O que é desenvolvimento orientado por especificações?

Você provavelmente já viu dívidas técnicas no mundo real, talvez sem nem perceber. A dívida técnica é anterior ao vibe coding e faz parte do desenvolvimento de software há décadas, acumulando-se quando atalhos são adotados em nome da velocidade. No entanto, a vibe coding acelera a dívida técnica facilitando a geração de grandes quantidades de código sem entendê-lo ou validá-lo completamente. Talvez haja pressão para o envio rápido, ou o programador que se utiliza da vibe coding não tenha o conhecimento técnico para interromper a dívida técnica antes que ela comece.

A dívida técnica no desenvolvimento assistido por IA pode assumir diversas formas:

O desvio de contexto ocorre quando a correção de um bug em uma área quebra inadvertidamente a funcionalidade em outra, um sintoma de código gerado sem o conhecimento completo e mais amplo do sistema.

ocorre quando a correção de um bug em uma área quebra inadvertidamente a funcionalidade em outra, um sintoma de código gerado sem o conhecimento completo e mais amplo do sistema. A fragmentação é outra manifestação comum onde funcionalidades recém-geradas não conseguem se alinhar às convenções arquitetônicas existentes, corroendo gradualmente a consistência e a capacidade de manutenção da base de código.

é outra manifestação comum onde funcionalidades recém-geradas não conseguem se alinhar às convenções arquitetônicas existentes, corroendo gradualmente a consistência e a capacidade de manutenção da base de código. Há também um custo operacional a ser considerado. Sem uma especificação clara para ancorar o processo de geração, os desenvolvedores podem se ver presos em longos ciclos de prompts. Essa abordagem pode consumir milhares de tokens para resolver erros que uma especificação bem definida teria evitado completamente.

Imagine um cenário em que muitos desenvolvedores de todo o setor conheçam bem. Você está trabalhando em uma nova funcionalidade há vários dias ou semanas, quase pronto para ser enviada. Então, sob a pressão de um prazo que se aproxima, você apressa os ajustes finais por meio de uma série de mudanças com prompts de IA.

As funções do código gerado, seja em Python ou em outra linguagem, podem parecer boas do ponto de vista do usuário. No entanto, no processo, várias vulnerabilidades são expostas, com a introdução de conflitos de dependências e o tratamento e testes de edge são completamente esquecidos.

Uma especificação formal estabelecida desde o início dá à equipe uma fonte compartilhada da verdade para controlar todas as fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC), independentemente de quem estivesse escrevendo o código.