本田巴基斯坦希望在售后客户体验方面树立卓越声誉，其中包括通过超快速交付汽车维修备件来支持经销商。为了取得进展，本田巴基斯坦正转向基于在 IBM® Power® Systems 服务器上运行的 SAP S/4HANA® 和 IBM FlashSystem® 存储的实时规划洞察。
本田巴基斯坦正在为实时规划洞察做准备，而这要归功于在具有低延迟 IBM FlashSystem® 存储的高性能 IBM® Power® Systems 服务器上运行的 SAP S/4HANA®。
700 亿美元（ibm.com 外部链接）“中巴经济走廊”倡议引发了巴基斯坦基础设施和经济的强劲增长。在未来十年中，该国的中产阶级将显著扩大，而这会促使对汽车和汽车服务的需求激增。尽管当今的客户每年购买约 15 万辆汽车，但随着新一代消费者进入巴基斯坦的劳动力队伍，未来几年的销量将增长五倍。
对于 Honda Motor Company Limited 和 Atlas Group of Companies 成立的合资企业 Honda Atlas Cars Pakistan（通常被称为“本田巴基斯坦”）来说，这些趋势代表着重大的商业机会。该公司的目标是将其业务拓展到全国各地，在未来五年内将经销商数量从目前的 30 家发展到 50 多家。同时，许多从未涉足该国市场的公司正在加速进入，这使得本田巴基斯坦保护其现有市场份额至关重要。
本田巴基斯坦信息技术总经理 Muhammad Ali 解释说：“在短短几年内，巴基斯坦的快速经济增长使竞争格局和消费者预期都发生了巨大变化。市场上的汽车品牌数量增加了一倍多，这意味着消费者比以往任何时候都拥有更多的选择。”
他继续说道：“我们的目标是为客户提供最佳的驾驶体验，提供优质的车辆和出色的售后服务。售后体验对于培养长期忠诚度尤其重要，在我们为未来的增长做准备时，这对于保护我们的市场份额至关重要。”
本田巴基斯坦的经销商每年向成千上万的客户提供包括维护、维修和车辆保养在内的售后服务。过去，经销商依赖手动流程来处理保修索赔和订购备件，这通常会导致交货延迟，降低了客户满意度。此外，本田巴基斯坦无法及时了解库存水平和订单，有时甚至在实际有零件供应的情况下也会导致当地缺货。
像汽车行业的许多领导者一样，本田巴基斯坦依靠 SAP 解决方案来推动其业务。该公司意识到，从 SAP ERP 迁移到下一代 SAP S/4HANA 平台，将使其能够使用经销商的实时订单数据，创建备件的自动规划和补货流程，从而提供快速服务并令客户满意。
Muhammad Ali 说：“我们相信，诸如 SAP Fiori® 移动体验和内存中 SAP S/4HANA 分析技术之类的创新，将使我们能够提高后台效率和客户满意度。”“为了最大限度地提高我们在 SAP S/4HANA 上的投资价值，我们在寻找一种能够为这些要求苛刻的任务关键型工作负载，提供性能、可伸缩性和可靠性的 IT 基础设施平台。”
自本田巴基斯坦成立以来，一直信赖由 IBM 系统和 IBM 存储解决方案支持其关键业务应用程序。鉴于与 IBM 近三十年的积极经验，该公司选择了最新一代基于 IBM POWER9™ 处理器的系统和 IBM FlashSystem 存储器作为新 SAP S/4HANA 环境的平台。
本田巴基斯坦网络和 IT 基础架构副经理 Zaman Khan Abdali 评论说：“在过去三年中，我们一直在使用上一代的 IBM Power Systems 解决方案来推动我们的 SAP ERP 解决方案，该平台的可靠性和可管理性给我们留下了深刻的印象。”
通过将尖端 IBM Power Systems H922 服务器、由 IBM Spectrum® Virtualize 构建的低延迟 IBM FlashSystem 存储器、IBM Storage Networking SAN64B-6 交换机和 IBM PowerVM® 相结合，本田巴基斯坦可以将多个工作负载整合到更少的系统上，从而提高服务器使用率并降低成本。
Muhammad Ali 补充说：“我们发现，与同等 x86 基础架构中的六台物理服务器相比，我们只需三台 IBM Power System H922 服务器就可以实现相同水平的性能。除了针对 SAP S/4HANA 工作负载优化性能外，我们还发现，IBM 解决方案将使我们能够控制数据中心的电力和冷却支出。”
作为采用 SAP S/4HANA 的第一步，本田巴基斯坦聘请了来自 IBM 白金级业务合作伙伴 GBM（ibm.com 外部链接）的本地专家，以帮助将其 SAP ERP 数据库迁移到新 IBM FlashSystem 平台上。今后，该公司计划与 GBM 和 IBM Systems Lab Services 合作，在其主数据中心和灾难恢复数据中心以活动/活动配置部署新的 IBM Power Systems H922 服务器。
Muhammad Ali 表示：“我们非常感谢 IBM 和 GBM 在巴基斯坦的强大本地影响力。如果我们需要支持，我们知道自己可以依靠 IBM、GBM 和本田组成的团队来快速有效地解决我们面临的挑战。”
在其最初 SAP ERP 部署期间，本田巴基斯坦与 IBM Services® 合作推动了实施。如今，该公司正在考虑使用 IBM Services 来协助其向 SAP S/4HANA 迁移。
Muhammad Ali 解释说：“IBM Services 最近完成了 IBM HANA 影响评估，这将帮助我们规划未来向 SAP S/4HANA 迁移的技术和运营要求。”“这份报告给本田 IT 团队留下了深刻的印象，该报告详细介绍了 SAP S/4HANA 可能对技术和功能产生的影响，以及我们如何规划转型。我们非常重视 IBM 团队在复杂的 SAP 解决方案部署方面的经验、专业知识和久经考验的业绩，我们期待探索在即将开工的 SAP S/4HANA 实施项目中再次与 IBM Services 合作的机会。”
通过在适用于 SAP 应用程序的 SUSE Linux Enterprise Server（ibm.com 外部链接）操作系统上部署 SAP 解决方案，本田巴基斯坦有信心提高其管理、维护和灾难恢复流程的效率。
Honda Atlas Cars Pakistan Limited 的 SAP BASIS 助理经理 Imran Khan 解释说：“我们选择 SUSE Linux Enterprise Server 的主要原因之一是 IBM、SUSE 和 SAP 之间的密切战略联盟。我们的新解决方案都紧密兼容，并包括许多自动化工具，可帮助简化管理流程。例如，借助 SUSE Linux Enterprise Server 中的 Live Kernel Patching，我们可以在不使生产系统离线的情况下应用补丁。”
他继续说道：“同样，我们发现 SUSE Linux 企业高可用性扩展将使我们能够更快、更轻松地在主环境和灾难恢复环境之间切换。通过使用 SUSE 灵活的策略驱动型集群解决方案，我们相信可将恢复时间目标 [RTO] 从 15 分钟缩短到 10 分钟，降低 33%，这将有助于增强我们的业务弹性。”
在本田巴基斯坦为迁移到 SAP S/4HANA 做准备之际，该公司坚信自己已经找到了实现新的数据驱动功能的理想基础架构平台。
Imran Khan 说：“尽管我们使用 SAP S/4HANA 还处于起步阶段，但我们已经体验到了 IBM FlashSystem 等创新技术可以为 SAP 工作负载带来的益处。”“过去，生成来自巴基斯坦各地经销商的备件订单报告最多需要 20 分钟才能完成。自从将我们的 SAP ERP 数据转移到采用 IBM Spectrum Virtualize 构建的 IBM FlashSystem 以来，生成这些报告的用时缩短到仅四分钟，减少了 80%。今后，我们将能够通过 SAP Fiori 移动应用程序，将这些数据即时交付给企业中的任何人，从而做出更快、更明智的决策。”
当本田巴基斯坦向 SAP S/4HANA 过渡时，它将把 SAP ERP、SAP CRM 和 SAP Business Warehouse 的功能整合到一个平台中，从而实现其经销商、制造工厂和总部之间的综合业务规划。通过将这些业务领域之间的实时数据流与 SAP S/4HANA 的高级规划功能相结合，该公司将能够自动优化其经销商网络中的备件库存。
Muhammad Ali 评论说：“实时规划备件将帮助我们避免车辆保养延误，并最大限度地减少车辆无法上路的时间，从而将客户满意度提升到新的高度。我们认为，在短期内，只要将未售出的库存转移到经销商网络中需要的地方，我们就能实现 15％ 的收入增长。从长远来看，我们预计 SAP S/4HANA 的功能将使我们能提供更高质量的服务，从而提高客户忠诚度，并帮助保护我们的市场份额。”
展望未来，本田巴基斯坦发现了使用 SAP 解决方案增强其业务其他方面的机会。例如，该公司目前正在探索 SAP SuccessFactors®，以增强其人力资源管理方法。
Muhammad Ali 总结说：“随着我们继续与 IBM 和 SAP 合作，我们确信自己正在建立为巴基斯坦各地客户提供最佳体验所需的数字化能力。通过将数据纳入我们的规划和决策流程，我们完全有能力保护我们的市场份额，赢得新客户，并利用快速增长的经济。”
Honda Atlas Cars Pakistan Limited（ibm.com 外部链接）总部位于巴基斯坦拉合尔，是由日本 Honda Motor Company Limited 和巴基斯坦 Atlas Group of Companies 成立的合资企业。该公司成立于 1992 年，自 1994 年开始投产以来，已经生产和销售了超过 40 万辆汽车。如今，该公司向全巴基斯坦各地的企业和消费者提供其广受欢迎的本田雅阁、本田 CR-V、本田思域、本田 BR-V、本田思迪 Aspire 和本田思迪车型。
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