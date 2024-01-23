为了按时向世界各地的客户交付产品，Intas Pharmaceuticals Ltd. 依靠 48 个全球子公司的月末销售数据来制定生产计划。然而，手动财务结算流程意味着通常需要数周时间才能与制造团队分享必要的洞察分析，因此增加了延迟风险。
为了为数据驱动型敏捷供应链奠定基础，Intas 迁移到由 SAP HANA® 提供支持的 SAP® Business Suite。该套件在 IBM® Power® 服务器上运行，并配备 SUSE Linux® Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接）。新平台提供月末数据的速度提高了 67%，因此公司能够加快计划速度，将积压订单减少 25% 并降低供应链中断的风险。
85 个国家或地区的医疗专业人员信赖 Intas 提供高质量的药物治疗。该公司正在迅速扩张，复合年增长率为 22%，但随着业务范围的扩大，其供应链风险也随之增加。
Intas 信息技术总经理 Nikunj Thaker 解释说：“与许多全球制药制造商一样，由于新冠疫情爆发，我们的供应链中断加剧。为了降低这些风险并按时向客户交货，保持最佳库存水平至关重要。”
在生产计划方面，Intas 依赖于及时访问销售数据。11 年来，所有 48 家 Intas 子公司都依靠 SAP ERP 的单个实例来管理这些信息。尽管子公司的许多业务流程都已集成，但每个实体都有自己的会计科目表，并且合并月末销售数据需要 10 至 15 天，因此导致计划延迟。
Thaker 证实：“如果我们能够加快计划速度，我们就知道我们可以减少积压订单，并更快地向全球客户交付产品。首先，必须缩短每个月月末结算的准备时间。
月末结算速度加快 67%
有助于减少 25% 的积压订单
为了解决这一挑战，Intas 决定迁移到由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite，改用单一的全局会计科目表。通过应用 SAP HANA 的内存分析，该公司的目标是更好地控制和提高全球库存的可视化效果，同时减少月末结算流程所需的时间和工作。
“我们发现，部署由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite 是增强我们财务会计和供应链能力的最快方法，”Thaker 说道，“借助 SAP Business Suite，我们可以访问 SAP HANA 丰富的实时分析功能，而无需更改与我们的 ERP 平台集成的第三方制造和质量管理系统。此外，现在迁移到由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite，可以简化我们未来向 SAP S/4HANA 迁移的计划。”
为了提供性能、可靠性和可用性，帮助确保始终在线访问新的 SAP 解决方案，Intas 选择基于 IBM Power 服务器和 IBM FlashSystem® 存储的强大基础架构。
“当我们评估 IBM 解决方案与 x86 和公共云替代方案时，我们发现没有其他供应商能够提供与 IBM 相同水平的性能、可用性和成本效率，”Thaker 回忆道，“借助 IBM Power，我们可以使用更少的服务器获得与同等 x86 平台相同的性能，这使我们能够优化软件许可支出。”
新的基础架构包括两台连接到全闪存 IBM FlashSystem 5030 存储的 IBM Power H922 服务器，并复制到配置另外两台连接到混合 IBM FlashSystem 5030H 存储阵列的 IBM Power H922 服务器的灾难恢复站点。该公司使用 IBM Spectrum® Protect 软件自动创建生产环境的备份，帮助其保护任务关键型数据。
为了帮助确保由 SAP HANA 解决方案提供支持的任务关键型 SAP Business Suite 实现最高性能和可靠性，该公司选择了 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications。
“我们之所以选择 SLES for SAP Applications 作为我们的操作系统 [OS]，是因为 SUSE、IBM 和 SAP 之间建立了密切的战略联盟，”Thaker 解释说，“SLES for SAP Applications 为 SAP HANA 工作负载提供卓越的性能和可靠性，让我们相信该平台可以满足我们的长期需求。”
为了支持始终在线的数据访问，Intas 使用 SLES for SAP Applications 附带的 SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 技术将新的 SAP 环境配置为高可用性集群。通过将生产服务无缝转移到灾难恢复节点，该公司可以在不中断业务服务的情况下执行许多日常维护任务。
Thaker 补充道：“借助 SUSE Linux Enterprise High Availability Extension，我们大大缩短了 SAP 解决方案升级等大型维护活动所需的停机时间。过去，内核升级需要八个小时的停机时间，但如今我们只需三个小时即可完成工作并重新启动生产服务，速度提高了 63%。”
使用 SLES for SAP Applications 中的 saptune 配置工具，Intas 还可以大大加快新 SAP 工作负载的操作系统部署。Thaker 证实：“如果我们没有 saptune，那么配置新的 SAP 服务需要耗时的操作系统配置工作。借助 SUSE 工具，我们只需点击几下即可执行所有必需的流程步骤，从而缩短新 SAP 服务实现价值的时间。”
Intas 聘请 IBM 合作伙伴 Silver Touch Technologies Ltd. 来实施新的解决方案，该解决方案现在由第三方基础架构服务提供商进行托管、管理和维护。通过选择基于 IBM Power 和 IBM FlashSystem 构建的私有云解决方案，该公司获得了超大规模企业的灵活性和敏捷性，并且运营成本显著低于公共云平台。
“我们之所以选择 IBM 合作伙伴 Silver Touch，是因为我们曾在之前的基础架构项目中与他们合作过，而且我们与他们的团队的合作体验一直很不错，”Thaker 说道，“作为经过认证的 IBM 合作伙伴，Silver Touch 在管理 SUSE 和 SAP 工作负载方面拥有丰富的经验，并且这些知识在实施过程中得到了体现。Silver Touch 帮助我们顺利上线，并将平台的日常运营无缝迁移到第三方基础架构专家。”
自从迁移到由 IBM Power 服务器上的 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite 以来，Intas 已开始跨多个业务流程实现可衡量的改进。尤其是，该公司大大加快了月末结算速度，为生产计划提供及时的数据访问。
“过去，梳理全球 48 家子公司的月末数据是一个很艰难的过程，”Thaker 评论道，“每个单独的报告工作需要长达八个小时才能完成，之后我们的团队需要手动合并结果，但是，如今我们已将整个工作流程部分缩短到仅需一小时。总的来说，我们将月末结算时间缩短至仅需五天即可完成，减少了约 67%。”
Thaker 继续说道：“可以更快地将销售数据发送给我们的计划团队，因此我们现在能够将积压订单减少 25%。未来，借助由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite 的高级供应链功能，我们将能够减少延迟并进一步加快交付速度。”
Intas 借助强大的 IT 平台推动其业务发展，并且任务关键型 SAP 业务服务在专为高可用性而设计的基础架构上运行，因此该公司可以安心。此外，该公司正在减少计划内停机的维护时间和整体基础架构成本。
“在我们使用 IBM Power 的五个月里，我们没有遇到该平台发生任何技术问题，最终用户的 SAP 应用程序性能一直完美无缺，”Thaker 证实，“将 IBM FlashSystem 存储、数据压缩和去重与 SAP HANA 相结合，也产生了非常积极的影响。我们已将 SAP 应用程序数据库从 6 TB 减少到 780 GB，因此加快了我们的数据保护工作负载并有助于确保重要数据的安全。”
如今，Intas 拥有一个弹性平台来支持其快速增长的业务，并为其未来迁移到 SAP S/4HANA® 提供顺畅的途径。
“我们对在 IBM Power 服务器和 SLES for SAP Applications 上运行的 SAP 业务系统的性能、可靠性和可扩展性感到非常满意，”Thaker 总结到，“我们与 IBM 和 Silver Touch 的合作自始至终都是一次很棒的经历，我们期待在未来的基础架构项目上与这两个组织合作。”
Intas（ibm.com 外部链接）是一家领先的垂直一体化全球药物制剂开发、制造和营销公司。该公司业务遍及全球 85 个国家或地区，在北美、欧洲、中美洲和拉丁美洲、亚太地区、中东和北非拥有强大的销售、营销和分销基础架构。
IBM 合作伙伴 Silver Touch（ibm.com 外部链接）成立于 1995 年，是一家专注于采用新兴技术和数字化转型的 IT 解决方案提供商。该公司专研机器人流程自动化 (RPA)、AI、认知等技术。Silver Touch 在印度、英国和美国设有办事处，为全球超过 2,000 个客户提供服务。
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美国出品，2023 年 3 月。
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