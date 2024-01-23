为了解决这一挑战，Intas 决定迁移到由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite，改用单一的全局会计科目表。通过应用 SAP HANA 的内存分析，该公司的目标是更好地控制和提高全球库存的可视化效果，同时减少月末结算流程所需的时间和工作。

“我们发现，部署由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite 是增强我们财务会计和供应链能力的最快方法，”Thaker 说道，“借助 SAP Business Suite，我们可以访问 SAP HANA 丰富的实时分析功能，而无需更改与我们的 ERP 平台集成的第三方制造和质量管理系统。此外，现在迁移到由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite，可以简化我们未来向 SAP S/4HANA 迁移的计划。”

为了提供性能、可靠性和可用性，帮助确保始终在线访问新的 SAP 解决方案，Intas 选择基于 IBM Power 服务器和 IBM FlashSystem® 存储的强大基础架构。

“当我们评估 IBM 解决方案与 x86 和公共云替代方案时，我们发现没有其他供应商能够提供与 IBM 相同水平的性能、可用性和成本效率，”Thaker 回忆道，“借助 IBM Power，我们可以使用更少的服务器获得与同等 x86 平台相同的性能，这使我们能够优化软件许可支出。”