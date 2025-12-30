IBM 和 Intel

IBM 与英特尔携手发力，加速企业级 AI 与半导体技术创新进程，积极倡导开放生态系统建设，为企业提供高性价比、灵活可扩展的计算解决方案
加速 AI 时代的转型

四十年来，IBM 与英特尔始终深耕技术与商业的交汇领域，开展深度合作。双方的伙伴关系建立在创新、信任的基石之上，致力于为客户创造实实在在的商业价值。

如今，我们正合力打造兼具创新性、经济性与灵活性的计算解决方案，例如搭载于 IBM Cloud 的 Intel Gaudi 3 AI 加速器。依托 IBM Research 的科研实力与英特尔的技术专长，我们持续推动半导体技术向前发展；在自有技术、开放生态体系，以及 IBM Consulting 深厚专业能力的加持下，为客户交出一份份亮眼的实战答卷。

 
一群年轻人坐在工位上，正专注地在电脑上编写代码，他们身处一间信息技术办公室内
IBM Cloud 上的 Intel Gaudi 3

利用 IBM Cloud 上的 Intel Gaudi 3 AI 加速器，发掘、创新并部署新的 AI 解决方案。该解决方案旨在帮助您经济高效地扩展生成式 AI 工作量，并实现高性能、灵活部署和开放式开发。

 了解更多关于 IBM Cloud 上的 Intel Gaudi 3 的信息
技术创新 IBM® Watson NLP 利用 Intel 技术提升性能
Intel Xeon 可扩展处理器可为 IBM Watson NLP 客户带来更高的性能。
IBM® watsonx.data 和 Intel 优化技术：
IBM 与英特尔携手合作，基于英特尔处理器对 watsonx.data 进行优化提速。经实际验证，在第四代及第五代 Intel Xeon 可扩展处理器上，该平台性能实现显著跃升。
Intel 技术加速在 watsonx.ai 上部署 RAG
共同加速部署 watsonx.ai 服务器的文本嵌入模型。
搭载 IBM® Storage Fusion HCI 的第四代 Intel Xeon 处理器
企业若采用第四代 Intel Xeon 处理器搭配 IBM Storage Fusion 超融合基础设施，不仅能有效缩减现有基础设施规模、降低能耗，还能解锁更多高级功能。
半导体研发合作

IBM 与英特尔正不断突破半导体技术的边界，聚焦下一代芯片逻辑、封装技术及架构展开联合攻关，其中包括探索新型材料，以此实现芯片性能提升、能效优化及规模化拓展。
在 Altany Nanotech 开展团队合作

IBM 和英特尔在纽约州立大学纳米技术研究与教育中心旗下的奥尔巴尼纳米技术综合体开展合作——该中心是全球顶尖的半导体研发枢纽之一。双方团队在材料研究、光刻技术、封装与集成等多个领域协同攻坚。
材料和工艺创新

我们正携手研发并应用具有突破性的新型材料，革新芯片的制造工艺与性能表现。这一技术突破尤为关键，因为生成式 AI 等新型工作负载对半导体技术提出了前所未有的严苛要求。
未来展望

通过整合 IBM 的科研优势与英特尔的规模化制造能力，我们正助力相关技术成果更快地从实验室走向生产线。
新闻报道 Red Hat 创立 llm-d 社区，助力实现规模化分布式生成式 AI 推理
在英特尔的支持下，IBM 与 Red Hat 联合发起了一项全新开源项目，旨在攻克生成式 AI 未来发展的关键需求——规模化推理技术。
Intel Gaudi 3 AI 加速器现已在 IBM Cloud 上可用
了解如何在 IBM Cloud 上利用 Intel Gaudi 3 AI 加速器发掘新的 AI 解决方案。
英特尔和 IBM 携手合作，为 AI 创新提供更高成本效益的解决方案
通过我们的文章了解更多关于此次合作及其影响的信息。
Intel 与 IBM 如何帮助企业加快创新
IBM Cloud 与 Intel 宣布推出新的机密计算解决方案、Intel Foundry Accelerator 云联盟合作伙伴关系以及全球系列峰会。
IBM Cloud 与 Intel 推出新的定制云沙盒
IBM® Cloud Virtual Servers for VPC 客户现在可以在各种应用程序中测试第二代和第四代 Intel Xeon 处理器的性能。
与客户共同创新

过去两年间，英特尔与 IBM 联合举办了 16 场面向客户的全球网络研讨会及技术培训活动，吸引超 2,500 名参与者。活动集中展示了如何借助英特尔技术加速的 IBM Cloud 解决方案，充分释放企业级 AI、安全及混合云的应用价值。

与会者还有机会向行业领军者取经，了解其如何为客户打造更新颖、更丰富的服务体验，进而推动营收增长。未来，系列活动还将在巴黎、圣保罗、多伦多及东京陆续举办。
IBM Cloud 上的 Intel 生态系统 VMware 解决方案
利用现有工具、技术和技能将 VMware 工作负载迁移到 IBM Cloud。通过 Red Hat OpenShift 实现的集成和自动化利用 AI、分析等服务加速创新。
SAP 解决方案
采用高性能的基础架构和解决方案，提升您的业务 IT 环境。SAP on IBM Cloud 是一款企业级云，可满足您对安全性、可靠性和合规性的管理需求。
Red Hat 解决方案
将全球开源开发者社区的创新与行业模型、云和 AI 方面无与伦比的专业知识相结合，更快地克服挑战，创造更好的成果。
IBM 机密计算
依托 IBM Z、IBM LinuxONE，以及部署于 IBM Cloud 的 Intel Xeon 处理器所提供的丰富数据安全与加密技术组合，全方位守护您的数据安全。
IBM Cloud Virtual Servers for VPC
高度可扩展的单租户和多租户虚拟机容量，可以快速启动，最大程度实现网络隔离和控制。搭载 Intel Xeon 处理器，保证简单性、强大性与安全性。
IBM Bare Metal Servers
采用 100% 专用的单租户裸机服务器，可实现最高的性能、安全性和控制力。搭载 Intel Xeon 处理器，保证简单性、强大性与安全性。
资源 IBM 助力企业扩展 AI
搭载 Intel Gaudi 3 AI 加速器的 IBM Cloud，可提供易于部署的混合云解决方案，兼具可扩展性与经济性优势。
Intel 与 IBM Cloud：强强联手
经英特尔技术加速的 IBM Cloud，专为实现高性价比的性能表现、可靠的安全性与灵活的扩展性而设计，助力您充分挖掘混合云在当下及未来的无限潜力。
基于科学的方法
凭借英特尔的行业领导地位，结合 IBM Consulting 基于“IBM Consulting Advantage 平台”打造的“咨询科学”方法论，双方将助力客户借助前沿技术加速迈向未来。
后续步骤

探索汇聚数据洞察、专业分析与可行策略的思想领导力研究成果，助您精准把握商业未来趋势。

 订阅 IdeaWatch
与 IBM 合作

利用 IBM 发展业务，借助我们创新的技术解决方案、激励措施和资源，进一步促进发展。

 加入 IBM® Partner Plus IBM Consulting 工作

成为目标明确的顾问，加入我们的专业团队，推动创新和变革。

 查看工作机会 访问 IBM Consulting 的资源页面

查看我们的最新报告、指南和思维领导力论文合集，助您拓展业务。

 了解更多