最初，我们的首要任务是提高公共云成本的效率。但很快我们就发现 Turbonomic 可以在资源分配方面做更多的事情。它还可以帮助我们防止性能问题，不仅包括在公共云中，还包括在私有云中。因此使得 Turbonomic 有别于市场上的其他工具。

Dennys Ber

IT 部门经理

Natura &Co

