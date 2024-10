A covariância (cov) mede a intensidade da correlação entre duas ou mais variáveis. A matriz de covariância resume as covariâncias associadas a todas as combinações de pares das variáveis iniciais do conjunto de dados. O cálculo da matriz de covariância ajuda a identificar as relações entre as variáveis, ou seja, como as variáveis se desviam da média em relação umas às outras. Essa matriz de dados é uma matriz simétrica, o que significa que as combinações de variáveis podem ser representadas como d × d, em que d é o número de dimensões. Por exemplo, em um conjunto de dados tridimensional, haveria 3 × 3 ou 9 combinações de variáveis na matriz de covariância.

O sinal das variáveis na matriz nos diz se as combinações estão correlacionadas: