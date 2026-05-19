O que é desenvolvimento orientado por especificações?

O desenvolvimento orientado por especificações (Spec-driven development, SDD) é uma metodologia de software na qual uma especificação minuciosa dos detalhes de implementação é elaborada e acordada antes do início do desenvolvimento. Em outras palavras, serve como uma fonte única da verdade sobre o que construir e como construir.
Com a acessibilidade de ferramentas de IA e assistentes de programação, como o GitHub Copilot da Microsoft, o Claude Code da Anthropic ou o Bob da IBM, a barreira de entrada para a geração de código diminuiu. Um agente de IA baseado em LLM que utiliza modelos de IA sofisticados pode executar uma série de tarefas iterativas em tempo real a qualquer momento, tudo com um único prompt de linguagem natural do usuário.
Para o desenvolvimento de software, isso significa que podemos otimizar e automatizar o fluxo de trabalho de desenvolvimento para a construção de protótipos, novas funcionalidades, testes de unidades e outros. Nunca foi tão fácil gerar código. No entanto, há uma armadilha imprevisível que os programadores devem conhecer: a IA é tão boa quanto as instruções que ela recebe.
Você provavelmente já viu dívidas técnicas no mundo real, talvez sem nem perceber. A dívida técnica é anterior ao vibe coding e faz parte do desenvolvimento de software há décadas, acumulando-se quando atalhos são adotados em nome da velocidade. No entanto, a vibe coding acelera a dívida técnica facilitando a geração de grandes quantidades de código sem entendê-lo ou validá-lo completamente. Talvez haja pressão para o envio rápido, ou o programador que se utiliza da vibe coding não tenha o conhecimento técnico para interromper a dívida técnica antes que ela comece.
A dívida técnica no desenvolvimento assistido por IA pode assumir diversas formas:
Imagine um cenário em que muitos desenvolvedores de todo o setor conheçam bem. Você está trabalhando em uma nova funcionalidade há vários dias ou semanas, quase pronto para ser enviada. Então, sob a pressão de um prazo que se aproxima, você apressa os ajustes finais por meio de uma série de mudanças com prompts de IA.
As funções do código gerado, seja em Python ou em outra linguagem, podem parecer boas do ponto de vista do usuário. No entanto, no processo, várias vulnerabilidades são expostas, com a introdução de conflitos de dependências e o tratamento e testes de edge são completamente esquecidos.
Uma especificação formal estabelecida desde o início dá à equipe uma fonte compartilhada da verdade para controlar todas as fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC), independentemente de quem estivesse escrevendo o código.
Há várias abordagens e modelos para o desenvolvimento orientado por especificações com níveis variados de manutenção de especificações e diversas compensações. Em vez de uma progressão estritamente "melhor", a escolha certa depende de sua base de código, da equipe e do espaço dos problemas. Considere as necessidades e restrições da sua equipe antes de escolhê-la.
No desenvolvimento com prioridade na especificação a especificação é escrita antes da geração de qualquer código na forma de um histórico de usuário, critérios de aceitação ou um documento formal de requisitos. Quando a clareza inicial é apresentada e o código é gerado, a especificação não é necessariamente mantida. A especificação pode ficar desatualizada enquanto o software evolui. Seu objetivo principal era apresentar a clareza inicial sem a manutenção constante de especificações. Esse aspecto é considerado o "ponto de entrada do SDD". 1
No desenvolvimento ancorado em especificações, a especificação evolui junto com o software. Conforme os requisitos mudam e as funcionalidades são adicionadas, a especificação é atualizada para refletir o estado atual do sistema. Isso é especialmente útil para projetos que atendem a iniciativas maiores.
Os testes automáticos servem como ponte entre a documentação e a implementação, geralmente integrados a um pipeline de CI/CD para garantir que os dois permaneçam sincronizados e executáveis durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Esse equilíbrio entre estrutura e flexibilidade torna o desenvolvimento ancorado em especificações uma abordagem prática e escalável para a maioria das equipes de engenharia.1
No extremo final do espectro encontra-se o desenvolvimento a partir da especificação como fonte, a forma mais baseada em IA. No desenvolvimento de especificação como fonte, as alterações na especificação acionam automaticamente alterações no código. Nenhum ser humano refatora diretamente o código.
Esse nível de autoridade de especificação exige alto grau de confiança na qualidade e na uniformidade do pipeline de geração de código de IA, que permanece inerentemente não determinístico atualmente. Na prática, isso significa que pode ser menos rigoroso sem uma forte supervisão humana. Antes de adotar essa abordagem, as equipes devem avaliar cuidadosamente a maturidade do stack tecnológica e do kit de especificações, a criticidade dos sistemas envolvidos e sua capacidade de validar a saída gerada pela IA.1
Na prática, muitas equipes adotam abordagens híbridas:
Cada abordagem tem seus pontos fortes e suas limitações; o contexto é mais importante do que a adesão estrita a qualquer modelo específico.
Dependendo do nível de autoridade de especificação que você preferir, uma especificação eficaz pode parecer diferente. No entanto, supondo que você se encaixe em algum lugar no meio do espectro e selecione o desenvolvimento ancorado em especificações, uma especificação deve descrever o que o sistema precisa fazer em termos claros e testáveis. Essa especificação evita que você fique prematuramente preso à forma como ela será implementada.
A especificação deve ser detalhada o suficiente para incluir definições de entrada e produção, o esquema de dados, edge cases e critérios de sucesso. No entanto, deve ser leve o suficiente para evoluir à medida que o problema ficar mais bem compreendido. Acima de tudo, uma boa especificação deve acelerar o desenvolvimento: se não estiver ajudando você a escrever código melhor e mais rapidamente ou reduzindo mal-entendidos, provavelmente é mais detalhada do que precisa ser.
Para ilustrar a aparência de uma especificação eficaz na prática, considere este exemplo de uma funcionalidade de autenticação de usuário:
Você está implementando uma funcionalidade de login de usuário para uma aplicação da web. Utilize a seguinte especificação como sua fonte única da verdade. Não faça suposições sobre nenhum requisito não listado aqui. FUNCIONALIDADE: Login do usuário VISÃO GERAL: Permita que os usuários registrados se autentiquem com segurança com e-mail e senha. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO: 1. O formulário de login deve aceitar um endereço de e-mail e senha 2. Se as credenciais forem válidas, redirecione o usuário para o dashboard 3. Se as credenciais forem inválidas, exiba uma mensagem de erro genérica sem especificar qual campo está incorreto 4. Bloqueie a conta por 15 minutos após 5 tentativas consecutivas fracassadas de login 5. Transmita senhas apenas por HTTPS — nunca armazene em texto simples FORA DO ESCOPO: - Login social (OAuth) - Autenticação de dois fatores - Fluxo de redefinição de senha CASOS DE EDGE: - Capture campos vazios do lado do cliente antes do envio - Redirecione sessões expiradas para a página de login com uma mensagem informativa - O formulário deve permanecer funcional se o JavaScript estiver desabilitado Não inicie a implementação até que tenha confirmado seu conhecimento dos critérios de aceitação.
São semelhantes às especificações funcionais que os gerentes de produtos escrevem, mas com escopo rígido ao que a implementação deve incluir, ou seus critérios de aceitação e como lidar com edge de forma eficiente.
Mais comumente, essa especificação ficaria no repositório do projeto ("repo") no GitHub como um arquivo Markdown, como
Em fluxos de trabalho mais automáticos o arquivo de especificação é passado como parte do prompt do sistema ou da janela de contexto no início da tarefa, dando ao agente suas instruções antes de iniciar.
Além do tempo e da dívida técnica que o desenvolvimento orientado por especificações pode economizar, também é importante lembrar que é possível passar muito tempo fazendo "engenharia excessiva". Se você passar três semanas debatendo sobre o nome de uma única chave JSON ou endpoint de API para uma funcionalidade que pode ser excluída em um mês, isso anulará o propósito do desenvolvimento orientado por especificações.
Não se concentre demais em modelar todos os futuros possíveis. Dê preferência a especificações leves e em evolução em vez de exaustivas e “finais”. Escreva o que você precisa para migrar, valide rapidamente no código e itere conforme a realidade mudar. Um princípio geral é que o custo de refinamento da especificação deve sempre ser menor do que o custo de correção de mal-entendidos na implementação. Quando esse equilíbrio se inverte é um sinal para parar de polir e começar a construir.
Com o surgimento da assistência do AI coding , o desenvolvimento basado em testes (TDD) e o desenvolvimento baseado em comportamento (BDD) inspiraram uma nova onda: o desenvolvimento orientado por especificações. Enquanto o TDD pede aos desenvolvedores que definam os resultados esperados por meio de testes e o BDD pede que definam o comportamento por meio da colaboração, o desenvolvimento orientado por especificações faz uma pergunta mais fundamental primeiro: vamos definir claramente o que estamos construindo e para quem?2,3
À medida que os agentes de IA assumem uma parcela maior do trabalho de implementação, a qualidade desse trabalho torna-se diretamente proporcional à qualidade das instruções que recebem. Uma especificação bem criada não restringe o processo de desenvolvimento, mas o acelera dentro do sistema de software moderno.
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1 Piskala, DB (2026). Spec-Driven Development: From Code to Contract in the Age of AI Coding Assistants. arXiv pré-impressão arXiv:2602.00180.
2 Beck, K. (2003). Test-driven development: by example. Addison-Wesley Professional.
3 Farooq, M. S., Omer, U., Ramzan, A., Rasheed, M. A., & Atal, Z. (2023). Behavior driven development: A systematic literature review. IEEE access, 11, 88008-88024.