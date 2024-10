O objetivo do DEM, às vezes chamado de gerenciamento de experiência digital, é entender o desempenho de aplicações móveis e web, APIs, sites e outros endpoints, e a experiência dos usuários que interagem com eles. Com essas informações, as organizações podem determinar como otimizar o desempenho dos serviços e das aplicações.

À medida que mais organizações se envolvem em iniciativas de transformação digital e iniciam negócios ou componentes de negócios digitais, o número de usuários de aplicações e serviços digitais (e dispositivos de usuários) aumenta. Como resultado, os ambientes de TI vêm se tornando mais complexos, dificultando a visibilidade de ponta a ponta. A McKinsey relatou (link externo ao site ibm.com) em 2021 que o monitoramento de TI é é um setor que movimenta US$ 11,8 bilhões.

As soluções de DEM, a maioria das quais são ferramentas de software como serviço (SaaS), oferecem às organizações vários benefícios importantes. Os dashboards do DEM oferecem aos profissionais de DevOps , como engenheiros de confiabilidade de sites, a capacidade de observar a experiência do usuário, correlacionar incidentes com problemas maiores, definir e avaliar referências de desempenho. O DEM é uma ferramenta para o gerenciamento do relacionamento com o cliente e para o gerenciamento da experiência do funcionário, pois ambas as partes usam as aplicações da organização.

A capacidade de observar a funcionalidade da aplicação e o desempenho da rede em tempo real é fundamental para oferecer uma excelente experiência ao cliente. Essas experiências do usuário ajudam a gerar resultados de negócios positivos.

O DEM é um componente central do monitoramento de desempenho de aplicações (APM), uma disciplina que ganhou importância devido às demandas de clientes modernos em relação a tempo de inatividade, latência ou outros fatores que influenciam serviços abaixo do padrão.

O DEM avalia a jornada de uma ponta à outra, desde o back-end e o data center até o dispositivo do usuário. O monitoramento da experiência do usuário final (EUEM), que se dedica apenas ao efeito no usuário final, é um componente do DEM.