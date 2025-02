O que é a TNFD?

Em 18 de setembro de 2023, a TNFD publicou a versão final de seu framework para divulgações voluntárias relacionadas à natureza (as “Recomendações da TNFD”). As Recomendações da TNFD foram elaboradas para ajudar as organizações a relatar e agir em questões relacionadas à natureza em evolução e, em última análise, mover os fluxos financeiros em direção a resultados positivos para a natureza.

O framework funciona em conjunto com os ESG reporting frameworks existentes e com o crescente corpo de requisitos regulatórios internacionais. Isso inclui as divulgações de sustentabilidade publicadas recentemente pelo International Sustainability Standards Board (ISSB) e as divulgações climáticas desenvolvidas pela Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

As Recomendações da TNFD foram criadas para uso em setores, regiões, jurisdições e organizações de todos os portes. Até o momento, 320 organizações de mais de 46 países se comprometeram a fornecer divulgações relacionadas à natureza de acordo com as Recomendações da TNFD.1

As Recomendações da TNFD identificam quatro questões relacionadas à natureza que devem ser gerenciadas e possivelmente divulgadas aos stakeholders por meio de geração de relatórios.

Dependências: refere-se à dependência de uma organização em relação à natureza. Impactos: refere-se ao impacto de uma organização na natureza. Riscos: refere-se aos riscos de uma organização decorrentes de suas dependências e impactos. Oportunidades: refere-se às oportunidades para uma organização ter um impacto positivo na natureza.

A hierarquia de informações das Recomendações da TNFD pode ser dividida de cima para baixo como: pilares fundamentais, requisitos gerais, recomendações e orientações.