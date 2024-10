Exemplos de estratégia de negócios

Quando Sam Walton, o fundador do Walmart, iniciou sua carreira no varejo na década de 1940, tinha uma ideia simples: encontrar fornecedores mais baratos do que aqueles que atendiam à concorrência e repassar essa economia para os clientes em suas lojas de variedades. Enquanto muitos líderes empresariais poderiam tentar lucrar diretamente com essas margens favoráveis, Walton decidiu buscar uma economia de escala (link fora do ibm.com), tendo lucro atraindo mais clientes em vez de cobrar mais desses clientes. Nas mais de sete décadas que se seguiram, o Walmart tornou-se um dos exemplos mais famosos de estratégia de liderança em custos, que diminui a concorrência oferecendo produtos ou serviços pelo menor preço possível.

Enquanto a empresa crescia, conseguiu aproveitar sua onipresença para exigir preços mais baixos dos fornecedores e vender produtos por ainda menos ao longo do tempo. Muitas dessas economias foram então repassadas aos clientes que compravam nas lojas, resultando em produtos cada vez mais baratos. Os anúncios do varejista ressaltam esse fato, incentivando os clientes a "Economizar dinheiro. Viver melhor.”

No início dos anos 2000, a estratégia de liderança de custos do Walmart tinha sido tão bem-sucedida que um terço dos americanos eram clientes frequentes do Walmart (link fora do ibm.com), ilustrando como vencer no jogo dos preços pode levar a resultados extremamente bem-sucedidos. Isso tem sido crucial para o grande varejista, pois compete cada vez mais com gigantes do comércio eletrônico como a Amazon.