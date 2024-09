O gerenciamento de inventário é um componente importante de qualquer estratégia de MRO. Assim como a falta de itens de estoque pode criar um problema, as empresas também não querem níveis de estoque elevados sem necessidade (por exemplo, muitas matérias-primas e equipamentos), o que sobrecarrega os custos. Manter um forte controle de estoque garante que você tenha a quantidade certa de suprimentos de MRO. O inventário é considerado um investimento1 e, como tal, as organizações devem abordá-lo com diligência, precisão e disciplina, para gerenciar com sucesso seus níveis de estoque.

Embora a organização provavelmente compre muitos dos produtos que exigem manutenção, reparo e operações, ela também pode optar por alugar algumas de suas ferramentas e itens por meio de inventário gerenciado pelo fornecedor.

Os equipamentos de MRO, embora necessários, também podem se tornar um custo enorme para as organizações se elas não abordarem a aquisição corretamente. As organizações que não têm conhecimento em compras de equipamentos de MRO ou dos requisitos para operar suas fábricas de forma eficaz subestimarão o custo de MRO de sua produção, afetando posteriormente sua lucratividade geral. Além disso, a ausência de um processo metódico de aquisição limita a capacidade da empresa de identificar os melhores fornecedores de MRO com os melhores preços possíveis.

Portanto, vale a pena para as organizações se engajarem em uma estratégia de aquisição de MRO regulamentada para aperfeiçoar seu processo de compra de materiais de MRO.

Independentemente de como uma empresa administra seu inventário de manutenção, reparo e operações, seria sensato usar um software de gerenciamento de inventário para otimizar seus processos e acompanhar ordens de compra, prazos de entrega, custos de inventário e o tipo de estoque necessário.

Ao decidirem pelo engajamento em um processo de manutenção preditiva ou manutenção preventiva2, as empresas devem ter as ferramentas certas para diagnóstico, manutenção e reparos para manter as máquinas em condições ideais, independentemente de como programam a manutenção. Isso requer métodos mais sofisticados de suprimentos digitais de escritório, incluindo planilhas, outros softwares, hardwares e custos de nuvem para manter o gerenciamento de informações de seus itens de MRO e cadeias de suprimentos.