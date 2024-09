De chamadas de serviço de rotina a inspeções remotas, os técnicos atingem o sucesso ou o fracasso com base no conhecimento que detêm. No entanto, à medida em que os ativos se tornam mais inteligentes e mais conectados, as informações necessárias para mantê-los e gerenciá-los aumentam. Como os técnicos de campo podem acompanhar essas mudanças? Com a IA e uma plataforma de dispositivo móvel.

As soluções IBM® Maximo mobile entregam assistência especializada remota e baseada em IA, histórico de ativos em tempo real e dados operacionais de vestíveis, sensores de segurança e interfaces de diagnóstico para o digital twin. Explore as soluções de mobile EAM abaixo e descubra como o mobile EAM inteligente pode manter os técnicos conectados e sua organização produtiva.