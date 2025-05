O que é um DNS secundário?

Agora, se houver um problema com o DNS primário, por estar indisponível tecnicamente ou sobrecarregado, o DNS secundário entra em ação, realizando as buscas necessárias e as traduções de endereços IP. Por conta da operação imediata do DNS secundário via processo de failover, os usuários conseguem acessar o site sem notar qualquer queda na funcionalidade.

De forma similar, o DNS secundário assume as funções do servidor de e-mail do DNS primário (incluindo o roteamento de e-mails e o gerenciamento dos registros de mail exchange (MX)), garantindo que o fluxo de mensagens não seja interrompido. E, assim, o site não sofre downtime devido a falhas, o que é a verdadeira medida de resiliência, isto é, manter tudo funcionando apesar das condições adversas.

Caso o servidor DNS secundário seja acionado, ele recebe informações diretamente do servidor DNS primário. Isso ocorre por meio de um processo conhecido como transferência de zona. As cópias de arquivos de zona compartilhadas com o servidor DNS secundário via transferência de zona são arquivos somente leitura que não podem ser modificados de nenhuma forma.

As interfaces de programação de aplicativos (APIs) sustentam em grande parte as transferências de zona, permitindo que os servidores DNS primários enviem automaticamente os dados da zona DNS para servidores secundários. Dessa forma, ambos os servidores DNS conseguem manter as mesmas informações. As APIs fornecem ao servidor primário um meio de entrar em contato com o secundário, garantindo que ambos operem em sincronia com registros DNS idênticos e transferências de zona alinhadas.

O processo de transferência de zona é precedido pela criação de registros de servidor de nomes (NS). Os registros NS ajudam a determinar quais servidores são designados como autoritativos para aquele domínio, definindo as prioridades do domínio. Desde que o endereço IP do servidor DNS secundário esteja nos registros NS, o site mantém sua funcionalidade, mesmo que o servidor primário fique fora do ar por qualquer motivo.

As transferências de zona começam com a emissão de um registro de início de autoridade (SOA), que fornece aos servidores DNS secundários os dados necessários para sincronizar a zona DNS, atuando como um controle de versão que aciona atualizações conforme o número de série do registro SOA.

É assim que ele registra novas versões. Ao atualizar o serviço DNS secundário com os novos dados do registro SOA, o domínio permanece ativo caso o servidor primário falhe, impedindo que a indisponibilidade afete o tempo de atividade.

A Transferência de Zona Autoritativa (AXFR) é outro protocolo que permite a troca de arquivos de zona entre servidores DNS. O AXFR sincroniza esses dados entre todos os servidores conectados, garantindo que operem com as informações mais atualizadas.