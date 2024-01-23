700 亿美元（ibm.com 外部链接）“中巴经济走廊”倡议引发了巴基斯坦基础设施和经济的强劲增长。在未来十年中，该国的中产阶级将显著扩大，而这会促使对汽车和汽车服务的需求激增。尽管当今的客户每年购买约 15 万辆汽车，但随着新一代消费者进入巴基斯坦的劳动力队伍，未来几年的销量将增长五倍。

对于 Honda Motor Company Limited 和 Atlas Group of Companies 成立的合资企业 Honda Atlas Cars Pakistan（通常被称为“本田巴基斯坦”）来说，这些趋势代表着重大的商业机会。该公司的目标是将其业务拓展到全国各地，在未来五年内将经销商数量从目前的 30 家发展到 50 多家。同时，许多从未涉足该国市场的公司正在加速进入，这使得本田巴基斯坦保护其现有市场份额至关重要。