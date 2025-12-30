四十年来，IBM 与英特尔始终深耕技术与商业的交汇领域，开展深度合作。双方的伙伴关系建立在创新、信任的基石之上，致力于为客户创造实实在在的商业价值。
如今，我们正合力打造兼具创新性、经济性与灵活性的计算解决方案，例如搭载于 IBM Cloud 的 Intel Gaudi 3 AI 加速器。依托 IBM Research 的科研实力与英特尔的技术专长，我们持续推动半导体技术向前发展；在自有技术、开放生态体系，以及 IBM Consulting 深厚专业能力的加持下，为客户交出一份份亮眼的实战答卷。
利用 IBM Cloud 上的 Intel Gaudi 3 AI 加速器，发掘、创新并部署新的 AI 解决方案。该解决方案旨在帮助您经济高效地扩展生成式 AI 工作量，并实现高性能、灵活部署和开放式开发。
IBM 和英特尔在纽约州立大学纳米技术研究与教育中心旗下的奥尔巴尼纳米技术综合体开展合作——该中心是全球顶尖的半导体研发枢纽之一。双方团队在材料研究、光刻技术、封装与集成等多个领域协同攻坚。
我们正携手研发并应用具有突破性的新型材料，革新芯片的制造工艺与性能表现。这一技术突破尤为关键，因为生成式 AI 等新型工作负载对半导体技术提出了前所未有的严苛要求。
通过整合 IBM 的科研优势与英特尔的规模化制造能力，我们正助力相关技术成果更快地从实验室走向生产线。
过去两年间，英特尔与 IBM 联合举办了 16 场面向客户的全球网络研讨会及技术培训活动，吸引超 2,500 名参与者。活动集中展示了如何借助英特尔技术加速的 IBM Cloud 解决方案，充分释放企业级 AI、安全及混合云的应用价值。
与会者还有机会向行业领军者取经，了解其如何为客户打造更新颖、更丰富的服务体验，进而推动营收增长。未来，系列活动还将在巴黎、圣保罗、多伦多及东京陆续举办。
