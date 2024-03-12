Como as empresas de serviços públicos podem se preparar para condições climáticas extremas com dados e IA

Eventos climáticos extremos podem ser catastróficos tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Porém, as inundações repentinas, os furacões e as tempestades de inverno também afetam profundamente as empresas de serviços públicos. Com a eletricidade sendo a base da vida moderna e das operações, uma perda de energia pode ter consequências desastrosas, que exigem mais do que uma lanterna e um rádio alimentado por bateria para serem resolvidas. Atualmente, as empresas de serviços públicos estão enfrentando esses desafios e riscos com a inovação, utilizando dados e IA para se preparar para o próximo evento.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Em 2023, os EUA sofreram 28 desastres climáticos e meteorológicos distintos (link externo a ibm.com), desde tempestades severas até incêndios florestais, que causaram cerca de US$ 92 bilhões em danos. No entanto, nos últimos 12 anos, os EUA encontraram pelo menos cinco eventos em que condições climáticas imprevistas causaram interrupções e representaram ameaças à confiabilidade da rede.
Em 2021, a tempestade de inverno Uri (link externo a ibm.com) causou estragos no Texas, deixando mais de 4,5 milhões de pessoas sem energia e causando perdas econômicas entre US$ 80 bilhões e US|$ 130 bilhões. À medida que as temperaturas despencaram, as usinas de energia que dependiam de vários tipos de combustível começaram a falhar. Tornou-se evidente que todo o sistema não estava preparado para condições extremas de congelamento, e os serviços públicos começaram a "reduzir a carga", o que causou um blecaute em toda a cidade. E em dezembro de 2022, a tempestade de inverno Elliott (link externo a ibm.com) atingiu a rede da US Eastern Interconnection, resultando em 90.500 megawatts (MW) de geração sofrendo interrupções não planejadas.
A raiz dos danos monetários, das interrupções e da falta de confiabilidade da rede pode ser encontrada nesses principais desafios que atualmente assolam as empresas de serviços públicos de energia elétrica dos EUA:
Além desses desafios, perdas não planejadas de unidades geradoras e uma redução na produção de gás natural são fatores que contribuem significativamente.
Embora os desastres naturais sejam inevitáveis, o poder dos dados, da IA, de insights meteorológicos inteligentes, da IoT, da tecnologia geoespacial e das tecnologias avançadas de gestão de ativos podem melhorar significativamente o gerenciamento de desastres e fortalecer a rede.
A combinação do IBM Maximo Application Suite (MAS) e do IBM Environmental Intelligence Suite oferece uma ferramenta robusta para ajudar as empresas de serviços públicos a se prepararem melhor para condições climáticas extremas:
O envelhecimento dos ativos combinado com a incapacidade de identificar ativos em risco com antecedência cria um ambiente complexo e perigoso para as empresas de serviços públicos. A IBM está resolvendo esses desafios combinando recursos de manutenção centrada na confiabilidade (RCM), gestão de ativos corporativos (EAM) e gestão de desempenho de ativos (APM) em uma única plataforma. A aplicação IBM Maximo Reliability Strategies permite processos de ponta a ponta para a criação, conclusão e implementação de estudos de RCM, além do monitoramento dos resultados. Esses recursos avançados possibilitam que as organizações tomem decisões de manutenção baseadas em dados, foquem em ativos críticos e em risco e aloquem estrategicamente o nível exato de manutenção de que as organizações precisam para preservar suas funções. As empresas de serviços públicos também podem desenvolver estratégias para normas de confiabilidade em climas frios adaptados a ativos individuais.
Indo mais a fundo, a gestão de desempenho de ativos (APM) com o MAS ajuda as organizações a determinar como e quando os ativos vão falhar e identifica ativos em risco com antecedência para que possam tomar ações imediatas. Usando ferramentas impulsionadas por IA, como IBM Maximo Monitor, IBM Maximo Health e IBM Maximo Predict, as empresas de serviços públicos podem otimizar estratégias de manutenção, reduzir custos de manutenção e prolongar a vida útil dos ativos, ao compreender de forma proativa sua integridade e riscos associados. As funcionalidades dessa plataforma podem aprimorar o desempenho dos ativos em situações extremas, minimizando o downtime não planejado.
O MAS, em conjunto com o IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction, permite que as empresas de serviços públicos prevejam e monitorem as interrupções por localização com maior confiança, utilizando dados de inteligência meteorológica e tomando ações relevantes. Essa abordagem melhora a resposta à demanda, permitindo correções avançadas de ativos, preparação e a rápida integração de usinas de geração de backup na rede. Como exemplo, descubra como a IBM implementou com sucesso o IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction para a Hydro One, o que resultou em uma melhoria de 33% na restauração de energia durante uma tempestade de gelo.
Para superar os desafios de atrasos na resposta da equipe e inspeções baseadas em papel, as empresas de serviços públicos podem aproveitar o poder do IBM Maximo Mobile e do MAS. Esses produtos oferecem gestão de ativos, programação e despacho inteligentes, o que resultados em uma mobilização mais rápida da equipe e melhor preparação para emergências.
O IBM Maximo Mobile também permite a simplificação dos processos de lista de verificação de inspeção e manutenção. Por exemplo, inspeções móveis podem ser integradas ao IBM Maximo Visual Inspection, que utiliza IA para detectar automaticamente problemas de inspeção visual.
A plataforma IBM Environmental Intelligence Suite Vegetation Management oferece insights baseados em IA sobre o crescimento da vegetação, utilizando dados de satélite e LiDAR em modo Geiger combinados com insights climáticos para ajudar as empresas de serviços públicos a tomar decisões mais informadas. Por exemplo, a decisão de onde podar árvores antes de uma tempestade pode ser priorizada com base na criticidade.
Como a gravidade dos eventos climáticos e meteorológicos extremos continuar a aumentar, as empresas de serviços públicos precisam de ferramentas para superar os desafios generalizados do setor e aumentar sua preparação para condições climáticas severas. Com dados, IA, inteligência e muito mais, as soluções de resiliência de clientes da IBM podem ser uma escolha eficaz para manter as luzes acesas hoje e a rede resiliente amanhã.
Tenha acesso a insights exclusivos sobre o cenário em evolução das soluções avançadas de BI, destacando as principais descobertas, suposições e recomendações para líderes de dados e de análises.
Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
Conecte sua estratégia e análises de dados aos objetivos de negócios com essas quatro etapas principais.
Para prosperar, as empresas devem utilizar os dados para conquistar a fidelidade do cliente, automatizar processos de negócios e inovar com soluções orientadas por IA.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM® Consulting, construindo uma organização orientada por insights, que proporciona vantagem comercial.
Apresentamos o Cognos Analytics 12.0, insights impulsionados por IA para maior eficiácia na tomada de decisão.
Para prosperar, as empresas devem utilizar os dados para conquistar a fidelidade do cliente, automatizar processos de negócios e inovar com soluções orientadas por IA.