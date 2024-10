Exemplos de mudanças climáticas

Como são as mudanças climáticas globais e o aquecimento global? As estatísticas de temperatura da superfície mostram um quadro convincente da mudança climática: 2023, de acordo com o monitor climático Copernicus da União Europeia (link fora de ibm.com), foi o ano mais quente já registrado, quase 1,5 graus Celsius mais quente do que os níveis pré-industriais.

No entanto, para obter uma compreensão abrangente da crise climática atual e das implicações climáticas futuras, é importante olhar além dos registros de temperatura média global. Os impactos das mudanças climáticas podem ser organizados em três categorias: