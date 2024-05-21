作为数字化转型的下一步，Gatronova 集团选择了下一代 ERP SAP S/4HANA 解决方案。该组织将使用 SAP 解决方案的一个单一实例取代多个定制的 ERP 系统，从而提供对所有集团公司的业务数据的实时可见性。使用 SAP BW/4HANA 和 SAP Analytics Cloud，Gatronova 集团将能够为决策者提供精准的洞察，以帮助做出更快、更明智的决策。借助 SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite，该公司能够在整个员工生命周期中打造无缝的 HR 体验。

“我们之所以选择 SAP S/4HANA，其中一个主要原因是它能够为集团提供全球最佳实践，”Najam 说道。“SAP 为我们提供了久经考验的方法，以推动从采购到付款等核心流程领域，还提供了用来处理特殊用例的行业解决方案。世界各地的领先企业都在依赖 SAP 解决方案，因此我们知道我们能够胜券在握。我们还在巴基斯坦广泛采用了该平台，这样就保证我们拥有了大量的人才来管理和维护该解决方案。”

Gatronova 集团的各个业务部门将依赖新的 SAP 解决方案推动日常运营，因此绝不允许发生计划外停机事件。为了确保能够始终访问新平台，该公司选择了 IBM Power E950 服务器，这些服务器与 IBM FlashSystem FS5015 和 IBM FlashSystem FS5100 存储阵列相连。利用 IBM Spectrum Protect 解决方案的自动数据保护功能，Gatronova 集团定期备份到 IBM TS4300 Tape Library，从而降低数据丢失风险并提高恢复场景中的业务连续性。

“巴基斯坦的各大银行都依赖 IBM Power 服务器运行他们的核心银行系统，因此我们确信这个极具弹性的平台能够满足我们对可靠性、可用性和可扩展性的严格要求，”Najam 回忆道。“IBM Power E950 服务器与 IBM FlashSystem 存储珠联璧合，在非常紧凑的空间中为我们提供了高水平的性能：这样，我们就能够使用同一个平台支持日常交易以及获得实时业务洞察，而不会影响持续业务交易的性能。”

将 IBM 解决方案与同等 x86 平台进行比较之后，Gatronova 集团断定，IBM Power 服务器能够使其简化和整合 IT 架构，从而显著提高成本效率。

Najam 解释道：“使用逻辑分区 [LPAR]，我们只需使用 3 台物理 IBM Power 服务器就能为 SAP 解决方案提供 9 台 x86 服务器才能提供的计算资源。在每个机架的性能方面，任何其他供应商都无法与 IBM 相媲美。得益于 IBM Power 解决方案，我们在空间、电力和冷却方面节省了大约 40% 的运营成本，这也使它成为更具环境可持续性的选择。”

通过与 IBM Systems Lab Services 和 IBM 业务合作伙伴 Infotech 集团（ibm.com 外部链接）合作，Gatronova 集团使用 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications（ibm.com 外部链接）操作系统部署了新的 IBM Power 平台。

“我们采访了巴基斯坦的几家运行 SAP S/4HANA 的企业公司，他们绝大多数都在使用 SUSE 操作系统，”Najam 说道。“对于 SLES for SAP Applications 的所有用户反馈都非常积极，这让我们确信该平台是 Gatronova 集团的正确选择。SUSE 团队为我们提供的支持和指导也给我们留下了深刻的印象：他们不厌其烦地分享有关 SAP 部署的最佳实践，并为我们的问题提供详尽的解答。”

为了最大限度地提高任务关键型 SAP 应用程序的可用性，Gatronova 集团委托了 IBM Systems Lab Services，以使 SAP HANA System Replication 能够将他们的 SAP HANA 数据库镜像到一个辅助数据中心，并配置一个 SUSE Linux Enterprise High Availability 集群，以确保他们的 SAP S/4HANA 应用程序实现无缝的业务连续性。

“我们的新基础架构的部署进行得非常顺利，我们发现 Infotech 集团和 IBM Systems Lab Services 团队非常乐于助人，并且随时都能提供帮助，”Najam 补充道。“尽管刚刚开始部署就遭受了新冠疫情的打击，但我们似乎没有受到任何影响 - 这两个组织都帮助我们实现了最初的项目里程碑目标。”