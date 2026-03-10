O que é avaliação de modelos?

Alguns modelos lidam com "problemas de classificação", o que significa que eles dividem o mundo em categorias. As métricas de classificação são igualmente pouco precisas.A precisão do modelo é bastante intuitiva: ela pega o número de previsões corretas e divide esse número pelo número total. (Em aprendizado de máquina, a palavra "previsão" refere-se às suposições fundamentadas que os modelos fazem, mesmo que a suposição seja sobre algo que está acontecendo agora, em vez de no futuro.)

O problema com a precisão do modelo é que um número alto pode levar os stakeholders a uma falsa sensação de segurança. Um modelo projetado para detectar um evento raro, porém catastrófico (por exemplo, um certo tipo de câncer) pode classificar automaticamente todos os exames como negativos. O modelo apresentaria alta precisão, pois 99,99% dessas leituras negativas estariam corretas. Mas essa alta precisão seria um consolo muito pequeno para o pobre paciente que recebesse o raro resultado falso negativo. O modelo era preciso em termos técnicos, mas não cumpria sua função.

Torna-se útil dividir o desempenho de um modelo de classificação nos tipos de previsões, ou suposições fundamentadas, que ele faz. Em uma tarefa de classificação binária, como a detecção de câncer, existem quatro resultados possíveis (quando dispostos em uma grade 2x2, essa estrutura é frequentemente chamada de "matriz de confusão"):

Verdadeiros positivos (câncer detectado com precisão) Verdadeiros negativos (câncer descartado com precisão) Falsos positivos (câncer detectado, mas foi impreciso) Falsos negativos (câncer não detectado, mas foi impreciso)

Já se começa a ver por que vale a pena detalhar essas categorias. Um diagnóstico de câncer falso positivo seria, sem dúvida, traumático, até que testes adicionais revelassem que o episódio foi um susto médico. Mas um resultado falso negativo pode ser letal.

Os profissionais de ciência de dados desenvolveram uma série de submétricas para analisar o desempenho dos classificadores e avaliar as relações entre os quadrantes da matriz de confusão.

A métrica chamada precisão pergunta: de todas as previsões positivas que um classificador fez, quantas estavam corretas?

Um algoritmo de reconhecimento de imagens instalado em um carro passa por 10 cruzamentos em um percurso de teste, seis dos quais têm placas de pare. No entanto, dizer que um modelo "detectou todas as seis placas de pare" seria omitir as principais diferenças potenciais de precisão. Se o sistema identificasse corretamente todos os seis casos e não produzisse falsos positivos, então teria uma precisão de 6/6, ou 100%. No entanto, se sinalizou essas seis mas também alucinou quatro placas de pare que não estavam lá, sua precisão foi de apenas 6/10, ou meros 60%.

A métrica chamada recall (também conhecida como "taxa de verdadeiros positivos") mede algo ligeiramente diferente. O recall pergunta: de todas as placas de pare que realmente estavam lá, quantas o modelo detectou?

Imagine outro campo de teste com 100 cruzamentos, 50 dos quais com placas de pare. Um modelo que detectasse 30 dessas placas de pare teria um recall de 60%; 40 delas, 80%; e assim por diante. (O recall não se preocupa com alarmes falsos, então, em teoria, pode-se “jogar” com 100% de recall ensinando um modelo a ver placas de pare em todos os lugares).

Essas duas métricas, precisão e recall, existem em tensão. Um engenheiro que busca melhorar o recall pode exagerar na tentativa, criando um modelo que frequentemente gera falsos positivos. Frequentemente, ajustar um modelo equivale a gerenciar compensações entre maior recall (obter todo o fenômeno que se deseja detectar) e uma menor precisão (exagerar e detectar falsos positivos também).

Ao gerenciar essa troca, os profissionais de aprendizado de máquina geralmente usam uma métrica chamada pontuação F1, que é uma "média harmônica" de precisão e recall. (Uma média harmônica difere da média mais tradicional por ser desproporcionalmente afetada por valores baixos. Portanto, uma pontuação F1 cai rapidamente se a precisão ou o recall forem baixos.)

Uma pontuação de F1 perfeita seria 1,0, mas, infelizmente, não há uma diretriz única sobre o que é uma pontuação de F1 suficientemente alta, e o contexto é muito importante.2 O que está claro é que uma pontuação F1 mais alta é melhor. Quanto mais próximo de 1,0, melhor esse modelo consegue detectar efetivamente o que deve ser detectado, minimizando os falsos positivos e os falsos negativos.3