力于解决全球可持续发展问题的编程马拉松时，他突然灵机一动。“作为一名开发人员，我设想过我了解的技术与我关心的事业之间的联系，”Pandey 解释道。“我认为这是一个能够改变现状并从体验中学到一些东西的好机会。”

在短短几周内，Pandey 与来自世界各地的四名开发团队成员利用他们的业余时间构建了一个基于云的解决方案，该解决方案利用 AI 向消费者展示他们在日常生活中使用的产品的碳排放。被他们命名为 No More Ripe Bananas 的这款解决方案是 1200 多名 EY 员工提交的 24 份参赛作品之一，并入围了决赛名单。