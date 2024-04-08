Tags
Operações de negócios

Product Lifecycle Management para organizações baseadas em dados

Equipe de marketing em reunião informal

Em um mundo onde todas as empresas são agora empresas de tecnologia, todas as organizações devem se tornar especialistas na gestão de produtos digitais para permanecerem competitivas. Em outras palavras, elas precisam de uma estratégia robusta de Product Lifecycle Management (PLM). O PLM agrega valor ao padronizar processos relacionados ao produto, desde a concepção e o desenvolvimento até o lançamento no mercado, melhorias e manutenção. Isso garante uma moderna experiência do cliente. A base fundamental de uma estratégia sólida de PLM é ter dados de produto saudáveis e organizados, mas é justamente na gerenciamento de dados que as empresas encontram maiores dificuldades. Para aproveitar novas tecnologias como a IA para a inovação de produtos, é crucial que as empresas tenham ativos de dados bem organizados e gerenciados.

A Gartner estima que 80% das organizações não conseguem escalar negócios digitais devido a processos de governança desatualizados. Os dados são um ativo, mas para agregar valor, eles devem ser organizados, padronizados e gerenciados. As empresas precisam investir em gestão de dados desde o início, pois é desafiador, demorado e computacionalmente caro corrigir grandes volumes de ativos de dados desorganizados e díspares. Além de proporcionar segurança de dados, os programas de governança devem se concentrar na organização, na identificação de não conformidades e na prevenção de vazamentos ou perdas de dados.

Em organizações centradas em produtos, a falta de governança pode gerar efeitos negativos amplificados em dois cenários principais:

1. Aquisições e fusões

Considere este exemplo fictício: uma empresa que vende carros de três rodas criou um modelo de dados robusto em que é fácil acessar qualquer dado e o formato é compreendido por toda a empresa. Essa empresa é tão bem-sucedida que adquiriu outra empresa que também fabrica carros de três rodas. O modelo de dados da nova empresa é completamente diferente da empresa original. As empresas geralmente ignoram esse problema e permitem que os dois modelos operem separadamente. Com o tempo, a empresa terá criado uma rede de dados desalinhada que exigirá remediação manual.

2. Unidades de negócios isoladas

Agora, imagine uma empresa em que a equipe de order management possui os dados de pedidos e a equipe de vendas possui os dados de vendas. Além disso, existe uma equipe subsequente que é responsável pelos dados transacionais do produto. Quando cada unidade de negócios ou equipe de produto faz seu próprio gerenciamento, os dados dos produtos podem se sobrepor aos dados da outra unidade, causando vários problemas, como duplicação, remediação manual, preços inconsistentes, armazenamento de dados desnecessário e incapacidade de usar insights de dados. Ficará cada vez mais difícil obter informações em tempo hábil e é provável que imprecisões ocorram. Unidades de negócios isoladas dificultam a capacidade da liderança de tomar decisões baseadas em dados. Em uma empresa bem administrada, cada equipe conectaria seus dados entre sistemas para viabilizar o gerenciamento unificado de produtos e a estratégia de negócios orientada por dados.

Como prosperar no cenário digital atual

Para prosperar no cenário atual baseado em dados, as organizações devem implementar processos de PLM de forma proativa, adotar uma abordagem de dados unificada e fortalecer as estruturas de gestão de dados. Essas iniciativas estratégicas não só mitigam os riscos, mas também servem como catalisadores para liberar todo o potencial das tecnologias de IA. Ao priorizar essas soluções, as organizações podem se preparar para aproveitar os dados como combustível para a inovação e a vantagem competitiva. Em essência, os processos de PLM, uma abordagem unificada e uma gestão de dados robusta surgem como a base de uma estratégia, capacitando as organizações a navegar pelas complexidades do mundo orientado por IA com confiança e sucesso.

    Autora

    Suman Gidwani

    Senior Managing Consultant

    IBM Consulting

    Andi Bello

    Managing Consultant

    Comms D&TT, Consulting
