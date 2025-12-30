四十年来，IBM 与英特尔始终深耕技术与商业的交汇领域，开展深度合作。双方的伙伴关系建立在创新、信任的基石之上，致力于为客户创造实实在在的商业价值。

如今，我们正合力打造兼具创新性、经济性与灵活性的计算解决方案，例如搭载于 IBM Cloud 的 Intel Gaudi 3 AI 加速器。依托 IBM Research 的科研实力与英特尔的技术专长，我们持续推动半导体技术向前发展；在自有技术、开放生态体系，以及 IBM Consulting 深厚专业能力的加持下，为客户交出一份份亮眼的实战答卷。