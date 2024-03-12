Como as empresas de serviços públicos podem se preparar para condições climáticas extremas com dados e IA

Embora os desastres naturais sejam inevitáveis, o poder dos dados, da IA, de insights meteorológicos inteligentes, da IoT, da tecnologia geoespacial e das tecnologias avançadas de gestão de ativos podem melhorar significativamente o gerenciamento de desastres e fortalecer a rede.

A combinação do IBM Maximo Application Suite (MAS) e do IBM Environmental Intelligence Suite oferece uma ferramenta robusta para ajudar as empresas de serviços públicos a se prepararem melhor para condições climáticas extremas:

1. Manutenção centrada na confiabilidade:

O envelhecimento dos ativos combinado com a incapacidade de identificar ativos em risco com antecedência cria um ambiente complexo e perigoso para as empresas de serviços públicos. A IBM está resolvendo esses desafios combinando recursos de manutenção centrada na confiabilidade (RCM), gestão de ativos corporativos (EAM) e gestão de desempenho de ativos (APM) em uma única plataforma. A aplicação IBM Maximo Reliability Strategies permite processos de ponta a ponta para a criação, conclusão e implementação de estudos de RCM, além do monitoramento dos resultados. Esses recursos avançados possibilitam que as organizações tomem decisões de manutenção baseadas em dados, foquem em ativos críticos e em risco e aloquem estrategicamente o nível exato de manutenção de que as organizações precisam para preservar suas funções. As empresas de serviços públicos também podem desenvolver estratégias para normas de confiabilidade em climas frios adaptados a ativos individuais.



Indo mais a fundo, a gestão de desempenho de ativos (APM) com o MAS ajuda as organizações a determinar como e quando os ativos vão falhar e identifica ativos em risco com antecedência para que possam tomar ações imediatas. Usando ferramentas impulsionadas por IA, como IBM Maximo Monitor, IBM Maximo Health e IBM Maximo Predict, as empresas de serviços públicos podem otimizar estratégias de manutenção, reduzir custos de manutenção e prolongar a vida útil dos ativos, ao compreender de forma proativa sua integridade e riscos associados. As funcionalidades dessa plataforma podem aprimorar o desempenho dos ativos em situações extremas, minimizando o downtime não planejado.

2. Previsão de interrupções:

O MAS, em conjunto com o IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction, permite que as empresas de serviços públicos prevejam e monitorem as interrupções por localização com maior confiança, utilizando dados de inteligência meteorológica e tomando ações relevantes. Essa abordagem melhora a resposta à demanda, permitindo correções avançadas de ativos, preparação e a rápida integração de usinas de geração de backup na rede. Como exemplo, descubra como a IBM implementou com sucesso o IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction para a Hydro One, o que resultou em uma melhoria de 33% na restauração de energia durante uma tempestade de gelo.

3. Gerenciamento de atendimento de campo:

Para superar os desafios de atrasos na resposta da equipe e inspeções baseadas em papel, as empresas de serviços públicos podem aproveitar o poder do IBM Maximo Mobile e do MAS. Esses produtos oferecem gestão de ativos, programação e despacho inteligentes, o que resultados em uma mobilização mais rápida da equipe e melhor preparação para emergências.

O IBM Maximo Mobile também permite a simplificação dos processos de lista de verificação de inspeção e manutenção. Por exemplo, inspeções móveis podem ser integradas ao IBM Maximo Visual Inspection, que utiliza IA para detectar automaticamente problemas de inspeção visual.

4. Gerenciamento da vegetação:

A plataforma IBM Environmental Intelligence Suite Vegetation Management oferece insights baseados em IA sobre o crescimento da vegetação, utilizando dados de satélite e LiDAR em modo Geiger combinados com insights climáticos para ajudar as empresas de serviços públicos a tomar decisões mais informadas. Por exemplo, a decisão de onde podar árvores antes de uma tempestade pode ser priorizada com base na criticidade.

Como a gravidade dos eventos climáticos e meteorológicos extremos continuar a aumentar, as empresas de serviços públicos precisam de ferramentas para superar os desafios generalizados do setor e aumentar sua preparação para condições climáticas severas. Com dados, IA, inteligência e muito mais, as soluções de resiliência de clientes da IBM podem ser uma escolha eficaz para manter as luzes acesas hoje e a rede resiliente amanhã.