O que é o SAP CX?

O produto concentra-se no fornecimento de funcionalidade de ponta a ponta para todo o processo de vendas e marketing. Com o SAP CX, as organizações podem melhorar a jornada do cliente padronizando as comunicações, coletando dados de forma ética e garantindo que as equipes de vendas mantenham a uniformidade em todos os canais. As organizações podem configurar a família de soluções, escolhendo os módulos são mais adequados às suas necessidades de negócios.

O SAP CX, também conhecido como SAP Customer Experience Suite, é composto por várias soluções desenvolvidas pela SAP, bem como plataformas adquiridas pela empresa entre 2013 e 2018. Ele é executado no SAP HANA e é baseado na interface do usuário do SAP Fiori. A plataforma utiliza aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA) para automatizar tarefas de rotina e oferecer previsões avançadas e funções analíticas preditivas para equipes de vendas e marketing. O pacote também inclui uma variedade de ferramentas de autoatendimento para impulsionar o envolvimento do cliente e informar as operações de negócios.