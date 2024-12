O que é speech to text?

Pré-processamento de áudio: depois que as gravações de áudio são capturadas, elas são pré-processadas para melhorar a qualidade e a precisão do reconhecimento. Isso inclui a remoção de ruídos de fundo e frequências irrelevantes, a estabilização do nível de volume, a segmentação do clipe para facilitar o processamento e a conversão do arquivo de áudio para um formato padrão.

Análise de som e extração de características: os sinais de voz são frequentemente representados como espectrogramas (link externo ao site ibm.com), que são representações visuais das frequências ao longo do tempo.1 As partes relevantes das gravações de áudio são divididas em uma sequência de fonemas, que são as menores unidades da fala capazes de diferenciar uma palavra de outra. As principais classes de fonemas são vogais e consoantes (link externo ao site ibm.com).2 Modelos de linguagem e decodificadores podem associar fonemas a palavras e, em seguida, formar sentenças. Modelos acústicos baseados em deep learning conseguem prever quais caracteres e palavras são mais prováveis de aparecer em seguida, com base no contexto.