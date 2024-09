A geração de energia renovável depende de uma previsão climática confiável e de seu impacto na geração de energia eólica e solar. O IBM Environmental Intelligence Suite utiliza dados e análises avançadas, permitindo que as empresas de energia planejem cronogramas de geração e gerenciamento de energia de maneira mais eficaz e eficiente.

O pacote ajuda também auxilia as empresas de serviços públicos a manter os ativos que fornecem essa energia aos consumidores, monitorando e modelando o crescimento da vegetação que ameaça as linhas de energia. Com alertas avançados e personalizáveis, a solução IBM® Vegetation Management ajuda as concessionárias de energia a manter e reparar as linhas antes que ocorram interrupções.