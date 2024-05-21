七十多年来，Gatronova 集团已发展成为巴基斯坦的领先化学品、纺织品和包装产品供应商之一，该集团现在的目标是进军国内外市场的其他垂直领域。
为了加速业务增长，该集团正在转向集成流程，由 SAP S/4HANA（在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 上运行）提供支持（ibm.com 外部链接），IBM Power服务器和IBM 存储。这种新方法将提高整个集团的效率，使组织能够快速整合收购并保持运营精益和竞争力。
Gatronova 集团通过 36 个法人实体为各行各业提供服务，这些法人实体包括领先的纺织品和其他聚酯相关产品供应商；PET 瓶坯、PET 片材和树脂专业生产商；以及领先的热成型产品供应商。如今，Gatronova 集团的目标是快速扩张：通过有机增长与收购相结合的方式进军新的细分市场，例如制药。
回顾过去，该集团旗下的每个公司都管理着自己的业务流程和系统。这样共有大约 2,800 个不同的工作流程，所有工作流程都由多个旧版 ERP 系统单独管理。后来，Gatronova 集团意识到，标准化、整合和集中管理这些流程能够为加速增长提供强有力的支持。
Gatronova 集团 CIO Atif Najam 解释道：“通过整合我们的业务流程，我们获得了整个企业的单一可信信息源，它为我们提供了可见性，以使我们能够优化业务流程、降低运营成本和消除瓶颈。”
将 2,800 多个不同的流程整合到 150 个超高效 SAP 工作流程中
预计月末结算速度加快 75%
Najam 继续道：“我们在整合业务方面见证了很多其他的优势。通过自动执行数据输入流程，我们可以缩短每月末的结算时间。对于我们的制造业务，一个共享的规划、仓库和物流数据源将使我们能够动态地平衡所有集团公司的库存和生产。这可能涉及在距离客户最近的工厂生产订单，从而降低我们的运输成本并减少我们的碳足迹。或者，也可能涉及将原材料转移到供应量不足的制造基地，从而避免减产。”
为了实现自己的目标，Gatronova 集团启动了数字化转型和应用程序现代化举措。目的是使用一组单一、整合的工作流程取代孤立的流程，以使企业能够增强决策能力、提高运营效率和加快增长速度。Najam 评论道：“我们决定在长期支持我们的技术基础的支持下，从头开始重塑我们的流程。”
作为数字化转型的下一步，Gatronova 集团选择了下一代 ERP SAP S/4HANA 解决方案。该组织将使用 SAP 解决方案的一个单一实例取代多个定制的 ERP 系统，从而提供对所有集团公司的业务数据的实时可见性。使用 SAP BW/4HANA 和 SAP Analytics Cloud，Gatronova 集团将能够为决策者提供精准的洞察，以帮助做出更快、更明智的决策。借助 SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite，该公司能够在整个员工生命周期中打造无缝的 HR 体验。
“我们之所以选择 SAP S/4HANA，其中一个主要原因是它能够为集团提供全球最佳实践，”Najam 说道。“SAP 为我们提供了久经考验的方法，以推动从采购到付款等核心流程领域，还提供了用来处理特殊用例的行业解决方案。世界各地的领先企业都在依赖 SAP 解决方案，因此我们知道我们能够胜券在握。我们还在巴基斯坦广泛采用了该平台，这样就保证我们拥有了大量的人才来管理和维护该解决方案。”
Gatronova 集团的各个业务部门将依赖新的 SAP 解决方案推动日常运营，因此绝不允许发生计划外停机事件。为了确保能够始终访问新平台，该公司选择了 IBM Power E950 服务器，这些服务器与 IBM FlashSystem FS5015 和 IBM FlashSystem FS5100 存储阵列相连。利用 IBM Spectrum Protect 解决方案的自动数据保护功能，Gatronova 集团定期备份到 IBM TS4300 Tape Library，从而降低数据丢失风险并提高恢复场景中的业务连续性。
“巴基斯坦的各大银行都依赖 IBM Power 服务器运行他们的核心银行系统，因此我们确信这个极具弹性的平台能够满足我们对可靠性、可用性和可扩展性的严格要求，”Najam 回忆道。“IBM Power E950 服务器与 IBM FlashSystem 存储珠联璧合，在非常紧凑的空间中为我们提供了高水平的性能：这样，我们就能够使用同一个平台支持日常交易以及获得实时业务洞察，而不会影响持续业务交易的性能。”
将 IBM 解决方案与同等 x86 平台进行比较之后，Gatronova 集团断定，IBM Power 服务器能够使其简化和整合 IT 架构，从而显著提高成本效率。
Najam 解释道：“使用逻辑分区 [LPAR]，我们只需使用 3 台物理 IBM Power 服务器就能为 SAP 解决方案提供 9 台 x86 服务器才能提供的计算资源。在每个机架的性能方面，任何其他供应商都无法与 IBM 相媲美。得益于 IBM Power 解决方案，我们在空间、电力和冷却方面节省了大约 40% 的运营成本，这也使它成为更具环境可持续性的选择。”
通过与 IBM Systems Lab Services 和 IBM 业务合作伙伴 Infotech 集团（ibm.com 外部链接）合作，Gatronova 集团使用 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications（ibm.com 外部链接）操作系统部署了新的 IBM Power 平台。
“我们采访了巴基斯坦的几家运行 SAP S/4HANA 的企业公司，他们绝大多数都在使用 SUSE 操作系统，”Najam 说道。“对于 SLES for SAP Applications 的所有用户反馈都非常积极，这让我们确信该平台是 Gatronova 集团的正确选择。SUSE 团队为我们提供的支持和指导也给我们留下了深刻的印象：他们不厌其烦地分享有关 SAP 部署的最佳实践，并为我们的问题提供详尽的解答。”
为了最大限度地提高任务关键型 SAP 应用程序的可用性，Gatronova 集团委托了 IBM Systems Lab Services，以使 SAP HANA System Replication 能够将他们的 SAP HANA 数据库镜像到一个辅助数据中心，并配置一个 SUSE Linux Enterprise High Availability 集群，以确保他们的 SAP S/4HANA 应用程序实现无缝的业务连续性。
“我们的新基础架构的部署进行得非常顺利，我们发现 Infotech 集团和 IBM Systems Lab Services 团队非常乐于助人，并且随时都能提供帮助，”Najam 补充道。“尽管刚刚开始部署就遭受了新冠疫情的打击，但我们似乎没有受到任何影响 - 这两个组织都帮助我们实现了最初的项目里程碑目标。”
如今，Gatronova 集团已将 2,800 多个不同的流程整合到仅仅 150 个 SAP 工作流程中。在接下来的几个月里，该公司会将 26 个法人实体迁移到新的 SAP S/4HANA 平台，并在不久之后的第二阶段迁移剩余的 10 个实体。
尽管在 SAP S/4HANA 上的整合流程之旅才刚刚开始，但 Gatronova 集团相信，新的工作方式将带来强大的优势，以使他们能够实现自己的增长目标。该公司预计，通过将集团的全部业务迁移到一个单一的财务会计系统，他们能够将月末结算时间从 4 天缩短到不足 24 小时，减幅高达 75%。
受益的不仅仅是财务流程。Najam 解释道：“通过访问实时材料需求规划数据，我们能够将预测性分析整合到我们的规划流程中。例如，通过将销售预测与当前的订单和库存水平数据相结合，我们能够优化我们的供应链，从而确保我们拥有履行每一个订单所需的正确原材料。此外，如果我们预测价格可能上涨，我们可以通过提前购买材料来降低风险。如果没有新的 IBM、SAP 和 SUSE 解决方案，这些创新将无从谈起。”
Gatronova 集团希望以 SAP 解决方案中准确、及时的业务数据为基础，实现端到端业务转型。机器人流程自动化 (RPA) 将使该公司能够自动执行重复性流程，例如对照采购订单核对供应商发票；预测性工厂维护将使该组织能够快速采取行动，以便最大限度地提高资产的可用性；区块链技术可以提供响应速度更快的客户服务。
“我们的一些客户签订了基于使用量的合同，这意味着我们承诺将他们的仓库库存量保持在预定义的水平，”Najam 说道。“通过将 SAP S/4HANA 与区块链技术集成，我们可以创建一个共享的库存水平总账。随后，我们的客户每次都可以通过扫描二维码从库存中提货，并安全地更新共享总账，这样，我们就能够自动调整下一次交付的产品数量，并始终保持库存水平完美平衡。”
随着 Gatronova 集团不断发展壮大，该公司确信自己拥有了一个可以用来构建业务的长期平台。通过在 SLES on IBM Power 上部署 SAP 解决方案，该集团获得了高性能和高可扩展性，因此能够随着集团有机扩张和帮助引导被收购的公司加盟而添加新的工作负载。
“我们现有的 IBM 基础架构平台拥有 33% 的扩展空间，这样我们就可以在未来的几年里增加很多容量，”Najam 总结道。“得益于我们与 IBM、SAP 和 SUSE 的合作，我们的流程和技术平台坚如磐石，因此我们能够加速增长并满怀信心地进军新的市场。”
Gatronova 集团（ibm.com 外部链接）总部位于巴基斯坦，成立于 1948 年，是一家跨化学品、纺织品和包装等多个行业运营的集团公司。该集团在巴基斯坦、美国和阿联酋设立了分支机构，拥有 6,000 多名员工，产品出口到全球 45 个以上的国家/地区，年收入超过 3.5 亿美元。
关于 Infotech 集团
IBM 业务合作伙伴 Infotech（ibm.com 外部链接）是一家快速成长的 IT 公司，专门从事解决方案集成，在从伦敦到阿克拉的世界多个地区设立了办事处。在为很多垂直领域的企业交付价值数百万美元的项目方面，Infotech 积累了二十多年的丰富经验，并拥有 ISO 9001 和 27001 以及 CMMI 3 级认证。
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2022 年 6 月在美国制作。
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