利用 IBM Cloud® 上的 Intel® Gaudi ® 3 AI 加速器，解锁、创新并部署新的 AI 解决方案。该解决方案旨在帮助您经济高效地进行扩展以满足企业 AI 需求，并实现高性能、灵活部署和开放式开发。

支持各种生成式 AI 推理应用程序和框架，包括大语言模型 (LLM) 和多模态模型 (MMM)。借助 IBM Cloud Virtual Server for VPC 部署快速入门。对 IBM watsonx®、Red Hat® OpenShift® Kubernetes Service 以及基于 Terraform 的自动化部署的支持计划于 2025 年上半年提供。对 Red Hat OpenShift AI 集群、IBM Cloud Kubernetes Service 以及 IBM Cloud 上的可部署架构的支持计划于 2025 年下半年推出。



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