O que é greenwashing?

As empresas utilizam o greenwashing para capitalizar a demanda pública por maior sustentabilidade. De acordo com um estudo da IBM, alguns consumidores pagariam até 70% a mais por produtos sustentáveis. À medida que as pessoas se preocupam mais com as mudanças climáticas, o greenwashing oferece às empresas uma solução de curto prazo para aumentar a receita, receber elogios ou evitar consequências por terem um impacto ambiental adverso.

As marcas podem usar palavras-chave como "sustentabilidade", "pegada de carbono" e "ecologicamente correto" como uma tática de marketing verde para convencer os stakeholders de que a organização emprega práticas sustentáveis. As empresas também podem comercializar seus produtos como produtos verdes, fazer alegações sobre materiais reciclados sem certificação confiável ou usar compensações de carbono para reduzir sua pegada de emissões sem mitigações reais.