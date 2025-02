O que é engenharia de produtos?

Assim como no design de produtos, a engenharia de produtos começa com brainstorming e a concepção de ideias. Embora os engenheiros geralmente não realizem pesquisas de mercado, nessa fase do desenvolvimento eles podem transformar conceitos abstratos, como as necessidades dos clientes, em especificações concretas do produto, levando em conta sua função, viabilidade técnica, tempo de lançamento e outras demandas externas. Essa etapa também pode incluir a coleta de dados detalhados, a definição de requisitos do sistema e o mapeamento de funcionalidades.