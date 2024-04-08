Product Lifecycle Management para organizações baseadas em dados

Em um mundo onde todas as empresas são agora empresas de tecnologia, todas as organizações devem se tornar especialistas na gestão de produtos digitais para permanecerem competitivas. Em outras palavras, elas precisam de uma estratégia robusta de Product Lifecycle Management (PLM). O PLM agrega valor ao padronizar processos relacionados ao produto, desde a concepção e o desenvolvimento até o lançamento no mercado, melhorias e manutenção. Isso garante uma moderna experiência do cliente. A base fundamental de uma estratégia sólida de PLM é ter dados de produto saudáveis e organizados, mas é justamente na gerenciamento de dados que as empresas encontram maiores dificuldades. Para aproveitar novas tecnologias como a IA para a inovação de produtos, é crucial que as empresas tenham ativos de dados bem organizados e gerenciados.

A Gartner estima que 80% das organizações não conseguem escalar negócios digitais devido a processos de governança desatualizados. Os dados são um ativo, mas para agregar valor, eles devem ser organizados, padronizados e gerenciados. As empresas precisam investir em gestão de dados desde o início, pois é desafiador, demorado e computacionalmente caro corrigir grandes volumes de ativos de dados desorganizados e díspares. Além de proporcionar segurança de dados, os programas de governança devem se concentrar na organização, na identificação de não conformidades e na prevenção de vazamentos ou perdas de dados.