使用 IBM Turbonomic 释放 VMware 环境的全部潜力，获得更高效率和持续性能。Turbonomic 可有效优化资源，提高当前投资的利用率，延长基础设施的使用寿命。Turbonomic 作为 VMware 优化工具，可帮助您：
减少 VMware 许可数量
资源配置决策速度加快 70%
减少硬件
>20,000 台虚拟机自动调整规模
自动执行的资源配置操作
公有云节省超过 26,000 美元
Turbonomic 作为 VMware 操作系统优化工具，持续分析资源需求水平，并采取措施以移动、添加或关闭虚拟机，以满足需求并提高利用率。与问题发生后提供通知的监控服务不同，Turbonomic 自动化会采取行动调整资源，防止问题发生并减少故障排除。
通过优化工作量和资源，您可以安全地提高利用率和密度，减少虚拟环境对额外许可证和硬件的需求。
Turbonomic 减少资源拥塞并缩短响应时间，实现持续的应用程序性能和基础设施效率，并始终为您的最终用户提供出色的用户体验。
当在动态且要求苛刻的环境中管理超过 20,000 台虚拟机时，经验告诉我们，我们可以信赖 IBM Turbonomic 来确保我们的应用程序在需要时拥有所需的资源。
Colin Chatelier
存储和计算经理
荷兰合作银行
最初，我们的首要任务是提高公共云成本的效率。但很快我们就发现 Turbonomic 可以在资源分配方面做更多的事情。它还可以帮助我们防止性能问题，不仅包括在公共云中，还包括在私有云中。因此使得 Turbonomic 有别于市场上的其他工具。
Dennys Ber
IT 部门经理
Natura &Co
因为我们能够依靠 IBM Turbonomic 的人工智能自动化来确保全天候 (24x7) 的应用性能，所以我们的团队现在可以将精力集中在追求战略计划的实现上，而无需充当故障修复的救火队员。
Porshe Waddell
服务器和存储经理
BBC 工作室
“与永久许可模式相比，Turbonomic 帮助我们节省了 30% 的 VMware 许可费用，让我们能够继续使用 VMware 虚拟机监控程序，同时降低成本。”
Franco Piskur 分布式 IT APIS IT 主管