主页 IT 自动化 Turbonomic 利用 VMware 优化，实现数据中心投资最大化
自动化 VMware 资源分配，确保性能和效率
IBM Turbonomic VMware vCenter 集成插图

重新思考您的 VMware 策略 - 点播网络研讨会

如果您利用 VMware 满足虚拟机管理程序需求，并希望在近期变化之后，尽可能高效运行以充分发挥投资效用，那么现在是时候重新考虑您的 VMware 策略了。

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是时候重新思考您的 VMware 策略了

使用 IBM Turbonomic 释放 VMware 环境的全部潜力，获得更高效率和持续性能。Turbonomic 可有效优化资源，提高当前投资的利用率，延长基础设施的使用寿命。Turbonomic 作为 VMware 优化工具，可帮助您：

  • 实现资源分配、虚拟机放置和主机迁移的自动化，确保集群高效运行。
  • 适当调整虚拟机和资源的大小，减少浪费，安全增加密度，并避免资源争用。
  • 优化资源配置，提高 ESXi 主机的利用率。
30%

减少 VMware 许可数量

资源配置决策速度加快 70%

 客户聚焦：Apis IT 23%

减少硬件

>20,000 台虚拟机自动调整规模

 客户聚焦：荷兰合作银行 5800+

自动执行的资源配置操作

公有云节省超过 26,000 美元

 客户聚焦：Natura
优势 自动化 VMware 优化

Turbonomic 作为 VMware 操作系统优化工具，持续分析资源需求水平，并采取措施以移动、添加或关闭虚拟机，以满足需求并提高利用率。与问题发生后提供通知的监控服务不同，Turbonomic 自动化会采取行动调整资源，防止问题发生并减少故障排除。

 降低成本

通过优化工作量和资源，您可以安全地提高利用率和密度，减少虚拟环境对额外许可证和硬件的需求。

提高性能

Turbonomic 减少资源拥塞并缩短响应时间，实现持续的应用程序性能和基础设施效率，并始终为您的最终用户提供出色的用户体验。

功能

自动进行 VM 移动以进行许可证控制 将虚拟机整合到更少的主机上，安全提高主机集群效率，而不影响性能或软件许可证合规性。您可以通开放以前关闭的集群，轻松扩展新的工作量部署，或创建超级集群。
虚拟机大小调整 Turbonomic 可以根据需要动态调整资源分配，确保 VMware VSphere 工作量始终以最佳性能运行。使用 Turbonomic 作为 VMware 优化工具，您可以调整应用程序的 CPU 和内存大小，满足实时观察到的需求。
主动容量管理 Turbonomic 使用实时环境的准确视图，模拟您定义的更改，如需要多少物理基础架构来支持增长或迁移工作负载。通过持续数据中心自动化和优化，您可以运行团队所构想的任何模拟，并降低由于资源滥用而导致回滚的风险。
跨集群优化 Turbonomic 帮助您创建“超级集群”或虚拟池，支持工作负载在集群和 vCenter 之间移动，从而释放总累积资源量。这可以提供更大的弹性、更好的性能和更出色的数据中心经济性。
集成 Turbonomic 可以直接连接到 VMware vcenter、VMware Horizon 和其他软件工具和平台，以扩展您的生态系统。
成功案例

当在动态且要求苛刻的环境中管理超过 20,000 台虚拟机时，经验告诉我们，我们可以信赖 IBM Turbonomic 来确保我们的应用程序在需要时拥有所需的资源。

Colin Chatelier
存储和计算经理
荷兰合作银行

 成功案例：荷兰合作银行

最初，我们的首要任务是提高公共云成本的效率。但很快我们就发现 Turbonomic 可以在资源分配方面做更多的事情。它还可以帮助我们防止性能问题，不仅包括在公共云中，还包括在私有云中。因此使得 Turbonomic 有别于市场上的其他工具。

Dennys Ber
IT 部门经理
Natura &Co
 

 成功案例：Natura

因为我们能够依靠 IBM Turbonomic 的人工智能自动化来确保全天候 (24x7) 的应用性能，所以我们的团队现在可以将精力集中在追求战略计划的实现上，而无需充当故障修复的救火队员。

Porshe Waddell
服务器和存储经理
BBC 工作室

 成功案例：BBC 工作室
与永久许可模式相比，Turbonomic 帮助我们节省了 30% 的 VMware 许可费用，让我们能够继续使用 VMware 虚拟机监控程序，同时降低成本。

Franco Piskur 分布式 IT APIS IT 主管

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利用 VMware 优化确保您的 VMware 投资高效且富有成效。

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