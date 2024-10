A sustentabilidade ambiental envolve a redução das emissões e da nossa pegada ambiental para proteger os ecossistemas, a biodiversidade e os recursos naturais para as gerações futuras. Trata-se de mudar de práticas insustentáveis para alternativas mais ecológicas, como adotar fontes de energia renovável e aumentar a eficiência energética.

O que as empresas estão fazendo: as empresas estão incorporando práticas sustentáveis nos seus modelos de negócios. Estão implementando medidas para reduzir o cosumo de energia e adotando alternativas de energia renovável sempre que possível para ajudar nos esforços contra o aquecimento global. As empresas podem otimizar a logística reavaliando as práticas da cadeia de suprimentos; por exemplo, tornando o transporte e o frete mais eficientes ou utilizando apenas fornecedores que adotam práticas sustentáveis. Elas também podem minimizar o desperdício ao mudar de embalagens de uso único para materiais sustentáveis e alternativas biodegradáveis ou recicláveis, reduzindo assim a contribuição de aterros.

O que os países estão fazendo: muitos países estão fazendo mudanças alinhadas com os objetivos do Acordo de Paris, um tratado internacional histórico negociado na Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP2015) de 2015 para limitar o impacto das emissões de gases de efeito estufa. Elas estão incentivando a transição de combustíveis fósseis para fontes de energia renovável, investindo em infraestrutura de energia renovável, como painéis solares, e implementando políticas para promover a eficiência energética. A Suécia, por exemplo, pretende eliminar os combustíveis fósseis até 2040, enquanto na Dinamarca mais de 40% da eletricidade é gerada a partir de turbinas eólicas. Países e órgãos internacionais também estão promovendo iniciativas de proteção ambiental com o objetivo de preservar a biodiversidade e os ecossistemas.

O que as comunidades estão fazendo: Em nível de base, indivíduos e comunidades estão adotando práticas como reciclagem e jardinagem urbana para reduzir seu impacto ambiental. Eles também estão apoiando iniciativas de energia renovável e defendendo a conservação ambiental.